Глава МИД ФРГ заявил о недопустимости политического вмешательства в проект «Северный поток – 2»

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе фирмы с учетом надежности поставок и рыночных условий.

«Мы выступаем против попыток политического влияния на принятие таких решений», – передает Deutsche Welle выступление Габриэля на традиционном новогоднем приеме Восточного комитета немецкой экономики.

В неожиданно резкой форме Зигмар Габриэль раскритиковал планы США ввести против России новые санкции, которые могут коснуться европейских фирм – участниц проекта «Северный поток – 2».

Он также заявил, что ошибочным было бы рассматривать поддержку Германией строительства газопровода как действия, направленного на повышение зависимости Европы от поставок российского газа.

По словам Габриэля, российские компании, задействованные в проекте, придерживаются действующих в Евросоюзе правил.

Глава МИД ФРГ заявил, что газовые проекты не должны идти в ущерб третьим странам.

«Я неоднократно говорил российской стороне, что предпосылка «Северного потока – 2» – это сохранение в действии газопровода в Европу через Украину. И в Москве это понимают», – сказал Габриэль.

Напомним, горное управление немецкого города Штральзунд земли Мекленбург – Передняя Померания разрешило строительство газопровода «Северный поток – 2» на части континентального шельфа Германии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о войне европейских лоббистов за этот газопровод.