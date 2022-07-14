Жителей Германии предупредили о трехкратном росте цен на газ

Цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза, заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland глава Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер.

«На биржах цены на газ в ряде случаев выросли в семь раз. Не все это дойдет до потребителей сразу и в полном объеме, но в какой-то момент за это придется платить», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) его предупреждение.

По словам Мюллера, «для тех, кто сейчас получает счета за отопление, размер авансовых платежей уже удваивается, хотя последствия войны на Украине в них вообще не учтены». При этом на 2023 год потребителям следует настроиться как минимум на увеличение суммы втрое.

Глава BNetzA отметил, что «абсолютно реалистично», что клиентам, которые сейчас платят за газ 1500 евро в год, придется платить 4500 евро и больше. «На биржах цены на газ в ряде случаев выросли в семь раз. Не все это дойдет до потребителей сразу и в полном объеме, но в какой-то момент за это придется платить», – подчеркнул он.

Мюллер отметил, что сейчас около половины газовых отопительных котлов в Германии плохо отрегулированы и что при небольших усилиях можно добиться «большой экономии». По его словам, «не очень вероятным» является вариант, при котором частные домохозяйства могут вообще оказаться без газа.

«Даже при наихудшем сценарии Германия продолжит получать газ из Норвегии и с терминалов в Бельгии или Нидерландах, а затем – непосредственно с терминалов на побережье ФРГ», – добавил он.

Глава BNetzA заверил, что в случае нехватки газа частные домохозяйства будут снабжаться им не в первоочередном порядке. По словам Мюллера, немецкое и европейское законодательства предусматривают защиту частных домохозяйств «до последнего».

Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.

На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.

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