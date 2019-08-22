Экологи хотят сделать мясо деликатесом для богатых

Сразу несколько исследовательских центров выступили с инициативой резкого повышения налогов для производителей мяса, в первую очередь говядины. Причины – его потенциальная канцерогенность и угроза глобального потепления. К этому уже прислушались в Германии, предложив стимулировать рост цен. Означает ли это, что мясо станет продуктом только для богатых?

Для искусственного роста цен на красное мясо немецкие парламентарии предлагают повысить ставку НДС с нынешнего льготного уровня в 7% до 19%. Среди авторов инициативы представители ультралевой партии «Зеленые», но не только они – есть там и социал-демократы СДПГ, и, пусть с оговорками, христианские демократы из партии Ангелы Меркель. Однако главным мотором выступают именно «экологи» (да, в кавычках), упирающие на то, что на животноводство приходится около 14,5% выбросов парниковых газов в мире, что сопоставимо с выбросами от автомобилей, самолетов и другого транспорта.

Сосиска без льготы

Предложение поступило в удобный момент. Несколькими днями ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала резонансный доклад о связи между повышением глобальной температуры и ростом рынка продовольствия. По мнению его авторов, последний может быть назначен ответственным за глобальное потепление.

При этом работа содержит весьма впечатляющие данные как по природным ресурсам, которые используются для производства продуктов питания, так и по объему еды, попадающей на свалку (прежде всего из холодильников потребителей в развитых странах).

Отчет с похожими тезисами представила и исследовательская компания Fitch Solutions. В нем говорится, что вскоре мясо может пополнить список товаров, к которым применяется так называемый налог на грех – в этом же перечне находятся алкоголь, табак, а с недавних пор и сахар.

Как и в случае с сахаром, утверждает Fitch Solutions, потребление красного мяса связано с повышенным риском развития рака, сердечных заболеваний, инсульта и диабета. А ведение налога на мясо, по мнению компании, позволит сократить его производство и, как следствие, углеродных выбросов.

При этом приводятся данные исследования Оксфордского университета, согласно которым такие поборы позволят предотвратить шесть тысяч смертей в год и сократить расходы на здравоохранение на 850 млн долларов.

Однако Германия для такого эксперимента выглядит довольно рискованной площадкой, учитывая специфику ее национальной кухни. Только в первом полугодии в стране было забито 29,4 млн голов свиней, коров, овец, коз и лошадей, а объем производства мяса (включая птицу) составил 3,9 млн тонн.

«Пока это, конечно, нельзя назвать «инициативой властей» – просто несколько политиков сказали, что так было бы хорошо сделать. От этого до закона еще очень далеко, – заявил газете ВЗГЛЯД российский ученый-биолог, проживающий в Германии. – Красное мясо действительно канцероген, хоть и не настолько сильный, как табак, а сокращение потребления мяса реально может помочь с охраной природы и прочей экологией, поскольку ресурсов на него требуется очень много. Так что такие вещи обсуждаются с разных сторон. Но очень бы не хотелось, чтобы результатом этого стала дискриминация бедных слоев населения, и эти аспекты проговариваются. Никаких конкретных инициатив пока нет, да, скорее всего, и не будет. Как только немцам объявят, что сосиска подорожает, как заоблачные рейтинги Зеленых тут же опустятся».

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Опыт белого яда

Критика красного мяса в мире действительно нарастает, подтверждает российский аграрный эксперт, исполнительный аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов, что связано и с его канцерогенностью, и с опасениями за сохранность природы: производство говядины требует значительной территории и большого количества воды.

Но ставить красное мясо в один ряд с сахаром – это слишком радикальная мера, полагает Сизов. «Сахар, на мой взгляд, сегодня уже воспринимается как табак XXI века, он будет все больше облагаться налогами по всему миру, – заявил эксперт газете ВЗГЛЯД. – Меры по ограничению потребления сахара, в первую очередь через снижение потребления газированных напитков, уже приняты во многих штатах США, относительно недавно – в Великобритании, в ряде стран Европы. Однако в случае с сахаром мы имеем однозначный консенсус ученых и диетологов: потребление сахара нужно сокращать, хотя в определенных пределах оно все же необходимо. В связи с красным мясом консенсус по поводу ограничения потребления не столь широк и убедителен».

Поэтому, резюмирует Сизов, ограничительные меры в отношении мяса в ближайшие годы вряд ли будут приняты, тем более они не станут общей практикой даже в развитых странах. Если же идея с повышением налогов продолжит продвигаться в той же Германии, против нее очень активно выступят фермерские ассоциации – это небольшая, но весьма влиятельная часть немецкой экономики.

С этим согласен ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Изменение структуры потребления населения с «вредного» на «полезное» – это весьма сложная тема: простых и быстрых рецептов тут точно нет. Не говоря уже о том, что эту «вредность» часто не могут внятно и четко обосновать исследованиями или выделяют явно второстепенные факторы вместо того, чтобы бить по главным», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

По его словам, изменение налогообложения конкретных товаров в странах с открытыми или полуоткрытыми границами сказывается на их потреблении весьма незначительно. Там, где такие налоги вводятся, появляются тенденции к переезду производителей в государства с более низким обложением. Или же происходит рост производства у соседей с одновременным сокращением производства в собственной стране – со всеми вытекающими социальными и бюджетными проблемами.

Об этом свидетельствует опыт последних лет, в том числе и по подакцизным товарам – табаку и алкоголю, в случае которых расцветает уже откровенная контрабанда. Всякий, кто хоть раз пересекал на автомобиле границу Финляндии с Россией или Польши с Белоруссией, об этом прекрасно осведомлен.

Кроме того, отмечает Иванов, неизбежны сложности администрирования и искажение отчетности (производства, импорта, экспорта, налогообложения) в связи с попытками подмены налогооблагаемых товаров на «товары прикрытия».

В итоге суммарный эффект от инициатив, подобных немецкой, может быть отрицательным.

«Немало примеров, когда страны возвращали ситуацию к исходному положению через какое-то время после анализа получившегося опыта с ростом налогов на какой-то конкретный товар. То есть результат может сильно не совпасть с целью подобного регулирования и применять его стоит очень осторожно и взвешенно», – резюмирует эксперт.

Мясо без мяса

Другое дело, что объемы потребления красного мяса во многих странах падают и без специального налога, утверждают эксперты Fitch Solutions. В частности, в Австралии еще в 2015 году потребление говядины и телятины опустилось ниже 30 килограммов на одного человека в год, хотя в начале этого десятилетия стремилось к 40 килограммам, а в Италии снизилось с более чем 20 до примерно 15 килограммов в год.

«Мы уже являемся свидетелями того, как потребители сокращают употребление красного мяса на ряде развитых рынков по всему миру, чему способствует растущая популярность веганских, вегетарианских и флекситарианских (сочетание мяса и вегетарианской пищи) диет. Молодые, урбанизированные потребители являются основными факторами безмясного питания, и это говорит о том, что такой будет долгосрочная тенденция. Введение налога на мясо, скорее всего, ускорит эту тенденцию, побудив потребителей к умеренному потреблению красного мяса путем перехода на птицу или растительные белки», – говорится в отчете.

Но в целом по миру мясо продолжает удерживать свои позиции, можно говорить лишь о стабилизации рынка, уточняет Андрей Сизов. Снижение потребления говядины в Европе и США компенсируется стабильным потреблением свинины и ростом потребления курятины. Но в не столь отдаленной перспективе ситуация может начать меняться, причем без усилий законодателей.

«Более реальная угроза для мяса, в первую очередь красного, исходит не от парламентариев и экологов, а от потребителей, – констатирует аналитик. – С изменением моды молодые потребители относятся к мясу совершенно иначе – так называемое альтернативное мясо, сделанное из растительных заменителей и по вкусу почти неотличимое от настоящего, получает все больше приверженцев. Поколение миллениалов и следующее за ним становится все более активным потребителем таких продуктов, и это стимулируется множеством звезд, которые поддерживают вегетарианский и веганский образ жизни, а также соображениями престижа:

легко сделать вклад в борьбу за сохранение природы, купив бургер с «альтернативным» мясом».

К такому же выводу склоняются и многие зарубежные эксперты. Согласно опубликованному докладу консалтинговой компании AT Kearney, уже к 2040 году порядка 60% мясных продуктов на планете будут включать либо растительные компоненты, либо искусственно выращенные заменители.

«Крупная животноводческая отрасль рассматривается многими как зло, в котором нет необходимости, – говорится в отчете AT Kearney. – Благодаря преимуществам новых веганских заменителей мяса и искусственно выращиваемого мяса по сравнению с традиционным, это лишь вопрос времени, когда они захватят значительную долю рынка».