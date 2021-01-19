В Кремле дали оценку дестабилизации в США

Кремль воздерживается от оценок дестабилизации внутреннего положения дел в США, однако признает наличие определенных проблем в Америке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля предположил, что могло привести к серьезной дестабилизации в США. «В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом. Эти все проблемы налицо, и все эти проблемы, конечно, привели к серьезной дестабилизации внутри политический ситуации в стране, которая в том числе, к сожалению, привела и к таким крайним выражениям, которые мы, к сожалению, вместе с другими странами мира с тревогой наблюдали», – передает слова Пескова РИА «Новости».

«Здесь можем просто констатировать наличие этих проблем. Вряд ли может кто-то это отрицать. Вместе с тем от оценок мы воздержимся», – цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Он добавил, что пока президент России Владимир Путин не планирует никаких контактов ни с действующим президентом США Дональдом Трампом, ни с избранным главой американского государства Джозефом Байденом, поскольку сейчас в Вашингтоне занимаются своими внутренними проблемами.

20 января состоится инаугурация Джозефа Байдена. Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии этого события. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена.