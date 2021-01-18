Наблюдатели ОБСЕ получили документы о теракте на газопроводе в ЛНР Надувная фигура Трампа появилась в Музее Лондона Капитолий закрыли из-за угрозы безопасности 18 января 2021, 18:49 Текст: Елизавета Булкина

Капитолий США закрыли на вход и выход из-за «угрозы безопасности», сообщило агентство Reuters. По данным Секретной службы США, здания комплекса Капитолия были закрыты из-за пожара, который произошел на улице в месте, где ночевали бездомные. «Органы общественной безопасности и охраны правопорядка выехали на небольшой пожар в районе Первой и Ф-Стрит в Вашингтоне, Округ Колумбия, который был потушен. Из соображений безопасности комплекс зданий Капитолия США был временно закрыт. Угрозы обществу нет», – передает РИА «Новости» сообщение Секретной службы США. На прошлой неделе сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.

Сын Рогозина заявил о выпуске ОПК России ненужной гражданской продукции 18 января 2021, 08:37

Фото: Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках программы диверсификации часто выпускают гражданскую продукцию, которая не востребована на рынке, отмечает экс-глава ПАО «Ильюшин», действительный госсоветник 3-го класса Алексей Рогозин. По его словам, большая часть существующих проектов диверсификации в ОПК не предполагает создание новых производств, а состоит из попыток дозагрузить военные линии выпуском гражданской продукции, причем похожей на основную продукцию предприятия. «Однако возможности такой диверсификации крайне ограничены. Как правило, многие предприятия руководствуются принципом: «Можем сделать, поэтому сделаем, а потом попробуем продать». В итоге очень часто ресурсы тратятся на создание ненужной рынку продукции», – пишет чиновник, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Арсенал Отечества». Рогозин указывает, что даже при наличии механизмов государственной поддержки (когда, например, гражданская продукция поставляется в интересах госзаказчика на правах единственного поставщика), сбыт, как правило, остается довольно умеренным. «В итоге, несмотря на все усилия, значение таких проектов оказывается каплей в море и не влияет положительно на экономику оборонных предприятий, большинство из которых продолжает испытывать острый дефицит финансовых средств», – отмечает бывший глава «Ильюшина». В 2019 году Алексей Рогозин принял решение покинуть посты вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. Ильюшина. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о назначении сына Дмитрия Рогозина на высокий пост. Лавров запретил Германии хамить России 18 января 2021, 12:44

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и законопослушными, выполняйте свои обязательства, не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя, что мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению. Мы так разговаривать не будем. Именно это является внешнеполитическим измерением, за которое МИД отвечает во всей этой истории. И так себя вести нашим партнерам нельзя», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Министр указал, что Россия до сих пор не получила от Германии вещественных доказательств якобы отравления Навального. «Никаких вещественных доказательств, ничего про «три бутылки» какие-то с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результаты их анализов», – сказал Лавров. Кроме того, глава ведомства назвал отпиской ответ Германии по российским запросам по Навальному. Он потребовал от ФРГ выполнить свои обязательства и передать результаты анализов Навального, в которых якобы обнаружено боевое отравляющее вещество. «У нас с точки зрения внешнеполитического ведомства остается только один вопрос – господа немцы, французы, шведы, выполните свое международное обязательство, предъявите результаты тех анализов, которые, по вашему утверждению, содержат некое, причем еще неизвестное, поскольку оно в списках ОЗХО не значится, боевое вещество», – сказал Лавров. Глава МИД указал, что у России нет оснований возбуждать уголовное дело из-за инцидента с Навальным. «Поскольку у нас не было обнаружено в анализах Навального ничего, что говорит об отравлении боевыми веществами, у нас нет оснований по нашему законодательству возбуждать уголовное дело, что бы нам кто об обратном ни говорил», – сказал Лавров. Ранее Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Пенс в последней речи на посту вице-президента США призвал готовиться к войне 18 января 2021, 02:28

Фото: Dominique A. Pineiro/US Joint Staff/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В своем последнем выступлении на посту вице-президента США Майк Пенс заявил: «Хочешь мира – готовься к войне». Он выступил перед военными в форте Драм в Нью-Йорке. Речь в телевизионной трансляции представили, как последнее выступление в должности вице-президента. Пенс сказал, что военные США, куда бы ни отправились служить, «возьмут с собой силу и гордость этой нации», а также «молитвы миллионов американцев». Кроме того, Пенс вспоминал свою семью, рассказал про дедушку-ветерана. Пенс рассказал, что в день теракта 11 сентября 2001 года дочь спросила его, пойдет ли он служить, если начнется война. Тогда политик выразил надежду, что слишком стар для этого. «Спасибо тем, кто отвечал на призыв иначе», – приводит его слова РИА «Новости». Пенс заявил, что глава американского государства Дональд Трамп «возродил» вооруженные силы США. Вице-президент также подчеркнул, что Трамп выводит войска США из других стран. «Благослови Господь армию и Америку», – сказал Пенс. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена должна состояться в Вашингтоне 20 января. Его вице-президентом будет Камала Харрис. Демократы уверены, что сторонники действующего президента постараются сорвать церемонию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФСИН задержала Навального в аэропорту Шереметьево 17 января 2021, 21:09

Фото: REUTERS

Текст: Ксения Панькова

Находящийся в розыске Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба УФСИН. «В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», – говорится в сообщении УФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отметили в Федеральной службе исполнения наказаний. «Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по г. Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального, а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Москве в Симоновский районный суд столицы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором. В декабре 2014 года Навальный был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком пять лет. В 2017 году испытательный срок был продлен на год. «Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А.А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по г. Москве два раза в месяц в определенные дни. В частности, дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка осужденного Навального А.А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники УИИ неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы», – отметили в ФСИН. На эту тему Вызовы Навального, как подчеркнули в ведомстве, в УИИ были приостановлены на время прохождения им лечения в берлинской клинике Charitе. Однако в октябре 2020 года из официальных публикаций стало известно, что Навальный выписан из клиники 23 сентября 2020 года. Позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. «Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока. В соответствии с ч. 4 ст.190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Принцип неотвратимости ответственности и неукоснительного соблюдения требований законов одинаково равны для всех без исключения граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении. Так, в 2019 году по материалам ФСИН России в отношении более 15 тыс. условно осужденных суды приняли решения об отмене условного осуждения и исполнении назначенного приговором наказания. «В отношении осужденных к исправительным работам решения о замене наказания лишением свободы приняты в отношении более 23 тыс. подучетных лиц. Подчеркиваем, эта практика применяется в отношении тех осужденных, кому был дан шанс остаться на свободе, но они им не воспользовались», – добавили в ведомстве. Напомним, в воскресенье Навальный под охраной немецкой полиции был доставлен в аэропорт Берлина, после чего вылетел в Москву. В Германии он находился с августа прошлого года. Захарова отреагировала на заявления Запада о задержании Навального 18 января 2021, 03:30

Фото: Luiz Rampelotto/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. «Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», – заявила она в Facebook. Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, призвал к немедленному освобождению Навального. Схожие заявления сделали и некоторые другие западные политики и ведомства западных стран. В частности, немедленного освобождения Навального потребовал действующий госсекретарь США Майкл Помпео, передает ТАСС. Кроме того, руководители институтов ЕС выразили озабоченность в связи с задержанием Навального и призвали к его освобождению. Соответствующие заявления в течение получаса после задержания сделали глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европарламента Давид Сассоли. Эта тема будет вынесена на обсуждение Совета ЕС на уровне глав МИД 25 января и на открывающуюся 18 января сессию Европарламента. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального 18 января 2021, 11:37

