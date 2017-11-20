Правка Красной книги вызвала возмущение экологов

Спор между экологами и охотниками вновь обострился – на этот раз идет дискуссия о том, нужно ли убирать некоторые виды животных из общероссийской Красной книги. В составление списка вмешались «коммерческие интересы руководства охотничьих структур», утверждают экологи. Однако даже в Минприроды признают, что суть дела куда сложнее.

Новая редакция Красной книги была утверждена в конце 2017 года, она готовится к переизданию впервые за 20 лет. После правок из нее пропали несколько видов животных, в частности гималайский медведь, малая косатка, снежный баран и другие животные, сообщил газете «Новые известия» руководитель экологического центра «Дронт», член совета Международного социально-экологического союза Асхат Каюмов. Это вызвало волнение среди общественности и зоозащитников.

По мнению экологов, редкие животные находятся на грани вымирания, и исключение их из реестра развяжет руки браконьерам. Всему виной – некое «браконьерское лобби», считают десятки ученых, подписавших открытое письмо Владимиру Путину, опубликованное на сайте «Троицкий вариант – Наука».

Страсти вокруг живых редкостей

В письме утверждается, что Минприроды под давлением охотничьего (а не «браконьерского») лобби изменило процедуру принятия решений и состав самой комиссии, исключив из нее большую часть ученых-зоологов и внедрив представителей руководства охотничьих организаций.

«Впервые при формировании списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов определяющим стало не аргументированное мнение ученых-специалистов, а коммерческие интересы руководства охотничьих структур, промысловиков, индустрии дельфинариев и аквариумов. В результате появления президиума состав Красной книги РФ определяется не государственными задачами охраны природы, а коммерческими потребностями узкой группы людей», – говорится в письме.

Животных не исключили

Источник в Минприроды опроверг информацию Каюмова о том, что животные уже вычеркнуты из нового перечня Красной книги:

«По спорным видам (гималайскому медведю, подвидам северного оленя, серому гусю, нескольким видам гуменника, кавказскому благородному оленю и прочим) решение будет приниматься после дополнительных исследований», – сообщил газете ВЗГЛЯД источник Минприроды.

Ситуация с ними «застопорилась» не из-за охотничьего лобби или других коварных планов врагов природы. Причина – в неравномерном распределении этих популяций по территории страны.

Например, тот же гималайский медведь, который считается редким в целом по России, в Приморье расплодился настолько, что с 2015 года каждый год фиксируются десятки обращений от местных жителей. Медведи объедают их поля и огороды и даже пытаются нападать на людей. А потому, считают часть экспертов, было бы целесообразным оставить этот вид в Красных книгах тех регионов, где его популяции малы или нестабильны, исключив из федерального перечня особо охраняемых видов.

В ведомстве добавили, что ситуации с исключением животных из Красной книги не являются чем-то из ряда вон выходящим. «Вспомним гигантскую панду – всем известный символ WWF. Этот симпатичный мишка попал на эмблему всемирной природоохранной организации потому, что ему угрожало исчезновение. Тем не менее позже многолетние усилия экологов привели к тому, что Международный союз охраны природы исключил его из списка исчезающих».

Защититься от лобби

Проблема лоббизма общемировая, подчеркнул председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя ситуацию с изменением списка животных в новой версии Красной книги.

«Что касается истории с Красной книгой, это не охотничье лобби, это выгодно представителям некоторых видов бизнеса. На мой взгляд, это представители вполне понятных видов бизнеса, у которых с законом не все хорошо. Взять тех же представителей, занимающихся притравкой (вид охоты с применением охотничьих собак). Вчерашняя ситуация (с отклонением законопроекта о контактной притравке в Совфеде – прим. ВЗГЛЯД) – победа лоббистов – владельцев кровавого бизнеса. Чтобы они были полностью в тени, как сейчас, чтобы туда не могли попасть представители надзорных ведомств и санитарных служб, чтобы не платить налоги».

В разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД Бурматов подчеркнул, что по правкам в Красной книге в январе 2018 года будет собираться отдельное заседание:

«Потому что мы категорически против тех изменений, которые вносятся в Красную книгу, комитет это не поддерживает, мы считаем это недопустимым. Это очень серьезная ситуация, в которой только предстоит разбираться».

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Комментируя сообщение Минприроды о неравномерном распределении животных, Бурматов уточнил, что важно говорить о конкретных цифрах. «Я бы поверил этим разговорам, если бы речь шла о количестве особей. Стало больше на три особи или в 30 раз больше в целом по стране? Это все лукавство. Идут манипуляции, которые мы не можем поддержать, поэтому будем собирать комитет и общаться с представителями Минприроды», – сообщил депутат.

В России активно действует охотничья инфраструктура, поэтому отметать аргументы представителей этого сообщества нельзя, считает член Общественной палаты, руководитель рабочей группы по вопросам предотвращения экологических спекуляций Феликс Панов. Однако общественники пристально следят за изменениями в Красной книге.

«Представители Общественной палаты участвовали в обсуждении нового списка животных, представленных в Красной книге. В комиссию входят самые уважаемые эксперты, поэтому обновленная версия Красной книги вызывает доверие. Список новых животных выверен и научно обоснован», – рассказал газете ВЗГЛЯД Панов.

Кто еще не попадет в Красную книгу?

«О реакции на открытое письмо Владимиру Путину мне пока ничего не известно, – сообщил газете ВЗГЛЯД один из подписавших его ученых, доктор биологических наук из Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) Борис Сиренко. – Однако не стоит паниковать. В старом издании в книгу попали те животные, которые не столько находятся под угрозой, сколько малоизученные, включать их в Красную книгу рано. Из-за глобального потепления фауна обновляется, и только в России ежегодно описываются десятки и сотни новых видов морских животных и моллюсков. Они совершенно не изучены».

«Из Красной книги России можно исключить животное, если доказано, что его численность восстановилась, условия вокруг стали лучше или этот вид просто вымер.

По правилам из регионов должны не реже раза в три года приходить данные для государственного учета. Но данных по этим видам нет, поэтому мы не можем сказать, что их стало больше или жить им стало легче. В таких случаях вид из Красной книги убирать нельзя», – сообщается на сайте greenpeace.org. Ранее организация уже направляла письма в Минприроды, чтобы в ведомстве пояснили, почему десятки животных исключаются в новой редакции Красной книги.

Ученые признают, что правки в Красную книгу нужно было вносить давно, однако это сложный процесс. Специалисты провели масштабную работу по актуальной оценке представителей флоры и фауны, теперь на очереди процесс обсуждения и согласования каждого из сотен растений и животных.