Может ли Андропов заменить Дзержинского

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Что принесет России новый суперцикл дорогой нефти

По мнению аналитика, 100 долларов за баррель нефти – это возможный сценарий, но в перспективе трех-пяти лет Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сотня долларов за баррель – по мнению ряда западных аналитиков, такие цены на нефть не исключены уже в ближайшем будущем. Что привело их к такому выводу, как происходящее связано с обесцениванием доллара и какой эффект получит от подобного повышения цен на нефть российская экономика? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Русофобия довела Грузию до кризиса

Глава исполнительной власти Гахария неожиданно согласился с лидером оппозиции Мелией о том, что Мелия не должен сидеть в тюрьме Francisco Seco/EPA/ТАСС,
Sputnik/РИА Новости
Глава правительства уходит в отставку в знак протеста, а лидер оппозиции сопротивляется аресту, держит оборону в офисе партии Саакашвили и отказывается сдаться спецназу МВД. Такова хроника грузинской политической жизни. Страна замерла в ожидании потрясений, а первопричиной всего этого стала откровенно русофобская акция летом 2019 года, после которой Россия решила наказать Грузию. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Может ли Андропов заменить Дзержинского

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Выиграть у Дзержинского будет практически невозможно – если только не противопоставить ему похожую фигуру. Поэтому неудивительно появление кандидатуры Юрия Андропова – наследника железного Феликса и единственного нашего современника среди кандидатов в лубянские памятники. Подробности...

Чем прекрасна новая искренность НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Партнеры России на Западе уже давно зарезервировали возможность произносить любым тоном какие угодно глупости. Поэтому мы уже привыкли особенно не обращать на них внимание. А в том, что действия НАТО по отношению к российским интересам являются враждебными никто в здравом уме не сомневается уже лет 25. Подробности...
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Отмена крепостного права разрушила Российскую империю

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Ровно 160 лет назад в России было отменено крепостное право. Реформа привела крестьянский мир в движение, но размытость ее определений и недобросовестность ее исполнителей (жадность чиновников, косность бюрократической машины) придали этому движению скорее разрушительную, нежели созидательную тенденцию. Подробности...
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
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  • Феликсу Дзержинскому

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    Может ли Андропов заменить Дзержинского

    Петр Акопов
    обозреватель РИА «Новости»
    		19 февраля 2021, 18:40

    Решение о том, стоит ли возвращать памятник Дзержинскому на Лубянку, должны будут принять москвичи – которым предстоит выбрать между несколькими предложенными вариантами памятников. Точнее, даже исторических персонажей, которых стоит увековечить на этой столичной площади. Провести опрос рекомендует столичная Общественная палата, а спикер Мосгордумы говорит даже о референдуме.

    Идея референдума не нова – городская Дума уже даже давала согласие на его проведение шесть лет назад, но в итоге он так и не состоялся. Сейчас же, накануне приближающегося 30-летия крушения СССР – символом чего и стал снесенный в августе 1991-го памятник работы Вучетича – споры вокруг Дзержинского возобновились с новой силой. Все понимают, что дело тут не в памятнике (в любом случае, выдающемся), а в том, что он символизирует.

    На ваш взгляд

     
    Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?






    Обсуждение:  70 комментариев

    А он символизирует для разных частей общества – разное. И поэтому никто не хочет принимать решение, брать ответственность на себя. Лишь формально это дело городского масштаба – возвращение железного Феликса на Лубянку неизбежно будет восприниматься всеми, как символическое действие, радующее одних и пугающее других.

    Поэтому, в отличие от 2015 года, сейчас склоняются к идее референдума или опроса не по поводу одного Дзержинского, а в отношении того, кого стоит увековечить на Лубянке. Вернуть главу ЧК или отметить Ивана Третьего? Александра Невского? Юрия Андропова?

    Предложений много – выберут самые-самые, составят список и предложат москвичам проголосовать на портале Госуслуг или даже в рамках общегородского референдума. Второй вариант кажется куда менее вероятным – во-первых, дорого, во-вторых, результат будет предсказуем. Победит Дзержинский – об этом говорят даже старые, шестилетней давности, опросы общественного мнения. Среди читателей деловой газеты «ВЗГЛЯД» сторонников возвращения Дзержинского – почти 80 %. К тому же большинства других памятников нет даже в проекте – так что соревноваться будут абстрактные идеи и конкретный, сильный в художественном смысле, памятник.