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Мы видели, как ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в Россию. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», – сказал министр, передает ТАСС. Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия обеспокоена задержанием в России Навального и призывает к его немедленному освобождению. «После выздоровления Алексей Навальный по собственному желанию и сознательно вернулся в Россию, потому что видит в ней свою личную и политическую родину. Тот факт, что он был задержан российскими властями сразу после прибытия, абсолютно непонятен», – заявил Маас. По его словам, Россия должна соблюдать права человека, так как является правовым государством. «Эти принципы, разумеется, должны выполняться и в отношении Алексея Навального. Он должен быть немедленно освобожден», – подчеркнул министр. Он также повторил, что Германия по-прежнему ожидает, что российские власти расследуют инцидент с предполагаемым отравлением Навального. Лидеры ЕС также осудили задержание Навального и потребовали от властей России немедленно освободить блогера. Такие заявления, в частности, сделали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если блогер не будет освобожден в ближайшее время. МИД Франции также присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом блогера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить блогера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину – это мужественный шаг. В то же время, по мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержание Навального лишает россиян альтернатив в политике. «Белоруссия уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами. Это не служит интересам российского народа и самой страны», – написала Тихановская на своей странице в Twitter. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также призвал власти России немедленно отпустить Навального. Он повторил позицию Лондона относительно инцидента с блогером в августе прошлого года и призвал объяснить «использование химического оружия» на территории России вместо того, чтобы «преследовать Навального». Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального Тем временем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Премьер Японии собрался «окончательно решить» вопрос с Курилами 18 января 2021, 08:27

Фото: YOSHIKAZU TSUNO/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Японское правительство намерено окончательно решить с Россией вопрос о южной части Курильских островов, заявил премьер-министр Есихидэ Суга. «Вопрос о северных территориях (так в Японии именуют южную часть Курил – прим. ВЗГЛЯД) не следует передавать будущим поколениям, в нем необходимо поставить окончательную точку», – цитирует ТАСС премьера. По его словам, он намерен продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ. «Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами. Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора», – сказал Суга. Напомним, в правилах розыгрышей грин-карт в рамках программы Diversity Visa, опубликованных на сайте Госдепартамента США, говорится, что «лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России». Напомним, Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Токио претендует на российские острова Южно-Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. В Японии называют эти территории северными. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, не подлежит сомнению. Россия призвала Германию выплатить компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей 18 января 2021, 10:05

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва призывает Берлин принять решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности, говорится в заявлении МИД в канун 77-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Как напомнили в МИД России, власти ФРГ в знак признания своей исторической ответственности за блокаду Ленинграда приняли в 2019 году решение о выделении 12 млн евро на модернизацию «Госпиталя для ветеранов войн» в Санкт-Петербурге, а также на создание в городе российско-германского Центра встреч по поддержке исторической памяти. «Германское правительство на протяжении многих лет предоставляет выплаты блокадникам еврейской национальности, осуществляемые по линии Международной еврейской конференции по материальным претензиям к ФРГ. При этом люди других национальностей, которые рядом с евреями переживали ужасы блокады, никаких компенсаций как не получали, так и не получают. Считаем, что это не соответствует принципам справедливости и равноправия», – говорится в заявлении министерства. В МИД добавили, что в Москве неоднократно предлагали Берлину провести специальные консультации для поиска решения, однако германская сторона отвечала отказом. «Считаем неубедительными утверждения Берлина о невозможности индивидуальных выплат из-за опасений создания «нежелательного прецедента», после которого Германию захлестнула бы волна требований компенсаций со стороны других пострадавших и разрушенных в результате гитлеровской агрессии стран. Такая аргументация несостоятельна», – отметили в российском МИД. Российская сторона подчеркнула, что с учетом исторического признания уникального по степени жестокости и неизбирательности характера Ленинградской блокады все блокадники должны быть выделены в отдельную категорию жертв нацизма без дискриминации по признаку национальности. «В годовщину освобождения Ленинграда призываем ФРГ принять, наконец, решение о гуманитарных выплатах всем блокадникам вне зависимости от их национальности. Уверены, что такой шаг получит большое символическое звучание в контексте беспрецедентного послевоенного примирения русских и немцев и будет по достоинству воспринят всеми блокадниками Ленинграда», – заявили в ведомстве. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь («Дорога жизни»), по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple 18 января 2021, 06:39

Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Coalition for a Safer Web обвиняет Telegram в том, что руководство мессенджера не приняло достаточных ограничительных мер против пользователей, которые распространяли расистский контент, сообщения экстремистского характера и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США. По мнению НКО, это нарушает условия пользования App Store. Apple при этом обвиняется «в причинении по неосторожности морального вреда», от компании требуют не только удалить Telegram, но и возместить ущерб. Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя» провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Издание пишет, что перспективы иска неясны. По закону 1996 года «о приличии в сообщении», онлайн-платформы обладают большим «иммунитетом» от ответственности за большую часть распространяемого контента. Также решение оставить Telegram в магазине приложений защищено правом Apple на свободу слова, передает РИА «Новости». Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз. Соловьев оценил требование американской НКО удалить Telegram из App Store 18 января 2021, 11:26

