Защитники животных оказались глобальной спецслужбой с кровавой историей

Обнародованы факты, грозящие крупным скандалом с участием правительств целых стран и звезд первой величины. Всемирный фонд дикой природы, эмблему которого в виде милой панды знает практически каждый, обвинен в организации убийств, пыток и карательных акций. При этом его деятельность описывается по аналогии со спецслужбами. Что стоит за этими обвинениями?

Экологические организации и фонды, занимающиеся охраной природы, расцвели на мировой поляне вскоре после окончания Первой мировой войны, будучи реакцией и на ее последствия, и на активную индустриализацию, сделавшую эту войну настолько разрушительной. С самого начала они примерили на себя мессианскую роль – просвещение человечества во имя его же блага и защита планеты как общего дома ради будущего наших детей.

Учитывая, что мотором таких организаций была мировая элита – ученые, меценаты, деятели интеллектуального искусства и другие представители группы, которую тянет назвать международной интеллигенцией, их авторитет был высок, а мотивы традиционно описывались идеалами гуманизма.

Разделение на радикальные группы, охотящиеся за меховыми изделиями с баллончиками краски, и респектабельные организации, занятые наукой и благотворительностью, произошло позднее – в 1950–1960-х годах. Тогда же (конкретно – в 1961-м) возник Всемирный фонд дикой природы (WWF) – крупнейшая природоохранная организация мира с пятью миллионами членов, пятью с половиной тысячами сотрудников, представительством более чем в ста странах и годовым бюджетом, уверенно идущим к отметке в миллиард долларов.

В наше время имидж экологических организаций стал гораздо более ярким, но в то же время – неоднозначным. Исходя из того, что получатель средств не может быть в полной мере независим от спонсора, экологов стали обвинять в участии в экономических и политических противостояниях. Например, в качестве наемной силы при борьбе одной крупной корпорации против другой – конкурирующей. Или в качестве «полезных дураков», используемых государствами и их специальными службами для продвижения своих интересов за счет сдерживания чужих.

В качестве примеров можно привести борьбу за Арктику и ее ресурсы, которую сейчас ведут несколько держав, включая Россию. Или претензии, которые экологи выдвигают к «Северному потоку – 2».

Но и тогда, когда обвинять «Гринпис» в наемничестве и экстремизме стало обычным делом, WWF, как жена цезаря, оставался вне подозрений. Расследование BuzzFeed разрушает благообразный имидж заслуженной организации, выдвигая предельно серьезные обвинения – массовые нарушения прав человека, посягательства на государственный суверенитет и поощрение жестокости, стоившей жизни сотням людей.

Тут стоит заметить, что имидж у BuzzFeed специфический, эту медиакомпанию не раз обвиняли, например, в распространении фейков. Но в данном случае речь идет об огромном, хорошо пророработанном и всё ещё ведущемся расследовании, подкрепленном сотнями свидетельских показаний и огромным массивом документов, в том числе, как подчеркивается, конфиденциальных. При этом BuzzFeed не консервативное издание, которым привычно отрицать глобальное потепление и защищать интересы промышленности, а либеральное и продемократическое. То есть в американских реалиях BuzzFeed с WWF идеологические и политические союзники.

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Прежде WWF, аккумулируя средства доноров, тратил их на поддержку чужих экологических программ, но к настоящему времени активно создает собственные проекты. BuzzFeed описывает Фонд как глобальную спецслужбу, контролирующую и координирующую широкую сеть информаторов и силовиков.

Такими силовиками могут быть лесники или рейнджеры, а могут быть парамилитарные военные образования и даже отряды боевиков, прошедших горячие точки. Их общий враг – браконьеры, охотящиеся на редкие виды животных, чтобы удовлетворить спрос коллекционеров и народных знахарей, лечащих импотенцию протертым рогом носорога (такие очевидно бессмысленные ритуалы могут стоить баснословных денег, однако спрос имеется). По сути это ОПГ, помощником которых за относительно небольшой гонорар часто выступает нищее население из стран третьего мира, проживающее вблизи заповедников.

Как и прочие ОПГ, браконьеры – преступники, легко идущие на крайние меры. И война с ними – это не метафора, а вооруженный конфликт. «В прошлом году браконьеры убили около 50 рейнджеров по всему миру, – признает BuzzFeed. – Но, как и любой вооруженный конфликт, война WWF с браконьерством несет жертвы среди гражданского населения».

