«Лубянке нужен герой, который всех объединит»

«Выступал коммунист, много говоривший о патриотизме. А я ему напомнил, что Дзержинский был патриотом мировой революции, а отнюдь не нашего государства, которое было для него просто испытательным плацдармом», – рассказал газете ВЗГЛЯД архитектор Андрей Баталов, комментируя итоги заседания Общественной палаты Москвы, посвященные судьбе памятника Дзержинскому.

Дискуссия, прошедшая во вторник в Общественной палате Москвы, оказалась ожидаемо бурной. Ведь темой обсуждения стало возможное возвращение на Лубянскую площадь памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому.

Поводом стало недавнее обращение деятелей культуры и журналистов к столичному мэру Сергею Собянину и правительству Москвы с призывом вернуть Железного Феликса на историческое место – у здания, в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ), а ныне располагается главный офис ФСБ. Среди подписантов – писатель и политик Захар Прилепин, писатель Александр Проханов, переводчик и блогер Дмитрий Пучков. С аналогичным призывом выступила и организация «Офицеры России».

Свержение монумента Дзержинскому стало одним из символов падения коммунистической власти в августе 1991 года. Возвращение бронзового изваяния на прежнее место активно обсуждается с начала 2000-х. Причем одним из первых речь об этом завел тогдашний мэр столицы Юрий Лужков (предложивший провести референдум), и лишь позже, в 2015-м, инициативу подхватила КПРФ. Как отмечала тогда газета ВЗГЛЯД, сразу появились опасения, что восстановление памятника первому чекисту спровоцирует социальный раскол.

Однозначно против реставрации высказалась РПЦ – Дзержинского в церкви считают инициатором массовых казней, в том числе духовенства. Общественность предлагала либо восстановить на Лубянской площади фонтан, существовавший до 1931 года, либо организовать пешеходную зону. Причем, судя по опросам пятилетней давности, за фонтан и зону отдыха высказалось большинство. Сама же свергнутая 11-тонная фигура работы Евгения Вучетича продолжает пребывать на прежнем месте – в парке «Музеон» на Крымском валу.

Во время нынешнего обсуждения в ОП спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой подчеркнул: памятник на Лубянке должен консолидировать общество. При этом главный архитектор, заместитель гендиректора музеев Московского кремля, доктор искусствоведения Андрей Баталов высказался резко против возвращения Железного Феликса и предложил несколько скульптурных альтернатив. О своей позиции и о том, кто мог бы заменить «Рыцаря революции» на одной из главных площадей, Москвы Баталов рассказал газете ВЗГЛЯД.

Андрей Баталов

(Валерий Шарифулин/ТАСС)

ВЗГЛЯД: Андрей Леонидович, что побудило вас высказаться против предложения Прилепина, Проханова и других авторов обращения с просьбой вернуть памятник Дзержинскому?

Андрей Баталов: Фигура Феликса Дзержинского, оценка его деятельности и роли в истории всегда будет вызвать радикально различные мнения, потому и сам вопрос о памятнике абсолютно конфликтогенен. Можно сказать, что нашими современниками эта личность все равно воспринимается как создатель и часть репрессивной машины.

Он является создателем репрессивных органов, ВЧК и ОГПУ – тех органов, которые вели абсолютно преступную деятельность по отношению не только к русскому народу, но и к другим народам, населяющим территорию поруганной Российской империи.

ВЗГЛЯД: Но при этом забывается о том, что Дзержинский в начале 1920-х возглавлял комиссию по улучшению жизни детей – по борьбе с беспризорностью.

А.Б.: Принято говорить о том, что Дзержинский спасал беспризорников, организовал спасение детей-сирот. Но он и был частью того аппарата, той системы, которая и наплодила этих сирот, спровоцировав госпереворотом полный развал той системы, которая существовала и была удержана Временным правительством.

Это были дети или расстрелянных, или погибших от голода, например, в Поволжье или от эпидемий, всегда сопутствующих разрухе, родителей. Вина за все это лежит на большевиках и, в том числе, на Феликсе Эдмундовиче как главе ВЧК.

ВЗГЛЯД: На заседании комиссии Общественной палаты Москвы, насколько известно, не все разделяли вашу позицию.

А.Б.: В связи с радикальными заявлениями председателя «Офицеров России», коммуниста, говорящего о патриотизме, я и заметил, что Феликс Эдмундович не был патриотом русского государства – как и все коммунисты. Он был патриотом Третьего интернационала, но отнюдь не государства, которое было для него просто испытательным плацдармом для мировой революции.

Но, говоря о патриотизме, надо вспомнить знаменитую речь Сталина от 7 ноября 1941 года,

когда он обратился к советским войскам и сказал, что надо вдохновляться не только образом Ленина, но и образами великих героев прошлого: Александра Невского и Дмитрия Донского.

