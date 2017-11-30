В России впервые за почти 20 лет переиздали Красную книгу

В завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России утверждена новая редакция Красной книги, при этом из нее пропали несколько видов животных, находящихся, по мнению ученых, на грани вымирания.

Замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов сообщил РИА «Новости», что соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

В природоохранном ведомстве отметили, что списки с краснокнижными животными не переиздавались с 1998 года, в то время как обновлять списки редких видов рекомендуется раз в десятилетие. Отмечается также, что единичные изменения по отдельным видам в списки Красной книги вносились трижды с момента их утверждения.

Вместе с тем, эксперты заявляют, что в обновленном варианте Красной книги обнаружилась недостача: из охранных списков исчезли гималайский медведь, малая косатка и снежный баран. Тревогу забили не только ученые институтов РАН, которые принимали участие в обновлении списков Красной книги, но и известные экологи.

«Да, в новых списках мы не видим ни снежного барана, ни гималайского медведя, ни малой косатки», – заявил Асхат Каюмов, руководитель экологического центра «Дронт», член совета Международного социально-экологического союза.

С мнением Каюмова согласились директор Департамента программ Гринпис России Иван Блоков и член-корреспондент РАН, директор Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян.

Как пишут «Новые известия», обновленный список стал результатом работы ученых ведущих институтов РАН. Обсуждение некоторых кандидатов из животного мира на включение в Красную книгу проходило особенно остро, поскольку изменение затрагивало сферы интересов коммерческих структур. Жаркие баталии разгорелись вокруг гималайского медведя, из-за того, что его численность сегодня не превышает 6 тыс. особей.

«Гималайский медведь был включен в Красную книгу СССР, но потом под давлением охотничьего лобби его исключили. Сегодня гималайский медведь находится в очень уязвимом положении: его лишают дома. Китайские компании вырубили на Дальнем Востоке огромные площади кедра. И чтобы эти леса восстановились, нужно примерно 100 лет, а гималайский медведь устраивает берлоги именно в дуплах крупных кедров», – рассказывает доктор географических наук, профессор Александр Дроздов.

Несколько десятков ученых РАН уже обратились к президенту Владимиру Путину с письмом «Красная книга России под угрозой». Подписи под ним поставили более 70 известных ученых.