Своих силовиков Фонд может рекрутировать или брать в аренду. А может поддерживать уже имеющиеся группы (например, правительственные) на местах, обеспечивая их деньгами, амуницией и вооружением. Неудачная операция по покупке (заведомо незаконной) партии оружия в ЦАР – часть расследования BuzzFeed. Еще три страны, деятельность Фонда в которых освещена особенно подробно, – это Индия, Камерун и Непал.

То есть крупная международная организация создает собственные небольшие армии на территории третьих стран на беду местному населению. Представьте, что такая армия сидит где-нибудь в Северной Сибири, объясняя свое присутствие заботой о белых медведях. И периодически грабит, насилует, пытает и убивает местное население. Иногда – целыми деревнями.

Исходя из официальной позиции WWF, нищие крестьяне, ведущие копеечную деятельность на территории национальных парков и заповедников, – это не враги. Но на практике рейнджеры воспринимают этих крестьян как пособников браконьеров, подвергая пыткам.

Что до самих браконьеров, методички «партнеров» WWF не всегда рекомендуют оставлять их в живых.

Можно было бы списать все это на отдельные эксцессы в неблагополучных странах, о которых расположенный в Швейцарии Фонд попросту не знал, но приведены конкретные примеры случаев, осведомленность WWF в которых не вызывает сомнений.

Один из них – убийство непальца по имени Шихарам. Рейнджеры обвинили его в том, что он помог сыну-браконьеру спрятать рог носорога во дворе своего дома. Найти этот рог так и не удалось, поэтому Шихарама бросили в специальную тюрьму без официального предъявления обвинений и пытали. В итоге он умер от травм. Против троих рейнджеров был начат судебный процесс, WWF включился в него на правах лоббиста, отмазывающего «своих сукиных сынов», и в конце концов все обвинения были сняты, что в Фонде объявили победой.

Родственники Шихарама до сих пор пытаются добиться справедливости, а его предполагаемые убийцы находятся на свободе. Кто-то до сих пор работает в структурах WWF. Кто-то даже издал мемуары, в которых пропагандирует благотворность пыток водой в деле защиты носорогов (предполагаемым браконьерам ее насильно заливают в нос).

«Убийство Шихарама в 2006 году не было единичным инцидентом. Оно было частью модели, которая сохраняется и по сей день», – гласит материал.

Другой пример из Камеруна, где пыткам подвергся еще один предполагаемый «информатор» – 11-летний мальчик, причем измывались над ним в присутствии родителей. Деревня, в которой жила эта семья, подала коллективную жалобу в WWF. Однако никакого ответа не получила.

Несмотря на всё это, WWF продолжает ссылаться на неосведомленность. В Фонде уже объявили о начале внутреннего расследования с привлечением внешних экспертов. И заявили, что нарушения прав человека не могут быть ничем оправданы. Впрочем, а что еще там могли заявить в подобной ситуации?

Расследование содержит примеры карательных рейдов, нападений с использованием холодного оружия, экзекуций бамбуковыми палками, изнасилований и расстрелов. Все это в той или иной степени было профинансировано WWF либо осуществлено партнерами Фонда на местах, для обучения которых привлекались ветераны Ирака и Афганистана.

Скандал обещает быть громким, для этого есть все предпосылки. Речь идет не только о терроре против мирного населения, но и о косвенной причастности к этому звезд первой величины. Например, Леонардо Ди Каприо финансирует сохранение популяции тигров в национальных парках Бардия и Читван, примерами насилия в которых изобилует материал BuzzFeed.

Из всего этого не следует, что заслуженная организация WWF дискредитирована полностью, безоговорочно и навсегда. Например, российскому представительству Фонда мы обязаны прекрасными проектами в области охраны окружающей среды и редкой фауны, а вот примеров борьбы с людьми ради зверей в его истории нет – и вряд ли они появятся. Но в странах, где государство особенно жестоко (Камерун), откровенно больно (ЦАР) либо же его просто мало (как в отдельных районах Индии), представить себе экологический террор не так уж и трудно.

Вопреки концепциям конспирологов, видящих уши ЦРУ за каждой природоохранной акцией, никакой политики и даже экономики в действиях WWF в этих странах не прослеживается. Но они наглядно подтверждают то, что в XXI веке даже предельно респектабельные и уважаемые организации может поразить вирус экстремизма. И тогда мессианство превращается в карательную акцию вооруженных фанатиков.