30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Песков заявил о жестком ответе на удары украинских беспилотников
Россия продолжит жестко и соразмерно реагировать на удары украинских сил по гражданским объектам и мирным секторам экономики страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Киев продолжит сталкиваться с адекватными мерами в ответ на атаки по мирным секторам экономики России, передают «Вести». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Неделю тому назад было, кстати, в интервью с вами, заявление президента о том, что сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, причем перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ», – заявил представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков анонсировал жесткую реакцию России на украинские атаки по торговой инфраструктуре.
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