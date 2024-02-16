Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
Минобороны рассказало о включении похоронного марша для бойцов ВСУ
Минобороны рассказало о включении похоронного марша для воздействия на бойцов ВСУ
Российские военные для украинских войск транслируют деморализующие звуки, включая похоронный марш, сообщило российское Министерство обороны.
Командир звуковещательной станции с позывным Дед пояснил, что расчеты подрывают морально-психологическое состояние бойцов ВСУ, включая разные звукозаписи, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Зона действия комплекса – три-пять километров.
Украинским военным транслируют звук тяжелой гусеничной техники, крики детей, женщин, фамилии погибших военнослужащих ВСУ, а также похоронный марш.
Также для них включают на русском и украинском призывы сдаться, также их периодически дублируют на английском, поскольку у ВСУ есть много наемников.