На мой взгляд, это предложение – явная провокация. Она вызовет манифестации протеста и поставит руководство страны в сложное положение. Я уверен, что в трудной современной ситуации, когда России приходится отстаивать перед всем миром, достаточно враждебно к ней относящимся, свою культурную идентичность, фигура Дзержинского не сможет объединить народ.

ВЗГЛЯД: А кто мог бы, с вашей точки зрения?

А.Б.: Те исторические деятели, которых я упомянул в выступлении на комиссии. Это святой благоверного князя Александра Невского, который был борцом против западной агрессии на северо-западе нашего государства – во время Русского крестового похода, инициированного Папой Григорием IX.

Кроме того, не будем забывать, что рядом с Лубянской площадью находился двор князя Дмитрия Пожарского. Потому и возникает имя героя Смутного времени, одного из спасителей Отечества. Но памятник ему уже стоит на Красной площади.

Дальше возникает фигура Ивана III, потому что рядом находился Иоанно-Златоустовский монастырь, который тот перестроил. Это первый государь всея Руси, создатель того русского государства, которое стало существовать в полной мере в XVI-XVII веках. Человек великого мужества, при котором прекратилась, пусть и формально, наша зависимость от Орды в стоянии на Угре 1485 года. Но значимость его фигуры и личности понятна только для историков.

На эту тему

Что еще рядом? Улица Сретенка, исторически – дорога на Владимир. Через Переславль-Залесский, где родился Александр Невский, прародитель всей династии московских князей и царей. Его сын Даниил Александрович является первым по-настоящему активным и постоянно живущим в Москве московским князем.

ВЗГЛЯД: Швыдкой на заседании предложил поставить памятник Юрию Андропову, поскольку тот сыграл в жизни этого места большую роль, чем Дзержинский.

А.Б.: Я это воспринял как своеобразную шутку.

ВЗГЛЯД: Если говорить серьезно, то кто из перечисленных вами исторических деятелей мог бы стать символом общенационального примирения?

А.Б.: Нужно создавать ту доминанту и того героя, который всех объединит, а не разъединит. Именно образ ратоборца князя Александра Невского и является объединяющим. В основу можно положить в основу будущего монумента гениальный образ князя, воплощенный художником Павлом Кориным в мозаичном плафоне на станции метрополитена «Комсомольская кольцевая».

Примерно та же угроза, что и при Александре Невском грозит нам сегодня с Запада – именно поэтому фигура князя ныне наиболее актуальна – это образ и для верующих и для неверующих патриотов России и он не вызовет противодействия ни с чьей стороны.

ВЗГЛЯД: Участники дискуссии сошлись во мнении, что Лубянской площади в любом случае нужна доминанта, которой там сейчас нет. Как вы, как искусствовед, оцениваете эстетическую аргументацию: памятник работы Вучетича был скульптурным шедевром и реально украшал площадь?

А.Б.: Нельзя не признать художественные достоинства памятника Дзержинскому. Но главное, по моему мнению, достоинство монумента заключающееся не в скульптуре работы Евгения Вучетича, а в гармоничном постаменте, авторства архитектора Григория Захарова. Сама же фигура Дзержинского – сдержанная и в общем не выразительная в отличие от памятника Воину-Освободителю в берлинском Трептов-парке работы того же Вучетича.

На ваш взгляд Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку? Да

Нет

Ещё не определились



А.Б.: На мой взгляд, возвращение на площадь исторического фонтана вряд ли целесообразно. Любой перенос изваяний означает неизбежный ущерб и утраты для них – достаточно вспомнить деформацию памятника Минину и Пожарскому после его переноса по Красной площади.

К тому же по прямому историческому назначению - подаче воды из Мытищенского водопровода для питья лошадей извозчиков, фонтан работать уже не будет. Это будет просто мертвое сооружение, не соответствующее нынешнему облику площади. Но площадь требует монумента, иначе она останется просто транспортной развязкой.

ВЗГЛЯД: Глава комиссии Алексей Венедиктов по итогам обсуждения сообщил – в столичной Общественной палате сформируют список предложенных исторических фигур. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников считает, что вопрос о возвращении памятника Дзержинскому или об установке другого объекта на Лубянке должен решаться на референдуме. Необходим ли такой плебисцит?

А.Б.: Я думаю, что какое-либо голосование или референдум по этой теме не будет уместным. На мой взгляд, решение нужно оставить за властями Москвы или правительством России. Но при этом необходимо провести широкий и честный конкурс проектов памятника. Существует мнение, что сегодня не найдется авторов, способных монументально воплотить, например, фигуру благоверного князя Александра Невского на Лубянке на высоком художественном уровне. Но это не так. У нас много талантливых скульпторов, которых, к сожалению, не допускают до подобных монументальных работ в столице, работают одни и те же.