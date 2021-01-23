Права цыплят стали важнее прав человека

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23 января, суббота  |  Последнее обновление — 16:27  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter

Школьников на акции Навального заманивают через соцсети Валерий Мельников/РИА Новости
«Вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия» – так расценил СК призывы сторонников Навального к школьникам участвовать в незаконных митингах. Активисты блогера начали зазывать школьников на свои акции еще в 2017 году. Но с тех пор технологии воздействия оппозиционеров на умы подростков изменились. Подробности...
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Как советская разведка голыми руками побеждала немецкие танки

Захватить трофейный танк было одним из редчайших подвигов Великой Отечественной Общественное достояние
Некоторые подвиги советских войск в Великую Отечественную до сих пор выглядят как фантастика или кино в голливудской манере. Между тем, целый ряд уникальных случаев, связанных с захватом советскими пехотинцами немецкой бронированной техники, имели место на самом деле. Этим отличалась прежде всего элита сухопутных войск – войсковая разведка. Подробности...
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В истории «продажи ноутбука Пелоси СВР» оказалось несколько загадок

Райли Джун Уильямс (слева) и Кристофер Стэнтон Джорджия что-то знают о пропавших ноутбуках Dauphin County Prison/Reuters, Linkedin
История с похищением и якобы попыткой продажи российской разведке ноутбука спикера Сената США Нэнси Пелоси продолжает обрастать интригующими подробностями и конспирологическими версиями. В ней уже имеется один труп и одна арестованная, а количество ноутбуков Пелоси начинает множиться. Однако самая загадочная деталь этой истории связана со старой советской винтовкой.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Меня изумлял наш авторитаризм

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Меня всегда изумлял наш авторитаризм – с одной стороны, культ Путина, «без Путина нет России», с другой – самое безопасное, что можно делать в России, это ругать Путина. Подробности...
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ЗОЖ – это секта

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Зожников опустили. Более мощная секта бодипозитивщиц обнулила их усилия и верования. Нынче считается, что быть жирной – это не только красиво, но и полезно для здоровья. Подробности...
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Стоит напомнить, что революция – самый надежный способ превращения буревестников в пингвинов. Драматургия истории изъясняется черным юмором: в завязке о музыке революции мечтают поэты, а в финале её исполняет лагерный оркестр. Подробности...
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Цыплята важнее людей

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Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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    Права цыплят стали важнее прав человека

    По всему миру ежегодно уничтожают миллиарды суточных цыплят    23 января 2021, 15:20
    Фото: C.Kosanetzky/Imagebroker/Global Look Press
    Текст: Станислав Борзяков

    Власти Германии приняли революционное решение в области защиты прав животных и первыми в мире запретили убийство суточных цыплят, которых отбраковывают птицеводы. Еще через три года под защитой государства окажутся куриные яйца. Это не шутка и, скорее всего, не безумие: кто-то получает выгоду даже от столь парадоксальных и убыточных для населения запретов.

    По всему миру ежегодно уничтожают миллиарды, возможно, десятки миллиардов суточных цыплят. Оценка приблизительная, точно никто не знает, но известно, что человечество съедает порядка 60 млрд взрослых кур в год. Они – самое многочисленное наземное позвоночное на планете.

    Это мизандрия с целью экономии – отбраковывают в основном петушков. Породы домашних кур по своей специализации делятся на мясные и яичные. И если при первой хозяйственной модели пол птенцов не имеет особого значения, то при второй он принципиален. Для производства яиц петухов нужно значительно меньше, чем несушек, при том что петухи вылупляются чаще.

    Поэтому, чтобы сэкономить на электричестве, кормах и эксплуатируемой площади хозяйства, их или утилизируют, или отправляют в мясорубку для дальнейшего производства, к примеру, кормов для кошек. В Германии с этой экономической моделью будет покончено в конце 2021 года – соответствующий закон уже принят.   

    «Эта неэтичная практика устарела. Это прогресс в деле защиты животных: во всем мире мы первые, кто действует так решительно», – заявила глава минсельхоза ФРГ Юлия Клекнер.

    Когда люди заявляют, что руководствуются в своих решениях этичным отношением к животным, им, наверное, стоит верить, а в западной цивилизации – особенно. Веганство уже давно не удел фриков и отдельных религий, а модная общественная тенденция, грозящая стать политической.

