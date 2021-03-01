Америку уже лишили будущих поколений

Результаты опроса одной из крупнейших в мире социологических служб Ipsos должны были бы вызвать сенсацию и бурное общественное обсуждение. Но не вызвали – хотя они гораздо важнее любых других опросов, проводимых в США. Потому что показывают простую вещь – при сохранении существующих тенденций у Америки просто нет будущего.

Исследование было посвящено половым предпочтениям американцев – опросили чуть больше 1000 человек. Вопросов было немного: кем себя считаете, к кому вас тянет и т. д. На первый взгляд, результаты не слишком удивительные – если брать среднюю температуру по палате.

Светлое будущее человечества в виде трансгендеров еще не наступило – в них записался всего 1%, остальные остались мужчинами и женщинами. Да, многие из них нестандартными – хотя гетеросексуалами назвали себя 82% опрошенных, а 3% предпочли не отвечать, оставшиеся 14% дают разные варианты.

2% просто не знают – и это при таком богатстве выбора! 6% назвали себя бисексуалами, 2% – асексуалами, по одному проценту – лесбиянками, пансексуалами и омнисексуалами (два последних вида – это те, для кого пол объекта их интереса якобы не имеет значения). То есть в сухом остатке каждый седьмой американец выбрал свободу во всех ее проявлениях. И если посмотреть с демографической точки зрения, то на них в целом можно не рассчитывать – да, кто-то кого-то усыновит-удочерит, родит в пробирке, но это исключение.

Но ведь остаются еще как минимум 82%! Это же очень много – вот она, Америка будущего! Однако проблема в том, что никаких 82% нет. И дело даже не в том, что из 82 гетеросексуалов вовсе не все таковы – при ответе на вопрос о том, «какой пол вас притягивает», только 72% признались, что противоположный. Нет, дело в другом – все вышеприведенные цифры касались всех участников опроса в целом. А настоящий ад открывается при разбивке результатов по поколениям.

Всего было опрошено четыре поколения – начиная с 1946 года рождения (Трамп как раз тогда и родился). Это беби-бумеры (до 1965-го), поколение X (1965–1980), миллениалы (1981–1996) и поколение Z (с 1997-го). И если первые два поколения более-менее близки по показателям, то у рожденных после 1980-го резко меняется матрица.

У миллениалов, то есть тех, кому сейчас 25–40 лет, гетеросексуальными считают себя 74% – то есть сразу на 16-17% меньше, чем в поколении их отцов и дедов. Но и это только цветочки – в поколении Z, то есть нынешней молодежи, таковых уже 54%. На фоне этой цифры уже неважно, кем себя считают остальные 46% (например, 15% из них – это бисексуалы) – важно то, что всего лишь чуть больше половины американской молодежи еще сохранили остатки разума. Да, у остальных голова промыта настолько, что они уже не знают не только чего хотят, но и кто они такие.

Не промыта? Ничего страшного не происходит? Подумаешь, поиграют в пансексуалов и остепенятся? Нет, судя по тому, что цифры миллениалов близки к цифрам поколения Z, просто так это не пройдет – наоборот, все будет только усугубляться. Мы имеем дело не с простой модой – а с реальным перекодированием целой нации (пусть и такой условной и искусственной, как американцы).

То, что называют сексуальной революцией, началось в Штатах в 60-е – но тотально пропаганда, мягко говоря, «нетрадиционных ценностей» победила в 80-е – начале 90-х. И плоды этой победы теперь уже более чем наглядно проявляются в результатах опроса Ipsos – два последних поколения принципиально отличаются в своих сексуальных предпочтениях от старших. Причем самое младшее поколение еще и сильнейшим образом «разнообразней» предыдущего – то есть процесс набирает обороты.

Речь при этом идет об общеамериканской выборке – то есть там есть и латиноамериканцы, и негры, и жители мегаполисов, и маленьких городов. И значит, если вычесть более консервативную в плане сексуальных «свобод» (которые правильно назвать дезориентацией) часть общества (те же цветные), то ситуация среди белой молодежи больших городов окажется еще более показательной. Сколько среди нее наберется тех, у кого осталось понимание своей природы, то есть гетеросексуальной идентичности? Сорок пять процентов? Сорок?

И это при том, что белые протестанты (те самые васпы, олицетворявшие Америку еще в годы рождения беби-бумеров) и так уже обречены на вытеснение, на потерю не просто командных высот, но и жизненного пространства в своей собственной стране. Так теперь еще выясняется, что и их отпрыски не оставят потомства – какие им дети, если они со своей ориентацией не могут разобраться?

Да, исторически в этом нет ничего нового, есть даже своеобразное возмездие – на фоне вымирающих (только теперь уже как бы по своей воле) аборигенов Штаты заселят другие народы и расы, те, кто более устойчив к пропаганде и атмосфере потребительского гедонизма. Те, у кого не уничтожен институт семьи как таковой (а ведь это она первой пала под ударами так называемой сексуальной революции), у кого остались даже большие семьи и семейные кланы. Другое дело, что непонятно как эти новые «традиционалисты» будут уживаться с поколением «омнисексуалов» в рамках одного государства – но тут очень пригодится американское устройство в виде штатов. Одни штаты будут все больше законодательно отделяться от других, а то и вовсе сепарироваться по сексуальному признаку: эти – для гетеросексуалов, а те – для пан и омни.

Это будет чуть позже, но уже лет через десять ни о каком новом Трампе (умеренно консервативном политике) в масштабах всей Америки нельзя будет даже и мечтать – новые, правильно воспитанные поколения задавят инстинкт самосохранения беби-бумеров.

Ничего хорошего в этом нет – но, с другой стороны, американцы сами хозяева своей судьбы. Если они позволяют ставить на себе и своих детях такой эксперимент – то никто другой им не поможет. Даже вежливые русские люди – которые могут только с изумлением наблюдать за происходящим.