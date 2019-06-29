Россиянам разрешили держать гадюк и земляных волков

Опубликован перечень видов животных, которых отныне запрещено содержать в домашних условиях. Он резко не понравится охотникам, но должен успокоить любителей разнообразной экзотики. При этом список оставляет множество вопросов – и некоторые из них невозможно задавать без смеха. Например, кто именно в правительстве выступил лоббистом гадюк? И почему россиянам нельзя держать в домах людей?

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала все плюсы и минусы нового закона «Об ответственном обращении с животными», так что останавливаться на нем подробно нет смысла. Список запрещенных к содержанию видов, о котором идет речь сейчас, – это подзаконный акт, составленный правительством. Прежде россияне могли завести себе хоть бегемота (чисто теоретически, конечно) – никаких ограничений на этот счет не существовало. Но закон постановил, что кое-кого «одомашнивать» все-таки нельзя, а кабинет министров уточнил – кого именно.

Сразу к главному: в целом опубликованный перечень производит благоприятное впечатление, в большинстве своем он вполне логичен. Не сбылись опасения «киперов» (так называют коллекционеров – любителей всяческой экзотики), что к содержанию запретят всех скопом, не деля животных на действительно опасных и относительно безопасных. В итоге получилось наоборот – перечень получился лаконичный. Местами – слишком лаконичный.

Тем не менее, это не избавило его от ряда казусов, странностей и юридических неточностей, которые необходимо будет исправить во избежание длинных и зачастую неразрешимых дискуссий в судах.

Начнем с приматов, конкретно – с того, что содержать дома обезьян – это плохая идея. Подавляющее большинство из них (но в первую очередь самцы) в период полового созревания становятся чрезвычайно агрессивными и требовательными созданиями, такой питомец будет мучить хозяев и мучиться сам.

Но есть и исключения, например, игрунки, которые продаются в российских зоомагазинах (и стоят недешево). Только ситуацию с игрунками список как раз-таки не проясняет, поскольку споры об их систематике ученые ведут до сих пор. Некоторые зоологи включают игрунок в семейство капуциновых (обезьянка из легендарного ситкома «Друзья» – это тоже капуцин), отныне запрещенных к содержанию в домашних условиях, а некоторые – не включают. Получается, точку в сугубо научной дискуссии при случае должен будет поставить обычный суд, раз уж зоологи не смогли прийти к консенсусу.

Также в коллекциях любителей экзотов можно встретить различных лемуровых и лори. Их в правительственном списке нет, хотя лори уникальны именно тем, что относятся к ядовитым млекопитающим – это редчайшее явление в природе.

Нет в перечне и мартышек, но большинство других приматов в него попали. При этом было сделано исключение для магота (так и написано: «все виды макак, за исключением магота (Масаса sylvanus)»), и не уточняется – почему. Магот известен тем, что это единственный вид обезьян, обитающий в Европе, – их видел каждый, кому доводилось бывать на Гибралтаре. Магот не более, но и не менее опасен, чем большинство других макак. Кто и зачем пролоббировал его отсутствие в списке – вопрос открытый.

Аналогичную странность наблюдаем в случае с гиеновыми, где сделано исключение для «всех видов земляных волков». В реальности существует только один вид земляных волков. Этот небольшой африканский хищник размером с шакала питается термитами и очевидно не подходит для содержания вне зоопарков – его ни прокормить, ни приручить невозможно. Почему именно для него предусмотрено исключение – необъяснимо. Если кто-то из отвечающих за перечень чиновников прикупил себе по случаю в ЮАР земляного волка, это был абсурдный выбор с его стороны.

Зато в перечне присутствуют гоминиды, а к ним относятся не только человекообразные обезьяны, но и сами люди.

Буквально получается, что люди теперь запрещены к содержанию в домашних условиях, но это не более чем забавный казус: люди являются животными с точки зрения биологии, но не системы права.

Помимо большинства приматов, под запретом теперь слоны, сирены, китообразные, двурезцовые сумчатые (то есть такая «милота» как коалы и вомбаты), все хищники, крупнее обыкновенной лисицы (включая саму лисицу и волка), большинство парнокопытных и непарнокопытных за вычетом осла и лошади, а также американские (именно американские) дикобразы.

Что не запрещено, разрешено, а значит россияне по-прежнему могут заводить мелких хищников. Например, енотов и хорьков, которых иногда держат в качестве домашних любимцев, а помимо них песцов, барсуков, мангустов и скунсов (а это все равно что держать в доме химическое оружие). Также в перечне отсутствуют броненосцы, муравьеды, трубкозубы, панголины, опоссумы, летучие мыши (в том числе и кровососущий десмод), утконосы, грызуны, в том числе огромные капибары и африканские дикобразы, и еще кое-какая экзотика.

Это может показаться придиркой (кому, мол, придет в голову завести муравьеда и африканского дикобраза), но запрещает же перечень содержание сирен – дюгоней и ламантинов, редких водоплавающих гигантов в 300-600 кг весом, с которыми даже у зоопарков проблемы (ламантины в них вообще не выживают). Кстати, к сиренам относилась и морская корова, истребленная российскими моряками.

Многих в этой связи может развеселить и упоминание китообразных, но это как раз не блажь, а реальная забота о «братьях наших меньших». Попытки иных нуворишей завести себе бассейн с дельфинами где-нибудь в Крыму или на Кубани, к сожалению, имели место быть.

Переходим к птицам. В список попали действительно опасные страусы, казуары и нанду, а также пеликаны, фламинго, пингвины, журавли, дрофы, филины, все соколообразные, а также почему-то киви – скрытные, безобидные и чрезвычайно редкие птицы, обитающие в Новой Зеландии.

Таким образом, проявившаяся в последние годы мода на содержание в домашних условиях сов (но не филинов) не пострадает.

Зато очевиден конфликт между властями и теми, кто держит у себя так называемых ловчих птиц – беркутов, ястребов и соколов (все они относятся к соколообразным). А таких людей в России немало.

Довольно нелепым выглядит перечень земноводных и пресмыкающихся. Из амфибий в списке четыре вида: ужасный листолаз, ядовитая квакша, бразильский гребнистоголов и щитоголовая квакша. Создается впечатление, что составлялся этот перечень методом «гуглинга».

Листолаз ужасный (фото: Imago/Global Look Press)

Листолазы и древолазы – это маленькие южноамериканские лягушки, кожа которых выделяет сильный яд (именно им индейцы смазывали свои стрелы). Их нередко держат в террариумах из-за невероятной красоты – колония таких амфибий похожа на россыпь драгоценных камней. При этом у особей из частных коллекций токсины зачастую отсутствуют вовсе, поскольку ядовитость этих созданий напрямую зависит от их меню (в природе они питаются, в том числе, ядовитыми насекомыми). Если не будете есть их на завтрак десятками – не отравитесь. Однако в научпопе листолаза ужасного часто называют «самой ядовитой амфибией на планете», поэтому он в списке, а близкие к нему виды – нет.

Что же касается бразильского гребнистоголова и щитоголовой квакши, о них совсем недавно писали профильные научные издания как о видах, исключенных из перечня пассивно ядовитых. Они токсичны не только сами по себе, но и способны атаковать врагов острыми шипами на голове, что может оказаться для человека смертельным. Видимо, эти новости из мира герпетологии и попались на глаза составителям списка.

Теперь к пресмыкающимся. Больше нельзя держать в домах крокодилов – любых, включая сравнительно мелких кайманов, достаточно популярных среди любителей экзотики. Из ящериц под запретом трехметровые комодские вараны и ядозубы, из черепах – трехкоготные и каймановые с размером карапакса (верхняя часть панциря) более 30 сантиметров. Тут необходимы пояснения.

Комодских драконов в домашнем хозяйстве россиян не найти – можете даже не пытаться, но есть другие виды варанов – помельче, потенциально опасные (агрессивные, больно кусаются, обладают токсичной слюной, могут заразить рану инфекцией), но все же не смертельные. То же относится к двум видам ядозубов – да, это уникальный пример ядовитых ящериц, но смертельно опасными их назвать нельзя.

Крупные каймановые черепахи (грифовая и собственно каймановая) чрезвычайно агрессивны и способны откусить руку. Трехкоготные – это мягкотелые триониксы со столь же отвратительным характером: руку им отхватить не по силам, а вот палец – запросто. Однако мелкие виды триониксов довольно часто содержат в аквариумах – да, кусаются, да, больно, и все же не смертельно. С овчаркой не сравнить.

Предельно странная ситуация сложилась со змеями.

За вычетом некоторых исключений (о них ниже), все ядовитые змеи делятся на аспидов (три подсемейства, в том числе морские змеи) и гадюковых (тоже три подсемейства, в том числе ямкоголовые или гремучники). Наиболее ядовиты аспиды, но вместо того, чтобы включить в список все семейство, правительство перечисляет отдельные рода и виды. Отсюда нелепость: держать дома ошейниковых кобр теперь нельзя, столь же смертоносных крайтов – можно, а условно опасных морских змей (неагрессивные, зачастую неспособные к атаке ядовитыми зубами) – опять нельзя.

