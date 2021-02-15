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15 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

Б-1Б – заслуженная, но еще очень эффективная военная машина U.S. Air Force/
Staff Sgt. Aaron Allmon/
wikipedia
Норвегия пытается оправдаться по поводу прибытия в страну американских стратегических бомбардировщиков: по словам министра обороны Норвегии, у России «нет причин для возмущения». Опасность для нашей страны, с его слов, также отсутствует. Почему же в таком случае МИД России крайне резко отреагировал на это событие и в чем угроза этих самолетов для безопасности России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как возникла легенда о спецназе моджахедов «Черные аисты»

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Слухов о «черных аистах» в Афганистане ходило немало. Стоило советским подразделениям допустить какую-либо трагическую ошибку, как советское командование негласно объясняло это поражение появлением особо подготовленных, искусных бойцов противника - «черных аистов». Подробности...

В Донбассе может начаться большая война

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет. Подробности...
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Пусть соседи сами созреют до изучения русского

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Русский язык сегодня – это язык продвижения прагматичных интересов российского национального государства и национального капитала, а не всякого возвышенного. Это не хорошо и не плохо – это так есть. Подробности...
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

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Москву накрыл снежный циклон

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Почему черные актеры теперь играют белых

    Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров    15 февраля 2021, 11:28
    Фото: Channel 5
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания.

    Присутствие чернокожих актеров в фильмах об истории белых еще недавно было по большей части шуткой или коммерческой провокацией. «Недавно» – это, например, в 2012 году, когда русскоязычные блогеры веселили друг друга кадрами из картины «Маршал Финляндии», в котором кениец Телли Савалас Отиено сыграл Густава Маннергейма.

    Режиссер этой драмы Эркко Люютинен в итоге стал тем, кто посмеялся последним. Он снимал свой фильм в Кении и взял в него актеров почти без опыта, так как располагал предельно скудным бюджетом. Минус на минус дал плюс: парадоксальный кастинг сделал проекту рекламу, он прославился в Сети и может считаться вполне успешным.

    Очевидно, у британского телеканала Channel 5, пригласившего на роль королевы-консорта Англии чернокожую актрису Джоди Тернер-Смит, были частично схожие резоны. Теперь об этом проекте говорят – кто-то с неодобрением, а кто-то с восторгом, как диктует повестка, обозначающаяся в XXI веке в качестве «прогрессивной».

    Логика тех, кому «прогрессивные» тренды не нравятся, прозрачна, и расизм тут по большей части ни при чем. Претензии идут по части исторической достоверности и принципа узнавания. Да, перевоплощаться в самые разные образы – суть актерской профессии, но Тернер-Смит по объективным причинам не будет похожа на ту Анну Болейн, о которой знают далеко за пределами Англии.

    Что же касается доводов «за», россияне от такой повестки довольно далеки, однако смотрят зачастую те же сериалы, что и британцы с американцами. Как следствие, обсуждают происходящее живо, но без погружения в контекст, который тем не менее имеет смысл разъяснить – для лучшего взаимопонимания между народами и расами.

    Если сильно упрощать, есть две концепции, согласно которым появление чернокожих актеров в ролях, которые заведомо считались ролями для белых, желательно или даже необходимо. Одну из них можно условно назвать британской, вторую – американской.

    Британская (но применимая также к другим странам Западной и Северной Европы) подразумевает воспитание своего рода «дальтонизма» в восприятии рас, что должно способствовать объединению мигрантов и коренного населения в единую гражданскую нацию.

    Это относится в том числе к актерскому сообществу и можно сравнить с «золотой эрой» кино СССР, когда национальности ведущих артистов как бы стирались и «все играли всех».

    Также считается, что большая вовлеченность «цветных» в традиционную экономическую и культурную жизнь страны улучшает их материальное положение и тем самым дополнительно ускоряет процесс создания единой нации. О единой нации при этом говорить не принято, а принято говорить о мультикультурности и интеграции, но это уже другой вопрос, а политических интересов правительства никто не отменял.

