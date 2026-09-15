Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии «А почему сразу нельзя было сделать по уму?».0 комментариев
Премьер Грузии пообещал «убить русофобию в зародыше»
Премьер Грузии Кобахидзе пообещал убить русофобию в зародыше
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал «убить в зародыше русофобию», пропагандируемую радикальной оппозицией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В прямом эфире телекомпании «Рустави-2» Кобахидзе заявил, что «ксенофобия в целом и конкретно русофобия – это самые темные явления».
По его словам, эти явления «не являются органичными для грузин».
«Мы славимся историческим гостеприимством, толерантностью», – заявил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, «русофобия может привести и к политической эскалации, и создать экономические проблемы».
«Существуют риски (русофобии), мы должны быть трезвыми и в корне уничтожить русофобию», – отметил он.
При этом премьер-министр Грузии заявил, что его страна в отношении России продолжит «прагматичную и принципиальную политику».
Глава грузинского кабмина также отметил, что «теоретически без туристов из России экономика Грузии может уйти в рецессию».
По его словам, «роль туристов из России в экономике Грузии очень важная».
В первом полугодии Грузию посетило более 610 тыс. туристов из России, которые потратили в стране свыше 300 млн долларов.
Доходы Грузии от туризма за первые шесть месяцев составили в целом 1,9 млрд долларов.
Между двумя странами нет дипломатических отношений после войны-2008, но поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.