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Свобода слова в США может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя требование американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. «Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он напомнил о том, что ко Дню российской печати Госдеп США опубликовал заявление, в котором американские дипломаты критиковали Россию за якобы несоблюдение прав журналистов, представителей неправительственных организаций и за закон об иноагентах. При этом изначально обращение было написано только на русском языке, без дублирования на английский язык. «Я бы порекомендовал американцам воспользоваться этим переводом и прочесть обращение. Там все очень точно сказано, но не про Россию, а про США. Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!» – призвал собеседник. «Атака на свободу слова в Америке в очередной раз показывает, что произведение Джорджа Оруэлла «1984» написано не про СССР, как многие полагали, а именно про Запад и западные страны. Кроме того, в нынешней Америке, если у людей взгляды не демократические, а, к примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова, – пояснил собеседник. – А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены». «Как говорил Генри Форд – машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. Так и свобода в США. Она может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии. Шаг влево или шаг вправо – расстрел», – подытожил Соловьев. Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя», провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда. В то же время социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – заявила Грин. «Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка. Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт указал на трусость и некомпетентность главы Госдепа США 18 января 2021, 10:26

Фото: Li Muzi/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Политолог Дмитрий Дробницкий указал на некомпетентность и трусость госсекретаря США Майкла Помпео, который призвал освободить задержанного в России Алексея Навального. Госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье призвал к немедленному освобождению задержанного по прибытии в Россию Алексея Навального. Комментируя это заявление, Дробницкий в Telegram заявил, что в свете событий в США заявление Помпео, как и он сам, выглядит жалко. «Господин Помпео! Вы выглядите жалко. Напомню вам, что вы, ваш непосредственный шеф и ваша с ним партия только что на глазах у всего мира подверглась одной из самых беспрецедентных атак, нарушающих принцип представления «равных условий всем политическим партиям». В результате этой атаки вы, ваш шеф и вся Республиканская партия вместе оказались в позиции побежденных, побежденных грязно и неправедно. Это при том, что за вашего шефа проголосовало 70 с лишним миллионов американцев, нарушения с почтовым голосованием были очевидны, а транспарентность выборов была не просто минимальной, она была перечеркнута самой процедурой», – отметил политолог. «И вот теперь Вы, повинуясь давлению бюрократов того самого ведомства, которые Вы были призваны реформировать, но не справились, говорите дежурные слова о том, что где-то еще в мире должны обеспечить «равный доступ»? Это же непрофессионально, выглядит смешно и совершенно не соответствует всему тому, чего американцы и люди всей планеты ждали от администрации вашего шефа», – добавил он. При этом Дробницкий указал, что Помпео не «возвысил голос в защиту американцев, которым сейчас шьют дела в связи с так называемым штурмом Капитолия». «Вы помогли тем людям, которые, исполненные чувств патриотизма и справедливости, пришли поддержать вас в Вашингтон? Я уж молчу о том, что человек, которого вы потребовали отпустить, является клиентом ваших политических противников. Возможно, эти противники завтра начнут привлекать к уголовной ответственности вас и вашу семью, как они это сделали с другими сторонниками вашего шефа?» – написал политолог. «Боже, какая некомпетентность! Какая трусость и низость», – констатировал он. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Одесский ресторан пригрозил украинским националистам посольством Израиля 18 января 2021, 13:37 Текст: Евгения Шестак

Украинские националисты устроили травлю ресторана еврейской кухни в Одессе из-за того, что его владельцы выложили пост на украинском языке с помощью русской раскладки на клавиатуре. Хозяева заведения намерены написать жалобу в посольство Израиля и Службу безопасности Украины. Заведение «Артель у Машковичей» опубликовало на своей странице в Facebook пост с приглашением попробовать домашние хинкали. Запись была сделана по украинским фонетическим нормам, но при помощи русского алфавита. Позже хозяйка ресторана объяснила это отсутствием украинской раскладки на своем старом смартфоне, передает «Страна.ua». В свою очередь, националисты посчитали пост глумлением над украинским языком. В комментариях к публикации они пообещали не дать заведению открыться после локдауна. Пользователи пишут, что в ресторане скоро произойдет «учебный пожар», постят фото нацистов с подписью «Языковой патруль» и «А мы к вам». «Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон», – написал один из пользователей под постом ресторана. По данным издания, данные пользователи были связаны с радикальными украинскими группировками. В ответ хозяева кулинарии сообщили, что собираются написать жалобу в посольство Израиля и Службу безопасности Украины (СБУ). «Мы ведем свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке (...), все налоги идут в казну», – говорится в сообщении ресторана. Ранее украинский предприниматель Алексей Давиденко после вступления 16 января в силу закона, по которому вся сфера услуг должна общаться с клиентами исключительно на государственном языке, предложил своим сотрудникам уволиться, если они не хотят соблюдать положения документа. С 16 января начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180-242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Байден решил вернуть США в Парижское соглашение в день инаугурации 17 января 2021, 21:04 Текст: Ксения Панькова

Избранный президент США Джозеф Байден намерен в день инаугурации подписать указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату, сообщил CNN со ссылкой на служебную записку Рона Клайна. Ранее Байден назначил Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома. По сведениям телекомпании, наравне с возвращением США в климатическую сделку Байден намерен также подписать ряд указов, которые отменят действие некоторых ограничений, введенных администрацией действующего президента США республиканца Дональда Трампа. В частности, демократ планирует отменить введенный Трампом 27 января 2017 года запрет на въезд в США граждан семи мусульманских стран – Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Кроме того, Байден хочет расширить введенные Трампом меры по облегчению долгов студентов за обучение в вузах и ввести обязательное ношение защитных масок на территории государственных учреждений, передает ТАСС. Инаугурация избранного американского президента Байдена должна состояться 20 января. США при администрации Дональда Трампа вышли из ряда международных форматов и договоренностей, в том числе из Парижского соглашения по климату. Джозеф Байден в ходе избирательной кампании заявил, что одной из главных целей его президентства будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение. Байден назначил спецсоветником по вопросам климата экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения. Он будет координировать роль США в вопросах климата на международной арене. Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. Вакцину Pfizer от COVID-19 одобрили в Европе под давлением 17 января 2021, 22:30

Фото: Frankhoemann/Sven Simon/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Судя по документам, украденным хакерами у Европейского агентства лекарственных средств (ЕMA), утверждение использования вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса проходило под давлением. О кибератаке на EMA, которое выдает рекомендации для использования вакцин от коронавируса, стало известно в декабре. 15 января EMA сообщило, что опубликованные в Сети документы о процессах оценки вакцин в ЕС были злонамеренно изменены, чтобы подорвать доверие к вакцинам. Однако в беседе с французской газетой Monde ЕMA признало, что «обнародованные электронные письма отражают возникшие проблемы и дискуссии». Как пишет Monde, были опубликованы и электронные письма, которые «выглядят должным образом датированными и имеют различных адресатов», поэтому менее вероятно, что они стали объектом манипуляций. Пять из них указывают на «давление, с которым столкнулось агентство для ускорения процесса одобрения первой вакцины от COVID-19», передает РИА «Новости». Так, один из сотрудников ЕMA рассказал в переписке от 12 ноября о разговоре с комиссаром ЕС по здравоохранению Стеллой Кириакидес, которая требовала, чтобы все страны Европы «получили вакцину одновременно» и призывала не «форсировать» использование национальных процедур, поскольку они грозят задержками в процессе официального утверждения препарата. Договоренности ЕС позволяют странам применять при эпидемиях лекарства, не получившие одобрения ЕMA. Кроме того, 19 ноября «высокопоставленный сотрудник EMA» рассказал о телефонной конференции с Еврокомиссией. Переговоры прошли в «довольно напряженной атмосфере, иногда даже немного неприятной, которая дает представление о том, что может ожидать EMA, если ожидания не оправдаются, будут ли они реалистичными или нет». На следующий день в беседе с Датским агентством по лекарственным средствам тот же чиновник выразил удивление в связи с тем, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «четко определила две вакцины, которые могут быть одобрены до конца год»: Pfizer/BioNTech и Moderna. Чиновник отметил, что и с вакциной Pfizer, и с вакциной Moderna есть «проблемы». Monde пишет, что в ноябре агентство сформулировало три «основных возражения» против препарата Pfizer. Во-первых, ряд производственных площадок не успели проверить. Во-вторых, наблюдалась «нехватка данных о коммерческих партиях вакцин». В-третьих, были зафиксированы «качественные различия между коммерческими партиями и партиями, которые применялись в клинических испытаниях». Третий пункт вызывал наибольшую озабоченность у агентства. Напомним, в Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие – старше 80 лет. Норвежское агентство лекарственных средств изучает, связана ли их гибель с прививкой или это просто совпадение. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии, США, Португалии. Политолог: Западные спецслужбы заменят Навального женой Юлией 18 января 2021, 12:32

