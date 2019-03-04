Финансируемых WWF силовиков обвинили в изнасилованиях и убийствах

Всемирный фонд дикой природы (WWF) финансирует военные формирования в странах Африки и Азии для борьбы с браконьерами, которых пытают и расстреливают, утверждают американские СМИ.

Изучалась работа WWF в Непале, Камеруне, ЦАР и Индии. Рассказывается, в частности, об инциденте в Непале в 2006 году, где местного жителя избили до смерти за то, что он закопал рог носорога на своем дворе. WWF поддержал арестованных сотрудников парка, а через два года один из них признался, что подозреваемых в браконьерстве людей регулярно избивали, пишет BuzzFeed.

В расследовании портала утверждается, что в 1990-х годах WWF создал в Непале «антибраконьерские» военные формирования, которые получали от Фонда зарплату и снаряжение. На их участников неоднократно жаловались в связи с избиениями, пытками, сексуальным насилием и убийствами. Такова была «стратегия» WWF по борьбе с браконьерством, пишет издание.

Аналогичные формирования есть и в других странах – в частности, в Камеруне, где в 2017 году охранники нацпарка Лобеке якобы пытали 11-летнего мальчика на глазах родителей. Там, как утверждает портал, на «рейнджеров» неоднократно жаловались из-за ночных налетов, пыток и поджогов домов подозреваемых в браконьерстве.

При этом утверждается, что WWF тесно взаимодействует с правительственными войсками Камеруна.

В ЦАР бывший активист WWF рассказал, как учил рейнджеров обращаться с АК-47 и вести оборонительный бой, а в Индии фонд поставлял вооруженным формированиям джипы, дубинки, шлемы и бинокли ночного видения.

В WWF ответили на материал, собранный BuzzFeed, словами, что утверждения издания «не соответствуют» их пониманию этих событий. Однако фонд пообещал провести независимое расследование.