Из всего многообразия гадюковых в список попали только цепочная гадюка, тигровый гремучник, песчаная эфа и габонская гадюка – действительно опасные твари, но в мире немало и куда более смертоносных гадюк, одних только гремучих – 36 видов. В частных коллекциях иногда держат некоторых куфий (красивых и спокойных ямкоголовых с небольшой токсичностью яда), исключение в их случае можно понять, но не в случае ботропсов – 45 видов в среднем некрупных и очень ядовитых змей из Южной Америки, которых иногда завозят к нам контрабандой.

Но что ботропсы, в списке нет даже гюрзы, обитающей у нас в Дагестане, а потому доступной. Впрочем, в нем отсутствуют все ядовитые змеи российской фауны, из которых гюрза – наиболее опасна. Возможно, это объясняется интересами змееловов, занимающихся заготовкой яда для медицинских целей.

В то же время наложен запрет на содержание неядовитых питонов и удавов длиннее 4 метров (это максимальный размер для большинства видов, встречающихся в частных коллекциях, за вычетом агрессивного, но при этом распространенного сетчатого питона – самой длинной змеи на планете), а также африканского бумсланга (он безграмотно определен как «древесный уж») и все виды винных змей (Thelotornis).

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Это еще один пример так называемого гуглинга. И бумсланг, и винные змеи относятся к ужеобразным – семейству преимущественно неядовитых змей. Однако некоторые ужеобразные все же имеют заднебороздчатый ядовитый аппарат, принципиально отличный от такового у аспидов и гадюк. Это означает, что их ядовитые зубы расположены глубоко в пасти и укусить жертву они могут только при ее заглатывании. В ряду таких рептилий, к примеру, кошачья змея – абсолютно безвредное создание, распространённое на нашем Кавказе.

Бумсланги и винные змеи – тоже из заднеборозчатых, но с той поправкой, что своим аппаратом они иногда могут дотянуться до жертвы и при обычном укусе. Это ни в коем случае не делает их опаснее крайтов или бушмейстеров (которые, повторимся, в стоп-лист не входят), просто эти пресмыкающиеся получили особую известность за счет того, что отправили на тот свет двух знаменитых герпетологов – Карла Патерсона Шмидта и Роберта Мертенса соответственно. Оба ученых на момент гибели были в достаточно пожилом возрасте, что делало их уязвимыми для яда, но обстоятельства их смерти часто упоминают в энциклопедиях. Поэтому бумсланг и винные змеи в списке – интернет подсказал.

Из рыб в перечне можно найти акул (всех крупных и опасных, но не всех вообще), орляков (не опасных, а просто больших скатов), хвостоколов (скаты, вооруженные ядовитым шипом), электрических угрей, морских скорпен, мурен и почему-то конгера – ценную промысловую рыбу, содержащую токсины, которые легко разрушаются при нагревании. Мурены больно кусаются, тем не менее, мелкие виды нередко можно встретить в морских аквариумах. То же касается скорпен, у которых ядовиты плавники.

Таким образом рыбная часть списка выглядит предельно условной. В океане немало ядовитых созданий, гораздо более опасных чем скорпены и тем более конгер.

Насекомые в правительственном перечне отсутствуют напрочь, включая смертельно ядовитых. Зато есть паукообразные. Пауки ядовиты все без исключения (у них отсутствует внутреннее пищеварение, поэтому паук впрыскивает в жертву яд и ждет, пока она растворится), но в списке лишь наиболее опасные из них. То же относится к скорпионам.

Те виды пауков и скорпионов, что часто встречаются в продаже в зоомагазинах крупных городов, обнаружить в стоп-листе не удалось, так что арахнофилы могут расслабиться. То есть там нет птицеедов и императорского скорпиона, хорошо знакомого многим по голливудским фильмам: характер у этого животного неагрессивный, яд – слабый, зато внушительные размеры и черный цвет делают его весьма кинематографичным.

Заканчивается перечень неожиданно – коралловыми полипами зоантариями. Они действительно выделяют токсины, а потому могут считаться потенциально опасными, но в мировом океане масса ядовитых беспозвоночных. Очевидно, попадание в список одних только зоонтарий – следствие все того же «гуглинга». И хотелось бы посмотреть на полицейских и судей, которые отличат зоантарий от, например, цериантарий – в аквариумах можно встретить и тех, и других.