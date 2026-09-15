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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    15 сентября 2026, 08:47 • Новости дня

    Наемники ВСУ повторили фашистские методы деморализации российских солдат

    Наемники ВСУ призывали российских военных сдаться через громкоговорители

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, пытались оказывать психологическое воздействие на российских военнослужащих ночными призывами через громкоговорители с требованием сдаться, повторяя методы фашистов времен Великой Отечественной войны, рассказал младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» Максим Ченцов.

    Иностранные наемники, выступающие на стороне ВСУ, пытались оказать психологическое давление на военнослужащих России, передает РИА «Новости».

    Противник использовал громкоговорители, призывая бойцов сдаться, что напомнило методы фашистов во время Великой Отечественной войны.

    Младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» Максим Ченцов сообщил, что инцидент произошел на днепропетровском направлении. Позиции находились близко, и ночью включилась аудиозапись.

    «Эй, русский солдат, сдавайся. Твой командир предал вас. Если хочешь жить, сдавайся», – процитировал Ченцов транслируемое сообщение. Офицер добавил, что призывы воспроизводились циклично всю ночь вперемешку с музыкой.

    По данным разведки, на этих позициях могли находиться польские наемники. Ченцов сравнил происходящее с эпизодами военных фильмов, где немецкие солдаты пытались деморализовать советских бойцов обращениями на ломаном русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные обнаружили польских наемников в Константиновке.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров показал пленных колумбийских боевиков.

    Министерство обороны России транслировало украинским солдатам похоронный марш для деморализации.

    14 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие ВС России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили кадрового британского военного, сражавшегося на стороне украинской армии, а также трех офицеров ВСУ.

    Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции британского кадрового военного, сражавшегося в рядах украинской армии, передает ТАСС. Также были ликвидированы трое украинских офицеров, среди которых старший лейтенант Национальной гвардии Украины.

    «Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине в результате «трагического инцидента». Это уже не первый случай смерти кадрового британского военного на территории «незалежной», – рассказали агентству в российских силовых структурах.

    Помимо этого, стало известно о ликвидации 23-летнего старшего лейтенанта НГУ Назара Билика на одном из направлений спецоперации. В Донецкой народной республике уничтожен старший лейтенант Тарас Гнатюк. Также подтверждена гибель младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, командовавшего инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

    В декабре прошлого года власти Великобритании официально признали присутствие своих военнослужащих на территории Украины.

    Ранее в Донецкой народной республике погиб британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер.

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    14 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    «Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ

    «Герани» поразили воинские эшелоны и локомотивы ВСУ в пяти регионах Украины

    «Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по воинским эшелонам и локомотивам ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска атаковали логистические узлы противника с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер», передает Минобороны.

    Целями массированной атаки стали воинские эшелоны и локомотивы украинских вооруженных формирований.

    Точные удары зафиксированы на территории Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областей. Систематическое уничтожение объектов транспортной инфраструктуры направлено на существенное снижение логистических возможностей украинской армии.

    В начале сентября российские беспилотники поразили фуры с дронами в Одесской и Днепропетровской областях.

    Объекты железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове на западе Украины подверглись атаке, из-за чего изменился график движения поездов.

    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа

    Экономист Юшков: Трамп защищает российский дизель от Украины в интересах американцев

    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ в России, поскольку мировой дефицит дизеля бьет по американским потребителям. Но Владимир Зеленский вряд ли прислушается к словам президента США, потому что атаки на российские предприятия являются украино-европейским проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Удары ВСУ повреждают российские НПЗ, Москва запрещает экспорт дизеля, это приводит к дефициту на глобальном рынке», – описал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Спикер заметил: украинский конфликт начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене, поэтому нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу удобно поднимать эту тему. «Возможно, глава Белого дома вообще не касался бы этого вопроса, если бы в самих Штатах не обновился исторический рекорд стоимости дизеля», – указал он.

    «Трамп не хотел бы войти в историю как глава государства, при котором цены на топливо побьют исторические рекорды. С бензином этого пока не произошло. Ситуация заставляет главу Белого дома действовать на упреждение», – продолжил собеседник.

    Аналитик уточнил: напряженность на Ближнем Востоке также ведет к росту цен на топливо, но Трамп не акцентирует на этом внимание, поскольку он же сам и был инициатором конфликта с Ираном. «Ближневосточные государства производили внушительные объемы нефтепродуктов и экспортировали их на мировой рынок. Теперь ситуация ухудшилась», – отметил эксперт.

