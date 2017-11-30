Защитники дикой природы призвали власти Германии отказаться от «Северного потока – 2»

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и германский Союз защиты природы (NABU) направили открытое письмо на имя лидеров блока ХДС/ХСС и СДПГ Ангелы Меркель, Хорста Зеехофера и Мартина Шульца с требованием остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».

По мнению защитников природы, проект «ведет в тупик с точки зрения климатической политики, представляет угрозу для уязвимой экосистемы Балтийского моря и вбивает клин в солидарность и доверие в ЕС».

«Очевидные ошибки в процедуре принятия решений, завуалированность в плане участия общественности и ужасающе тесные политико-экономические связи при развитии проекта подрывают доверие к германской политике и способствуют аполитичности населения ФРГ», – говорится в письме, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Представители природоохранных организаций также попросили политиков, участвующих в коалиционных переговорах о формировании правительства Германии, дистанцироваться от проекта.

В компании Nord Stream 2 отвергли прозвучавшие в письме обвинения. Там подчеркнули, что проект реализуется в соответствии с экологическими нормами, а трубопровод по дну Балтийского моря является «самым эффективным с экономической и экологической точек зрения путем транспортировки природного газа к потребителю».

В четверг министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о недопустимости политического вмешательства в проект «Северный поток – 2», добавив, что решение, у кого покупать газ, должны принимать в Европе фирмы с учетом надежности поставок и рыночных условий.

В декабре горное управление немецкого города Штральзунд земли Мекленбург – Передняя Померания разрешило строительство газопровода «Северный поток – 2» на части континентального шельфа Германии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о войне европейских лоббистов за этот газопровод.