Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Что можно увидеть на опубликованной в телеграм-канале «Яндекса» карте предпочтений россиян в выборе основы для окрошки? Ну посчитала компания число упоминаний кваса и кефира в запросах про окрошку за последние полтора года – и получила карту России, на которой видно, что в большинстве регионов ищут рецепт окрошки с квасом. А вариант с кефиром более популярен на юге России, отдельных областях, вроде Смоленской и Рязанской, в Мурманске и Карелии, а также в трех регионах Дальнего Востока.

Тут же разгорелись жаркие споры – понятно, жара на улице, всем хочется окрошки, все сидят на работе и начинают выяснять, в чем правда и сила: в квасе или кефире?

На ваш взгляд Окрошку на чем вы предпочитаете? На кефире

На квасе

Люблю оба варианта

Не ем окрошку



«Только квас – на кефире это вообще другой продукт, никакого отношения к окрошке не имеет». «Настоящая на кефире, а остальное неправильно!». «Я даже не представляю, как это может быть на кефире(квасе)!». Да нет – правильная на березовом соке, да и вообще вы ничего не понимаете ни в чем.

Ну пошумели – и забыли, мало ли у нас поводов для обсуждения в соцсетях – футбол-хоккей, отношения мужчин и женщин, Украина, Путин, церковь, США, правильный рецепт салата «Оливье». Но есть все же нечто новое, что отличает нынешний спор – в шутливой форме это высказал один из пользователей: «Яндекс» опубликовал карту потенциальной гражданской войны. Это, конечно, шутка – но только не в отношении той части нашего общества, что настроена отстаивать свою правоту через не просто высмеивание, но и демонизацию и расчеловечивание оппонентов. Да, они делают это в соцсетях, в виртуальном пространстве – но воспитывают зло в совершенно реальных людях.

Споры «кефирных» и «квасных» напоминают мне споры «красных» и «белых» в тех же соцсетях и в прессе – с взаимными обзывательствами, ложью, передергиванием и построенными на их основе картинками-демотиваторами.

Одни слепо бьются за СССР, не желая видеть ни реальных проблем, ни ошибок, приведших его к краху – и не видят вообще ничего хорошего в нынешней ситуации, безбожно преувеличивая реальные трудности и проблемы и называя всех, кто хоть у какой-то власти, ворами и лжецами. Другие хают СССР и КПСС почем зря, называя всех коммунистов кровопийцами, карьеристами, христопродавцами, а сам строй ужасным и античеловеческим, антирусским.

И речь не идет о либералах-космополитах – для них одинаково ужасны что «Царская Россия-тюрьма народов», что «Советская власть-палач и тиран». С антисистемными либералами (антисистемными не в том смысле, что они не встроены в систему власти, денег и влияния, наоборот, часто очень даже и встроены – антисистемными в смысле их недовольства русской цивилизацией в любом ее виде) все ясно – они давно уже маргинализировались и ведут беседы в своем узком кругу. А когда очередная «пятиминутка ненависти» оттуда проникает в широкие круги общества, это вызывает только возмущение рядовых, то есть обычных людей.

Нет – речь о манере вести дискуссию некоторых из тех, кто принадлежит к широко распространенным течениям современной русской мысли.

Красным, то есть левым, новым социалистам, и белым, то есть имперцам, националистам. И те, и другие, если мы говорим об основной массе – горячие и искренние патриоты, любящие русский народ и Россию, желающие им добра и великого будущего. Но активное и агрессивное, а оттого заметное меньшинство в обоих лагерях, ведет себя с оппонентами просто неприлично, откровенно по-хамски. Им отказывают в праве быть патриотами, русскими, да и вообще людьми – то есть на радость нашим недругам воспроизводят гражданскую войну в виртуальной реальности.

При том, что в настоящей русской реальности не может быть ни «красных», ни «белых» – потому что это понятия ушедших эпох, и мы нынешние впитали в себя все и от одних, и от других.

«Красные» уничтожили «белых» – но те не исчерпывались эмиграцией и «бывшими классами» – они растворились в ставшей большевистской России и постепенно превратили ее в имперскую страну, строящую социально справедливое общество. Которое, в свою очередь, погибло под грузом своих ошибок и наших грехов – но и «красные» никуда не исчезли, превращаясь на наших глазах в «граждан РФ», оставаясь при этом русскими. Которым органично свойственно стремление к справедливости – и если сейчас в нашем обществе далеко не все с ней в порядке, это говорит лишь о переходном характере нынешнего социально-экономического строя, а не о том, что все пропало и Русь погибла.

Россия сильна своей приверженностью традиции – главная из которых поиск правды на Земле – и своей способностью меняться, оставаясь неизменной в главном.

Что скажет русский человек, увидев карту России с кефиром и квасом? Велика и разнообразна моя Россия, и есть в ней и Азия, и Европа, и китайские пельмени, и европейские котлеты, и русские борщи. И окрошку я люблю больше на квасе – но и на кефире съем с удовольствием. А другой скажет – да я оба вида люблю, потому что все это ели мои предки, это всё мое, родное. И белое, и красное – и на кефире, и на квасе.