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

«Заявление глав МИД трех прибалтийских государств появилось слишком оперативно. Складывается впечатление, что оно заранее было написано, разложено по пакетам с пометкой «Не вскрывать до особого сигнала» и роздано министрам иностранных дел этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло, комментируя заявления чиновников стран Запада относительно задержания в Москве блогера Алексея Навального. «Прибалтийские страны послушные, и как только им пришло указание из Вашингтона, они сразу взяли под козырек», – добавил член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло. «Вот и вчера, как только Навального задержали в аэропорту, сработали все закладки. Балтийские страны сделали официальное заявление, потребовав санкций. А так как к голосу таких маленьких стран надо прислушиваться, чтобы их не обидеть, одна из НКО сразу же объявила Навального узником совести», – продолжил эксперт. Манойло также напомнил, что 19 января Алексей Навальный должен выступать в ПАСЕ, что ему вряд ли удастся сделать из СИЗО. «Тогда в ПАСЕ тут же поднимут этот вопрос и, опираясь на уже сделанные заявления западных стран, потребуют ввести против России какие-нибудь санкции. Одновременно члены Парламентской ассамблеи признают, что Навального посадили за расследование дела о его отравлении, и дальше оно будет восприниматься как истинное и как доказанное», – считает собеседник. Политолог предположил, что после инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января, который наверняка скажет, что «Америка этого не забудет и не простит», Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Светланой Тихановской, лидером белорусской оппозиции. «Юлия Навальная пока не замечена в связах с иностранными разведками, она была мирной домохозяйкой и, обращаясь к людям, может сказать: «Я такая же, как вы. Мне можно верить». Более того, она, в отличие от своего мужа, не ссорилась с другими оппозиционерами. Наконец, многие наши чиновники смотрят на нее снисходительно. В итоге мы просто рискуем расслабиться, а когда вдруг появится новая конфигурация оппозиции, объединенная под флагом Навальной, будет уже поздно», – заключил Манойло. Ранее лидеры ЕС осудили задержание Навального и потребовали от властей России немедленно освободить блогера. Такие заявления, в частности, сделали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает Deutsche Welle. Кроме того, Латвия, Литва и Эстония в совместном заявлении осудили задержание Навального и призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против Москвы, если блогер не будет освобожден в ближайшее время. МИД Франции также присоединился к призывам освободить Навального. Париж выражает большую обеспокоенность арестом блогера, внимательно следит за ситуацией и призывает немедленно освободить его, заявила в своем заявлении представительница министерства Агнес фон дер Муль. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал задержание Навального «очень серьезным фактом» и потребовал немедленно освободить блогера, а также соблюдать его права. С такими же призывами выступил и министр экономики страны Роберто Гуальтьери, заявив, что возвращение Навального на родину – это мужественный шаг. В то же время, по мнению бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, задержание Навального лишает россиян альтернатив в политике. «Белоруссия уже увидела результаты подобного обращения с политическими оппонентами. Это не служит интересам российского народа и самой страны», – написала Тихановская на своей странице в Twitter. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также призвал власти России немедленно отпустить Навального. Он повторил позицию Лондона относительно инцидента с блогером в августе прошлого года и призвал объяснить «использование химического оружия» на территории России вместо того, чтобы «преследовать Навального». Джейк Саливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по нацбезопасности, также призвал к немедленному освобождению Навального Тем временем украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о готовности вынести на обсуждение вопрос обжалования полномочий российской делегации из-за задержания в Москве Алексея Навального. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков о возвращении Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».