    В Германии это особенно заметно из-за влиятельности партии «Зеленые» и споров вокруг возможного введения налога на мясо (таким образом экологи хотят сократить его потребление, а значит и производство).

    На это правящая партия пока не пошла, но за цыплят все-таки вступилась, выделив средства на помощь фермерам в переоборудовании их хозяйств. Однако провозгласить все это актом чистой морали мешает важное обстоятельство.

    Запрет на утилизацию суточных цыплят – это только начало. С 2024 года будет введен еще и запрет на уничтожение яиц, если они инкубировались как минимум неделю (на этой стадии будущих петухов можно отбраковать с помощью овоскопа). То есть германское правительство гарантирует жизнь не только птенцам, но и эмбрионам.

    При такой постановке вопроса невозможно не заподозрить подвох.

    Дело не в удивительном пути от лагерей смерти до защиты куриных яиц, который проделала Германия за 75 лет, – ничего удивительного в нем нет, с тех пор почти все нации стали значительно гуманнее, а многие практики прошлого кажутся теперь наваждением и кошмаром.

    Дело в том, что такие перемены слишком явно диссонируют с политикой в области репродуктивных прав человека, проще говоря, с легальностью абортов.

    Справедливости ради, Германия – далеко не самая либеральная страна в этом смысле: там запрещены реклама абортов и рекомендации сделать аборт со стороны медиков и чиновников, кроме того, необходимо пройти специальное собеседование, чтобы избежать правовой ответственности за процедуру.   

    Однако и у немцев вектор направлен в сторону смягчения ограничений, а многие другие страны Европы пошли по пути их полной отмены (включая СССР). Упрощать убийство человеческих эмбрионов, одновременно запрещая убийство куриных, – это уже слишком парадоксальное сочетание, чтобы его можно было объяснить традиционной этикой.

    Нет ничего удивительного в любви к животным и в заботе о них. Но практика, по которой яйцо важнее человека, это просто фарс. Фарс, который заставляет искать в ситуации двойное дно, скрытый умысел, чей-то заговор, которые вернули бы ее в область здравого смысла.

    Можно, например, предположить, что в конечном счете эта мера направлена на уничтожение или хотя бы сокращение немецкого птицеводства. Фермерство в наиболее развитых странах ЕС дело зачастую убыточное, правительство вынуждено дотировать такие хозяйства. Рабочие часы немца стоят дорого, как следствие, дорого стоит и его продукция, по крайней мере, гораздо дороже, чем в менее развитых странах еврорынка.

    Чем платить фермерам только для того, чтобы они выдерживали конкуренцию, проще закупать курятину где-нибудь в Румынии. Но резкие меры могут вызвать недовольство населения, а если постепенно увеличивать издержки германских птицефабрик за счет новых правил и ограничений, их количество со временем сократится.

    В таком разрезе борьба за этичное отношение к цыплятам превращается в борьбу с немецкими производителями курятины ради общеэкономической выгоды.

    По схожим причинам Маргарет Тэтчер закрывала в Британии угольные шахты, только действовала радикальнее и быстрее.

    Другое возможное объяснение – лоббизм технологии Seleggt, позволяющей определять пол зародыша в яйце на ранней стадии развития. С помощью лазера извлекается биоматериал, который потом исследуется на женские гормоны с точностью вердикта в 98%. Технология была запатентована в ФРГ в позапрошлом году, а теперь, так получается, правительство лоббирует ее широкое применение на национальном уровне.

    Поскольку Германия – самая влиятельная страна ЕС и его экономико-политический локомотив, впоследствии, надо думать, требование об этичном отношении к яйцам будет перениматься и другими странами, пока, наконец, не станет обязательным для всего Евросоюза. Рынок для странной, но гуманной немецкой технологии значительно расширится.

    Этот второй вариант, кстати говоря, не отменяет, а дополняет первый. В любом случае, кто-то в Германии непременно заработает на защите цыплят и яиц, как бы ни хотелось минсельхозу ФРГ представить ее лишь борьбой за права животных. Вопрос только в том, что было раньше, яйцо или курица сиречь идея этичного отношения к животным или идея барыша, который принесет как бы прогрессивная инициатива на развалинах традиционных хозяйств.

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