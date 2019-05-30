Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Пентагону померещились ядерные взрывы Москвы

Эшли обвинил Россию в тайных ядерных испытаниях и в доказательство сослался на свое чутьеФото: Zuma/ТАСС
Шеф разведки Пентагона генерал Эшли обвинил Москву в проведении тайных ядерных взрывов. Причем, если верить генералу, взрывы такие маленькие, что средства международного контроля их не замечают. Действительно ли Россия тайно испытывает ядерное оружие или США такими заявлениями пытаются наверстать свое отставание от Москвы в ядерных наработках? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...

Уровень доверия, о котором можно только мечтать

Андрей Бабицкий, журналист
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Кто заплатит за печеньки на российском майдане

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          Окрошку на чем вы предпочитаете?
          • На кефире

          • На квасе

          • Люблю оба варианта

          • Не ем окрошку

          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

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            Петр Акопов

            Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

            Петр Акопов
            заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
            		 30 мая 2019, 11:42

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            Что можно увидеть на опубликованной в телеграм-канале «Яндекса» карте предпочтений россиян в выборе основы для окрошки? Ну посчитала компания число упоминаний кваса и кефира в запросах про окрошку за последние полтора года – и получила карту России, на которой видно, что в большинстве регионов ищут рецепт окрошки с квасом. А вариант с кефиром более популярен на юге России, отдельных областях, вроде Смоленской и Рязанской, в Мурманске и Карелии, а также в трех регионах Дальнего Востока.

            Тут же разгорелись жаркие споры – понятно, жара на улице, всем хочется окрошки, все сидят на работе и начинают выяснять, в чем правда и сила: в квасе или кефире?

            На ваш взгляд

             
            Окрошку на чем вы предпочитаете?




            «Только квас – на кефире это вообще другой продукт, никакого отношения к окрошке не имеет». «Настоящая на кефире, а остальное неправильно!». «Я даже не представляю, как это может быть на кефире(квасе)!». Да нет – правильная на березовом соке, да и вообще вы ничего не понимаете ни в чем.

            Ну пошумели – и забыли, мало ли у нас поводов для обсуждения в соцсетях – футбол-хоккей, отношения мужчин и женщин, Украина, Путин, церковь, США, правильный рецепт салата «Оливье». Но есть все же нечто новое, что отличает нынешний спор – в шутливой форме это высказал один из пользователей: «Яндекс» опубликовал карту потенциальной гражданской войны. Это, конечно, шутка – но только не в отношении той части нашего общества, что настроена отстаивать свою правоту через не просто высмеивание, но и демонизацию и расчеловечивание оппонентов. Да, они делают это в соцсетях, в виртуальном пространстве – но воспитывают зло в совершенно реальных людях.

            Фото: facebook.com/yandex

            Споры «кефирных» и «квасных» напоминают мне споры «красных» и «белых» в тех же соцсетях и в прессе – с взаимными обзывательствами, ложью, передергиванием и построенными на их основе картинками-демотиваторами.

            Одни слепо бьются за СССР, не желая видеть ни реальных проблем, ни ошибок, приведших его к краху – и не видят вообще ничего хорошего в нынешней ситуации, безбожно преувеличивая реальные трудности и проблемы и называя всех, кто хоть у какой-то власти, ворами и лжецами. Другие хают СССР и КПСС почем зря, называя всех коммунистов кровопийцами, карьеристами, христопродавцами, а сам строй ужасным и античеловеческим, антирусским.

            И речь не идет о либералах-космополитах – для них одинаково ужасны что «Царская Россия-тюрьма народов», что «Советская власть-палач и тиран». С антисистемными либералами (антисистемными не в том смысле, что они не встроены в систему власти, денег и влияния, наоборот, часто очень даже и встроены – антисистемными в смысле их недовольства русской цивилизацией в любом ее виде) все ясно – они давно уже маргинализировались и ведут беседы в своем узком кругу. А когда очередная «пятиминутка ненависти» оттуда проникает в широкие круги общества, это вызывает только возмущение рядовых, то есть обычных людей.

            Нет – речь о манере вести дискуссию некоторых из тех, кто принадлежит к широко распространенным течениям современной русской мысли.

            Красным, то есть левым, новым социалистам, и белым, то есть имперцам, националистам. И те, и другие, если мы говорим об основной массе – горячие и искренние патриоты, любящие русский народ и Россию, желающие им добра и великого будущего. Но активное и агрессивное, а оттого заметное меньшинство в обоих лагерях, ведет себя с оппонентами просто неприлично, откровенно по-хамски. Им отказывают в праве быть патриотами, русскими, да и вообще людьми – то есть на радость нашим недругам воспроизводят гражданскую войну в виртуальной реальности.

            При том, что в настоящей русской реальности не может быть ни «красных», ни «белых» – потому что это понятия ушедших эпох, и мы нынешние впитали в себя все и от одних, и от других.

            «Красные» уничтожили «белых» – но те не исчерпывались эмиграцией и «бывшими классами» – они растворились в ставшей большевистской России и постепенно превратили ее в имперскую страну, строящую социально справедливое общество. Которое, в свою очередь, погибло под грузом своих ошибок и наших грехов – но и «красные» никуда не исчезли, превращаясь на наших глазах в «граждан РФ», оставаясь при этом русскими. Которым органично свойственно стремление к справедливости – и если сейчас в нашем обществе далеко не все с ней в порядке, это говорит лишь о переходном характере нынешнего социально-экономического строя, а не о том, что все пропало и Русь погибла.

            Россия сильна своей приверженностью традиции – главная из которых поиск правды на Земле – и своей способностью меняться, оставаясь неизменной в главном.

            Что скажет русский человек, увидев карту России с кефиром и квасом? Велика и разнообразна моя Россия, и есть в ней и Азия, и Европа, и китайские пельмени, и европейские котлеты, и русские борщи. И окрошку я люблю больше на квасе – но и на кефире съем с удовольствием. А другой скажет – да я оба вида люблю, потому что все это ели мои предки, это всё мое, родное. И белое, и красное – и на кефире, и на квасе.


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