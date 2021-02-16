Швыдкой считает, что памятник на Лубянке должен консолидировать общество

Установка памятника на Лубянской площади Москвы должна обсуждаться с москвичами, образ должен устраивать всех, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит», – сказал Швыдкой на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю ОП Москвы, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вопрос об установке монумента на Лубянской площади – это предмет обсуждения с горожанами.

По его словам, необходимо прийти «к какой-то фигуре, которая будет устраивать и государство, и одновременно будет понятна и объединяюща для всего общества».

Во вторник главный архитектор, замгендиректора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов заявил, что заменить памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади мог бы монумент исторической личности, способствующей объединению общества, например, Александру Невскому или Дмитрию Донскому.

Ранее вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.

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Напомним, возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно.

Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х.

Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе.

В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону.

По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%.

Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского.

Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, и воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима.