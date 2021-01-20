Америка переживает подростковый кризис

Вступление в должность президента США Джозефа Байдена – это, конечно, очень важное событие для международной политики.

Хотя мы не должны слишком зацикливаться на стремлении понять американские внутриполитические проблемы, их последствия неизбежно окажут влияние на возможность реализации наших собственных планов. И уж тем более серьезные потрясения внутри американского общества, которые мы имеем основания ожидать, должны быть объектом постоянного внимания тех, кто отвечает за безопасность России, Китая и, на самом деле, всех остальных. Вне зависимости от того, какая судьба ожидает США, их народ и политическую элиту в будущем.

В настоящий момент это государство вступило в очередной этап внутренней эволюции, сравнимый по своему значению с гражданской войной середины 19-го века. Впереди очень непростые годы, и всем окружающим нужно проявлять большую бдительность. При всей слабости новой американской администрации мы не можем полностью исключать провокационных решений.

Успокоить их мы не можем, да это, собственно, и не должно быть целью России, Европы или Китая. Но мы точно способны быть готовыми к любому повороту событий на интеллектуальном и организационном уровне. Особый объект внимания – вероятность распространения элементов американского хаоса на окружающий мир и возможность противостоять этому явлению.

Американское государство – действительно самое молодое из современных держав первого ряда. Иногда мы забываем об этом и ожидаем от него поведения взрослого человека, подобно тому, как некоторые люди говорят с детьми, думая, что те способны к недоступным им в действительности реакциям и самооценке. Однако все мы – Россия, европейцы, Китай и Индия – также проходили революционные этапы развития, и в ряде случаев это привело к потрясениям для всего человечества. Почему мы должны отказывать США в праве на подростковую абсолютизацию собственных переживаний? Морального права на это у нас нет.

Тем более что в отдельных случаях эти переживания действительно в гротескной форме отражают или предвещают наши собственные проблемы. Дети точно так же обидчивы, как и старики. Многие проблемы, яростное обсуждение которых в США кажется нам избыточно эмоциональным и диковатым, в той или иной форме присутствуют в более развитых обществах.

Просто они столкнулись с ними много лет назад, искали способы решения, нашли их, а там, где не нашли – решили закрыть на это глаза, как часто свойственно более опытным.

Американцы не прилетели на нашу планету с Марса, и общие вопросы гендерных и расовых отношений у них такие же, как у нас. Проблема в том, что этот подросток кричит на весь мир о сложностях, которые свойственны только его этапу развития. И делает это с присущим ему отсутствием чувства юмора. Тотальное доминирование США в международном информационном пространстве – да, у них есть на это деньги, которых нет у нас, Европы или Китая – ведет к частичной атрофии здоровой иронии у всех остальных. Больше всего от этого защищен Китай – это огромная страна с колоссальным населением и собственной внутренней дискуссией, для которой остальные не особенно пока интересны. Гораздо сложнее России или Европе – они иногда начинают «вестись» и относиться к действительно существующим проблемам – в области гендерных отношений, например – с серьезностью подростка моложе их на несколько сотен лет. Поскольку изолировать их мы не можем, то, имея дело с американцами, нам нужно об этом не забывать и смотреть на все с улыбкой.

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Ситуацию делает непростой то, что это молодое государство также располагает силовыми возможностями, способными повлиять на весь мир необратимым образом – спасибо создателям ядерного оружия. Такими силовыми возможностями в свое время не могли похвастаться революционные Франция, Россия или Китай.

Австралия или Канада тоже молодые страны. Но нам нет до них никакого дела, потому что есть они или нет – никак не нужно учитывать при планировании на перспективу. Поэтому даже сам факт гипотетического исчезновения США не с мировой арены, нет, просто из числа имеющих большое значение бильярдных шаров международной политики, скажется на том, в каких условиях мы будем обеспечивать собственное выживание в будущем.

При отсутствии у нас морального права осуждать молодое государство за его странное поведение важно не перейти другую грань. То, что США не похожи на остальные страны, не может быть причиной относиться к их действиям со снисхождением или даже пониманием. До сути их проблем нам нет никакого дела, важен результат. Мы же не простили авантюристическое поведение Грузии в 2008 году, потому что это маленькая и не очень умная страна? США от Грузии отличаются только тем, что у них больше население, могучая экономика и есть ядерное оружие. А так все государства равны, отличаются их возможности. Указания на то, что очередная глупость или бестактность связаны с какими-то внутриполитическими обстоятельствами, не должны восприниматься как скидка. Нет даже смысла изучать их происхождение, кроме как с исключительно хищнической целью навредить или извлечь одностороннюю выгоду.

Избыточным также, на мой взгляд, является византийское отношение, часто присущее нашим оценкам происходящего в США. Тем более что даже миллион уверений в том, что мы желаем Америке справиться со своими проблемами, вряд ли введет в заблуждение действительно вдумчивую аудиторию. Великие державы не могут желать друг другу добра – это противоречит их долгу соблюдать эгоистические интересы собственных граждан. Государь, моральный по отношению к подданным другого государя, аморален по отношению к своим подданным. Поэтому позиция России в отношении того, что происходит и будет по нарастающей происходить в Америке, может быть основана только на ответственности перед собственным населением. А его во всей этой истории волнует на самом деле только угроза ядерной войны.

У нас сейчас есть много оснований считать, что США не выберутся из своего экзистенциального кризиса в том виде, к которому мы привыкли за последние сто лет. Подростки иногда склонны к суициду. Народы в состоянии стресса способны на самое революционное поведение. Старая добрая Германия, оказавшись в состоянии стресса, удивила весь мир примерами чудовищной бесчеловечности и отчаянных решений.

Пока военное руководство в Вашингтоне посылает международному сообществу сигналы, свидетельствующие о том, что оно контролирует ситуацию в своей сфере ответственности. Посмотрим. В ближайшие месяцы новые американские власти будут делать вид, что их занимает решение наиболее острых социально-экономических проблем, хотя здесь показухой все и закончится.

Политическое и информационное поле будут зачищать от сторонников Дональда Трампа, а его самого попытаются лишить возможности вернуться в Белый дом в 2024 году. Вряд ли это окажется возможным – отправка в тюрьму человека, за которого голосовали почти 72 миллиона, наверняка спровоцирует еще более массовые выступления.

Постепенно американское общество будет еще глубже раскалываться на сторонников и противников радикальных изменений. Вторые будут называть первых террористами, они уже это делают. Увлеченный всей этой борьбой американский истеблишмент на какое-то время станет менее активным на международном поле – может, не на словах, но на деле.

Но расслабляться России или Китаю не надо – если раньше проблемой для мира была американская внешняя политика, то теперь это уже сами по себе США.