    «Поставщики эксплуатируют альтернативные маршруты экспорта. Так, Саудовская Аравия использует мощный нефтепровод «Восток–Запад», идущий в порт Янбу на Красном море. По этой магистрали недавно нанесли удар хуситы. ОАЭ вывозят углеводороды в порт Фуджейра на берегу Оманского залива», – детализировал Юшков.

    Нюанс состоит в том, что эти трубы предназначены для поставок сырой нефти, указал спикер. «Нефтепродукты же остаются запертыми внутри Персидского залива с марта нынешнего года. Ситуация привела к дефициту предложения дизеля на мировом рынке. Дальнейшему росту цен способствовал запрет России на экспорт топлива в целях обеспечения отечественных потребителей», – объяснил он.

    Впрочем, прогнозирует аналитик, Владимир Зеленский вряд ли станет следовать требованиям Трампа. «Налеты на российские НПЗ являются по большей части украино-европейским проектом, частью так называемой программы принуждения к миру. Думаю, ни Киев, ни Европа не будут прислушиваться к главе Белого дома», – полагает собеседник.

    Эксперт напомнил про украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от которых терпели убытки американские компании. «Более того, Украина атаковала даже танкеры, арендованные корпорацией Chevron. И предупреждения Вашингтона не остановили Киев», – пояснил Юшков.

    Он также обратил внимание на то, что основные объемы финансирования и другой помощи Киеву поступают из Европы. «На американские власти украинское руководство сейчас ориентируется гораздо меньше, чем раньше», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские предприятия, производящие дизельное топливо, передает Fox News. Об этом глава Белого дома сообщил во время чемпионата Ирландии по гольфу в своем гольф-клубе в Дунбеге.

    По словам Трампа, он напрямую сказал Зеленскому: Киев может продолжить атаковать другие цели на территории России, но не НПЗ. Глава Белого дома объяснил, что дефицит дизельного топлива в мире вызывает не конфликт на Ближнем Востоке, а украинские атаки.

    Ранее сообщалось, что удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. На этом фоне Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис. Дизель в Калифорнии впервые в истории стоит восемь долларов за галлон, то есть порядка 180 рублей за литр. Во Франции стоимость литра достигла 2,3 евро, то есть около 225 рублей.

    Необходимо также отметить, что стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях на самой Украине достигла рекордных 100 гривен за литр. АЗС ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы и высоким спросом в Евросоюзе.

    Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, приводит «Коммерсант» выдержки из доклада Международного энергетического агентства.

    Согласно данным МЭА, объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки – на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. На фоне нехватки перерабатывающих мощностей резко сократились поставки нефтепродуктов. Из стран Персидского залива экспорт оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки из России упали почти вдвое к августу 2025 года – до 1,26 млн б/с. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

    При этом вице-премьер Александр Новак сообщал об увеличении объемов поступления горючего на внутренний рынок благодаря возвращению к работе нескольких НПЗ. Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива только после полного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    14 сентября 2026, 12:47 • Новости дня
    ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку
    ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» за минувшие сутки взяли под контроль два села в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили Широкое и Шевченково в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение противнику около Новоалександровки и Приколотного в Харьковской области.

    Также в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады и штурмового полка возле Мартыновки и Черноглазовки. Поражены живая сила и техника двух бригад теробороны в районах Бояро-Лежачей, Бариловки и Радьковки в Сумской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки противник потерял до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и десять наземных роботизированных комплексов.

    Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и освободили Новоандреевку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Орехова, Преображенки, Юрковки и Балабино в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Стародубовкой, Карповкой, Рубцами в Донецкой народной республике (ДНР) и Песками Радьковскими в Харьковской области.

    Потери противника при этом составили до 215 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Дружковки, Василевской Пустоши, Славянска, Клинового, Краматорска, Райского и Николаевки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 170 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и спецназначения у Шиловки, Андреевки, Белозерского и Юрьевки в ДНР и Новотроицкого в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 460 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.

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    14 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Российские войска поразили два сухогруза в Одессе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные успешно применили ударные дроны для поражения двух сухогрузов на территории одесского морского порта, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России осуществили точную атаку на морские цели. Удары пришлись по двум сухогрузам, находящимся в порту Одессы, сообщили в Минобороны в Max.

    Для выполнения этой боевой задачи российские военные задействовали расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные поразили два украинских сухогруза с боеприпасами.

    В середине августа операторы беспилотников «Герань» атаковали два транспортных судна в акватории Черного моря.

    Несколькими днями ранее дрон «Герань-4 Сикер» нанес удар по кораблю с западным оружием восточнее Одессы.

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    15 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощные взрывы произошли в украинской столице Киеве после объявления воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

    Серия новых взрывов прогремела в украинской столице после того, как в городе была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы во время предыдущего предупреждения об опасности. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены в столице зазвучали в 7:49 мск, передает РИА «Новости».