    Конечно, Феликс может и проиграть. Но пока что подобный вариант представляется возможным только в случае искусственного подкручивания результатов: как это было в финале телеконкурса «Имя России» 12 лет назад. Тогда выигрывал Сталин – но победил в итоге Александр Невский, на втором месте оказался Петр Столыпин, и только на третьем генералиссимус. Тогда в честность голосования не поверили – при всем огромном уважении к святому и премьер-министру, их популярность в народе и в 2008-м, и сейчас, сильно отстает от сталинской. То же самое с Дзержинским – одни его уважают, другие нет, но еще больше людей воспринимает его не как человека, а как символ жестокого к врагам и справедливого к простым людям государства (вне зависимости от того, как это было на самом деле). Так что выиграть у Дзержинского будет практически невозможно – если только не противопоставить ему похожую фигуру.

    Нет, речь не о Малюте Скуратове, главном опричнике Ивана Грозного, и даже не о самом царе. Не сможет тягаться с Дзержинским и Иван Третий, великий князь, создатель Московского царства.

    Фото: Песов Эдуард/Фотохроника ТАСС

    Поэтому неудивительно появление кандидатуры Юрия Андропова – наследника железного Феликса и единственного нашего современника среди кандидатов в лубянские памятники. Главу КГБ предлагали и раньше – но сейчас это сделал бывший министр культуры Михаил Швыдкой, находящийся в должности специального представителя президента по международному культурному сотрудничеству, что сразу же открывает возможность для спекуляций: это он неспроста, это сам Путин через него предлагает.

    Конечно, это не так – хотя президенту может и понравиться идея. Более того – он даже может со временем ее поддержать. Если выяснится, что вариант с памятником Андропову нравится большому количеству москвичей. А он может им понравится?

    Аргументы Швыдкого о том, что памятник на Лубянке должен «способствовать консолидации общества», а не вызывать «распри и склоки», поэтому «нужно прийти к какой-то фигуре, которая будет устраивать и государство, и, одновременно, будет понятна и объединяюща для всего общества», справедливы – но не слишком пригодны для агитации за Андропова. В отличие от его же довода насчет того, что «Андропов сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский» – это так и есть.

    Действительно, Юрий Владимирович возглавлял КГБ 15 лет – дольше, чем любой другой глава этого ведомства (только у нынешнего шефа ФСБ Бортникова есть шанс побить этот рекорд). Андропов считается самым сильным руководителем в истории советских спецслужб – но весь народ узнал его уже как главу государства, человека, возглавившего страну после Брежнева. Увы, совсем ненадолго, на четырнадцать месяцев – но быстрое завершение андроповского правления сейчас считается трагедией, крахом попытки реформирования СССР, упущенным шансом на его спасение. По сути, последним шансом – потому что реформа, предпринятая Горбачевым, оказалась неподготовленной, непродуманной, а в силу уникальной слабости самого генсека, еще и закончилась крахом страны.

    Андропов в современном массовом сознании – это тот, кто хотел и мог реформировать, а, значит, спасти, СССР, но не успел. Честный, умный, жесткий, не собиравшийся ни разоружаться перед противником, ни сохранять неработающие механизмы, жестокий борец с коррупцией, с чиновничьим самоуправством, с врагами государства. Неважно, насколько это соответствует реальному Андропову – главное, что именно такой его образ сформировался в обществе.

    Андропов не был ни гением, ни демоном – изначально он был сильным советским аппаратчиком, волею судеб попавшим в КГБ (сразу на руководство комитетом), и там раскрывшим свои таланты. Как руководитель спецслужбы, он был, безусловно, силен – причем, в первую очередь благодаря прекрасным аналитическим способностям и умению подбирать кадры. Советская разведка и контрразведка при нем достигли своих высот – ну, а в работе КГБ внутри страны он во многом был лишь исполнителем, точнее, одним из соавторов общего курса работы органов. Который определялся Брежневым и коллективным руководством в виде Политбюро ЦК.

    КГБ при Андропове уже не был, как в старые времена, «карающим мечом партии», но все равно оставался ее орудием – впрочем, и сама партия к этому времени уже полностью срослась с государством. В качестве члена Политбюро Андропов в последние десять лет своей жизни участвовал в принятии важнейших решений – а с конца 70-х входил в число самых ближайших соратников угасавшего Брежнева. Придя к власти, Андропов не успел толком даже приступить к реформированию страны – но, конечно, ему и в страшном сне не могло привидеться, каким образом будет проводить реформы приближенный им к самой вершине власти Горбачев.

    Но на Лубянке памятник Андропову будет символизировать в первую очередь его чекистскую ипостась – он будет стоять там не как генсек, а как председатель КГБ. Но все равно станет еще и памятником СССР. И народ будет видеть в нем и сильную руку, и борца с коррупцией, и защиту государства от подрывных действий из-за рубежа, и успехи разведки и контрразведки. Да и идеалы справедливости, которые сейчас самые востребованные из советского наследия, КГБ при Андропове тоже ведь защищал – так что как альтернатива Дзержинскому Юрий Владимирович подходит. И в гражданской войне не участвовал, и к красному террору отношения не имеет – одни плюсы.

    Вот только где взять нового Вучетича?

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