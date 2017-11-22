На пути «Северного потока» встали европейские экологи

Природоохранные организации WWF и NABU потребовали от Германии отказаться от строительства «Северного потока – 2». Экологи настаивают, что проект вреден для экосистемы Балтийского моря, а также вбивает клин в солидарность и доверие внутри ЕС. С чего вдруг экологи заинтересовались внешней политикой Евросоюза? И способны ли они реально помешать строительству?

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и германский Союз защиты природы (NABU) направили открытое письмо на имя лидеров партий ХДС, ХСС и СДПГ Ангелы Меркель, Хорста Зеехофера и Мартина Шульца с требованием остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».

Экологи усмотрели в этом проекте не только «тупик с точки зрения климатической политики» и «угрозу для уязвимой экосистемы Балтийского моря», но и политическую угрозу. Строительство трубопровода «вбивает клин в солидарность и доверие в ЕС», говорится в заявлении международных и немецких защитников дикой природы.

В компании Nord Stream 2 отвергли прозвучавшие в письме обвинения. Там подчеркнули, что проект реализуется в соответствии с экологическими нормами, а трубопровод по дну Балтийского моря является «самым эффективным с экономической и экологической точек зрения путем транспортировки природного газа к потребителю».

Напомним, в октябре 2017 года еврокомиссар по конкуренции Маргарет Вестагер на пресс-конференции в Вильнюсе признала: у ЕС нет правовых возможностей остановить или блокировать проект «Северный поток – 2». Но уже через две недели стало известно, что Еврокомиссия все-таки готовит предложение о распространении правил Третьего энергопакета на трубопроводы из третьих стран. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, эта попытка навязать внешним игрокам (в том числе России) внутриевропейские правила игры – сугубо политический шаг.

Берлин припугнули «подрывом доверия»

Такие попытки вставить палки в колеса вызывают негативную реакцию в руководстве заинтересованных стран Европы, и прежде всего у крупнейшего потребителя нашего газа – Германии. В декабре Ангела Меркель, отвечая на запрос депутатов Бундестага, подчеркнула – оба «Северных потока», во-первых, являются сугубо коммерческим проектом (о чем, напомним, неоднократно говорил и президент России), а во-вторых, могут в среднесрочной перспективе внести вклад в улучшение энергоснабжения Германии и Европы в целом. Напомним, что газопровод, чей ввод в строй намечен на конец 2019 года, как ожидается, удвоит мощность первого «Северного потока».

Накануне глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил о недопустимости политического вмешательства в проект «Северный поток – 2». Габриэль остался в Германии единственным действующим политиком, который так последовательно высказывает подобные вещи, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. «В первую очередь он выступает против политизации. Он считает, что фирмы должны сами решать, где покупать газ, и проводить политику энергобезопасности, чтобы в случае кризисов получать газ из тех стран, которые не участвуют в этих конфликтах», – отметил эксперт. Заявленная Габриэлем позиция была поддержана аплодисментами, добавил он.

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Также показательно, что заявление главы германской дипломатии прозвучало почти одновременно с демаршем германских экологов, в котором можно усмотреть попытку торпедировать проект под предлогом его угрозы природе. «Очевидные ошибки в процедуре принятия решений, завуалированность в плане участия общественности и ужасающе тесные политико-экономические связи при развитии проекта подрывают доверие к германской политике и способствуют аполитичности населения ФРГ», – предупредили представители WWF и NABU.

Александр Рар отметил, что политически обе организации близки к Партии зеленых – единственной в Германии партии, последовательно выступающей против газового альянса с Россией. Кроме того, в стране существует политизированная сцена неправительственных организаций. Показательно, что WWF и NABU разразились своим письмом в самый разгар процесса формирования правящей коалиции в ФРГ. Это изрядно смахивает на открытое политическое давление, указал в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Антизеленые» инициативы Трампа волнуют гораздо меньше

Экологические организации всегда выступают против такого рода проектов, «они выступали против первой трубы «Северного потока» и против любых крупных инфраструктурных проектов», констатирует Рар.