    Помимо Киева, режим воздушной тревоги действует в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    Вооруженные силы наносят регулярные утренние удары по целям в украинской столице.

    Российские военные стремятся к сокращению дальнобойных возможностей ВСУ.

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    14 сентября 2026, 11:10 • Новости дня
    Минобороны показало удары по зданию компании «Киевстар»

    Расчеты БПЛА бригады «Варяг» нанесли удар по зданию компании «Киевстар»

    Минобороны показало удары по зданию компании «Киевстар»
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные с помощью беспилотников атаковали здание украинской телекоммуникационной компании «Киевстар», которая предоставляла услуги связи и интернета для нужд ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар», передает Минобороны.

    Атаку осуществили расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов, входящие в состав отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

    Известно, что украинская компания «Киевстар» предоставляет услуги мобильной связи и интернета. Отмечается, что эти телекоммуникационные услуги оказывались в том числе в интересах Вооруженных сил Украины.

    ««Киевстар»: абонент временно недоступен», – прокомментировали удары в Минобороны.

    Владимир Зеленский подтвердил факт удара беспилотника «Герань-4» по киевскому объекту компании «Киевстар».

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    Видео удара по зданию «Киевстар» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    14 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Истребители Су-34 поразили пункты дислокации и управления дронами ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские истребители Су-34 успешно поразили позиции украинских войск, уничтожив пункты временной дислокации и управления беспилотниками в Харьковской области и Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Российские истребители нанесли удары по объектам вооруженных сил Украины в Донбассе и Харьковской области, передает ТАСС. В оборонном ведомстве уточнили, что атака была проведена с использованием современных авиационных средств поражения.

    «Минобороны России опубликовало кадры уничтожения целей экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Так, пятью авиабомбами ФАБ-250, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка», – говорится в сообщении.

    Помимо этого, российская авиация успешно отработала по целям в районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области. С помощью легкой управляемой ракеты Х-39 был ликвидирован пункт управления украинскими беспилотниками.

    Ранее российская авиация уничтожила пункты управления беспилотниками украинской армии в Харьковской и Сумской областях.

    В конце августа Воздушно-космические силы России поразили базы дронов противника в Херсоне.

    В середине августа истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали два командных пункта ВСУ в Харьковской области.

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    14 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила военные объекты под Херсоном
    Российская авиация уничтожила военные объекты под Херсоном
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские операторы разведывательных беспилотников группировки «Днепр» обнаружили военные объекты ВСУ в пригороде Херсона, после чего по этим объектам ударила авиация.

    Операторы разведывательных беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» вскрыли военные объекты противника в пригороде Херсона, указало ведомство в Max.

    Дроноводы скорректировали удары экипажей истребителей-бомбардировщиков по выявленным целям. В результате авиаударов уничтожены личный состав и боевая бронированная техника вооруженных сил Украины.

    Кроме того, ликвидированы склады с боеприпасами и наземные станции управления дронами противника.

    В начале сентября российская авиация применила новые управляемые бомбы для поражения критически важного объекта ВСУ в Херсоне.

    В конце августа ВКС России сбросили авиабомбу ФАБ-3000 на пункт управления беспилотными системами противника в этом городе.

    В начале августа бойцы группировки «Днепр» уничтожили подземную базу украинского подразделения операторов дронов «Птицы Мадьяра».

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    14 сентября 2026, 22:11 • Новости дня
    Киев остался без света после атаки реактивных «Гераней»
    Киев остался без света после атаки реактивных «Гераней»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве произошли массовые отключения электроэнергии после серии взрывов и атаки реактивных «Гераней», сообщили военкоры.

    В Киеве прозвучала серия взрывов на фоне атаки реактивных беспилотников «Герань», передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Местные власти заявили о падении дронов в черте города.

    Электричество пропало в нескольких районах на левом берегу Днепра. Также известно, что отключения энергии затронули работу киевского метрополитена.

    Позднее поступила информация о перебоях со светом в Голосеевском районе Киева.

    Ранее российские войска поразили беспилотниками логистический склад в Гостомеле. Также дрон «Герань-4» нанес удар по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар».

    В конце августа из-за серии мощных взрывов часть левого берега украинской столицы осталась без электроэнергии.

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    14 сентября 2026, 15:16 • Новости дня
    Песков заявил о выполнении задач военными России по всей территории Украины

    Песков: ВС России выполняют задачи исключительно на территории Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинения в ударе по польскому локомотиву, подчеркнув, что Вооруженные силы России действуют исключительно на территории Украины.