    В современной Америке взгляды на тот же вопрос радикальнее, с более мощной идеологической накачкой, но не государственнического, а правозащитного толка. Там все предельно серьезно, да и гораздо уже пространство для провокации и творческого эксперимента, нежели в финском или даже британском случае. Прежде всего потому, что принцип «дальтонизма» отрицается – в США теперь требуют различать цвета, чтобы достигнуть социальной справедливости.

    Белому актеру нечего и думать о том, чтобы сыграть чернокожего или любого другого «цветного» персонажа, вплоть до арабов и коренных американцев. Дело даже не в отсылках ко временам сегрегации, когда бродячие артисты развлекали толпу сатирическими сценками «из жизни негров», перемазывая лица сажей. Требование распространяется также на персонажей мультфильмов и постепенно расширяется на принцип сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

    Логика у этих неформальных ограничений тоже строгая – экономическая. Играя людей из «цветного» мира, белые актеры как бы воруют их рабочие места и ухудшают тем самым социальные проблемы меньшинств, и без того вызванные системным расизмом со стороны белых.

    Стоит заметить, что далеко не ко всем меньшинствам эту логику можно применить (а пытаются почти ко всем), но то, что расизм оказал крайне негативные долгосрочные последствия на экономическое развитие чернокожих сообществ США, сомнений не вызывает.

    Голливуд в этом смысле не исключение: прежде черные не могли претендовать и на роль Отелло, их уделом были слуги или стереотипные «папуасы» в лентах о приключениях в тропиках – весьма популярном жанре эпохи черно-белого кино.

    Еще относительно недавно о подобной постановке проблемы в мейнстриме никто не задумывался. Но если бы легендарный «Маленький Будда» Бертолуччи снимался сейчас, в США многие нашли бы вызывающим тот факт, что Сиддхартху Гаутаму (ключевую фигуру в буддизме) играет англосакс Киану Ривз.

    Правда, Бертолуччи был не столько даже европейцем, сколько гражданином мира и титаном большого кино (каких уже не осталось), поэтому не обратил бы внимания на такую критику. А актер Хэнк Азариа после требований и прокламаций действительно отказался от озвучения Апу из «Симпсонов», чем с успехом занимался почти 30 лет.

    Несмотря на проведение «этнических» границ, утверждение «цветных» на «белые» роли, напротив, поощряется как социальная и экономическая компенсация за годы, когда в Голливуде преобладал системный расизм. А то, что актер в этом случае не похож на своего персонажа, не должно браться в расчет, как не бралось в расчет прежде, пока белые играли роли выдающихся людей любых национальностей, а меньшинства это терпели, хотя и замечали разницу.  

    На практике вся эта философия вызывает многочисленные перехлесты и обвинения в расизме на ровном месте. Несмотря на это, нужно понимать, что под процессами, которые кажутся в России прежде всего нелепыми, лежит довольно серьезная идеологическая и, что еще важнее, экономическая база.

    Чистое же искусство, как известно, в первую очередь призвано провоцировать людей на эмоции, так что любые эксперименты в нем проще расценивать как благо: неудачные просто забудутся, удачные породят новые смыслы. Если речь идет не о жестких цензурных ограничениях, а напротив, об увеличении палитры и набора инструментов, включая расовые, не стоит спешить с выводами, будто на Западе с его «прогрессивным» кастингом «совсем рехнулись».

    Вполне возможно, кажущееся чем-то «из ряда вон» станет привычным очень быстро. Ковидный год усилил моду на просмотры спектаклей по Сети, благодаря чему русские уже осознали, что их героев – от дяди Вани до Ивана Сусанина – десятилетиями играют и китайцы, и индийцы, и нигерийцы, как это и предполагается в театрах Китая, Индии и Нигерии, а от театра до кино дорога короткая.

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