«Северный поток – 2» прошел все экологические экспертизы, которые намного жестче, чем самые страшные придирки фондов природы,

отметил в свою очередь Дмитрий Абзалов. Даже страны Северной Европы, такие как Швеция, Финляндия, Дания, отличающиеся высокими стандартами и имевшие все возможности и инструменты, чтобы торпедировать проект по экологическим основаниям, не стали этого делать, подчеркнул Абзалов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Есть и ряд других интересных нюансов. Недавно президент США Дональд Трамп разрешил производить бурение в Арктике и прибрежных водах, производство литий-ионных батарей для горячо любимых экологами электромобилей сопровождается серьезным загрязнением окружающей среды, в Северном море множество газо- и нефтепроводов, не принадлежащих российским компаниям (и на одном из них недавно была авария), в Мексиканском заливе вагон нефтяных платформ, а те же США недавно вышли из Парижского соглашения по климату – и все это, подчеркнул Абзалов, почему-то не привлекает такого внимания международных экологических организаций, как «Северный поток – 2».

«Северный поток» снимает экологические риски

При этом эксперт отметил, что на самом деле строительство «Северного потока – 2» решает целый ряд задач экологического плана, в том числе повышает энергоэффективность и снимает очень большие экологические риски для стран Европы.

Дело в том, что использование устаревшей и изношенной украинской газотранспортной системы несет в себе серьезные риски, а альтернативой российскому топливу в Европе является добыча сланцевого газа на самом европейском континенте, что чревато страшными экологическими последствиями, а потому запрещено европейским законодательством, или поставки СПГ из США. «Гораздо опаснее «Северного потока» с точки зрения риска газовозы США, которые собираются парковаться на территории, положим, Прибалтики», – резюмировал собеседник.

Так что это очень специфическое заявление, которое носит ангажированный характер и является очередной попыткой оказания давления на РФ, уверен Абзалов. «Для WWF, который себя позиционирует как организацию, которая более-менее пытается хранить имидж неполитизированной структуры, это заявление очень странное», – подчеркнул он.

У политизированных заявлений экологов «торчат уши» американцев

Очень пикантно из уст представителей WWF и NABU прозвучал тезис, что проект «Северного потока» якобы вбивает клин в солидарность ЕС. Александр Рар уверен, что именно на этом моменте спадают маски.

«Понятно, где торчат уши. Если бы был подчеркнут только экологический аспект, то мы все приняли бы это к сведению, но фраза о солидарности Европы абсолютно тупая.

Это чисто пропагандистский прием, который используется восточноевропейскими странами и американцами для того, чтобы сказать, что нельзя бросать Украину, что украинское правительство по-прежнему должно иметь возможность зарабатывать на прокачке российского газа.

Плюс позиция Польши, которая наотрез отказывается поддерживать этот газопровод, потому что не хочет усиления российского бизнеса в Европе. Это то, что глава МИД Германии Зигмар Габриэль критикует как политизацию газовой политики. Против чего он выступает», – подытожил эксперт.

Солидарен с ним и Дмитрий Абзалов: «Вообще не дело международных экологических организаций апеллировать к вопросу солидарности стран. Какое отношение имеет Всемирный фонд дикой природы к европейской солидарности? Это лишний раз доказывает, что эти организации имеют очень специфическое отношение к своим основным задачам».

«Также я напомню, что организации не заявляли о своей позиции до последнего времени, когда были введены санкции, как раз направленные против строительства «Северного потока» с целью получения преференций для компаний из США», – подчеркнул собеседник.

Все это позволяет предположить, что никаких экологических причин нет, а это лишь попытка отработать денежные средства жертвователей из США, считает Абзалов. «Основные жертвователи WWF находятся в США. Основная часть из них на сегодняшний день – это, как правило, крупные компании», – объяснил он.