    Песков прокомментировал обвинения в адрес Москвы по поводу удара беспилотником вблизи польско-украинской границы, передает «Интерфакс». «Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжают это делать, и продолжат», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Заявление прозвучало в ответ на просьбу оценить сообщения польского железнодорожного оператора о попадании дрона в локомотив недалеко от границы. Ранее Украина и Европейский союз возложили ответственность за этот инцидент на российскую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России исключило планы ударов по объектам на территории Польши.

    В августе текущего года Вооруженные силы РФ поразили украинские локомотивы в Харьковской области.

    Позже Дмитрий Песков пообещал жесткий ответ на действия Киева.

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    14 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Российские военные поразили сухогруз с оружием в порту Одессы

    Минобороны: Российские военные поразили сухогруз с оружием в порту Одессы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные атаковали портовую инфраструктуру и суда, работающие в интересах украинской армии, включая сухогруз с военными грузами в Одессе, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабные удары по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии, сообщило ведомство в Max. В результате атаки беспилотников в одесском порту был поражен сухогруз. Это судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения подразделений вооруженных сил Украины.

    Помимо этого, российские военные продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах страны. Эти пути используются для перевозки грузов военного назначения, поступающих из европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября российские военные поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы.

    Двумя днями ранее армия России уничтожила транспортное судно с оружием в порту Черноморск.

    В середине августа ударные беспилотники атаковали корабли со снаряжением для украинских подразделений на черноморском побережье.

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    14 сентября 2026, 22:27 • Новости дня
    Дроны «Днепра» за неделю уничтожили в Херсоне десять станций РЭБ «Птиц Мадьяра»

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы дронов российской армии за неделю ликвидировали десяток комплексов разведки противника в городской застройке правобережья Днепра, сообщил военнослужащий войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Виски.

    По словам военного, удары по позициям украинских подразделений наносились точечно в ночное время. Это позволило полностью избежать жертв среди мирного населения, передает РИА «Новости».

    «Очередная станция радиоэлектронной борьбы и элемент радиоэлектронной разведки ВСУ уничтожены в Херсоне сбросом с разведывательно-ударного коптера 18-й армии «Днепра»… Всего за прошедшую неделю в Херсоне было уничтожено до десяти станций РЭБ и РЭР ВСУ», – рассказал Виски.

    Боец добавил, что пораженное оборудование, предположительно, принадлежало подразделению «Птицы Мадьяра». Уничтожение подобных целей существенно снижает эффективность действий противника на данном направлении.

    Сейчас под контролем российских сил находится около 75% территории Херсонской области. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года.

    Российская авиация разрушила крупную подземную базу подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне тяжелой бомбой ФАБ-1500.

    Несколькими днями ранее беспилотник ВС РФ ликвидировал склад дронов и взрывчатки в жилом массиве города.

    В середине августа операторы группировки «Днепр» нанесли точечный удар по замаскированному цеху сборки украинских беспилотников.

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    14 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    ВС России не дали ВСУ построить переправу через Северский Донец

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские операторы беспилотников круглосуточно срывают попытки украинских формирований создать переправу через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщил начальник расчета ударных беспилотников 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Хам».

    Как указал военный, российские войска активно препятствуют попыткам украинских подразделений навести переправу через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, передает РИА «Новости».

    «На данный момент противник пытается построить переправу на реке Северский Донец. В связи с этим мы максимально прикладываем усилия и создаем условия для того, чтобы он этого не смог совершить – построить то, что ему необходимо», – приводит Минобороны слова военнослужащего.

    Операторы дронов работают круглосуточно, без выходных. Они регулярно уничтожают бронетехнику, артиллерийские комплексы и скопления личного состава противника. «Хам» также отметил успешное поражение пункта временной дислокации украинских сил с помощью барражирующего боеприпаса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские штурмовые группы пытались форсировать реку Северский Донец.

    Ранее российская авиация разрушила важную переправу противника около населенного пункта Маяки.

    На Краснолиманском направлении операторы беспилотников поразили бронетехнику натовского производства.

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    14 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков сообщил о сохранении динамики продвижения России в зоне спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сохранении динамики продвижения российских войск в зоне специальной военной операции.

    Вооруженные силы России продолжат уверенное продвижение в зоне спецоперации, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никаких сомнений.

    «Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей», – заявил Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, положительная динамика на линии соприкосновения обязательно сохранится. Он добавил, что российские военные продолжат выполнять поставленные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент России Владимир Путин сообщил об увеличении темпов продвижения армии.

    Позже Министерство обороны объявило о взятии под контроль населенных пунктов Долгенькое и Березники в Харьковской области.

    В конце августа Дмитрий Песков выразил твердую уверенность в победе России.

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