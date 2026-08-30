Tекст: Елизавета Шишкова

Киев продолжит сталкиваться с адекватными мерами в ответ на атаки по мирным секторам экономики России, передают «Вести». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неделю тому назад было, кстати, в интервью с вами, заявление президента о том, что сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, причем перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ», – заявил представитель Кремля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков анонсировал жесткую реакцию России на украинские атаки по торговой инфраструктуре.

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