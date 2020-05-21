Россиян шокировал чернокожий князь Ростов в американском сериале про Екатерину II

Взгляд
21 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
Разделы

Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
Перейти а раздел…

Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
Перейти а раздел…

Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

США разместили свои ядерные бомбы не только на территории ГерманииФото: USAF
В последние дни в центре внимания оказалось странное предложение передислоцировать ядерное оружие США из Германии в Польшу. Не менее симптоматичной выглядит реакция на это предложение в ФРГ как среди депутатов парламента, так и в правительстве страны. Эта реакция выглядит подтверждением конспирологических версий о тайных договоренностях между США и Германией. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинский «карточный домик» рухнул

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...

Лучше рискнуть и попробовать, чем быть «умным»

Антон Любич, экономист
Россия таит не меньше вызовов и возможностей для тех, кто решает здесь самореализоваться. Здесь так же, как и в Кремниевой долине, успех не дают на блюдечке с голубой каемочкой Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Если на Украине что-то меняется, то не в лучшую сторону

Андрей Манчук, политолог
События начала этой недели показали, кто является настоящей властью на Украине. И это не президент Зеленский. Националисты добились, по сути, оправдания убийцы Стерненко и покаяния журналиста Гордона. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые большие самолеты в мире

    Пентагон на войне с китайской цензурой

    Как глава офиса Зеленского изменил родине

      Перейти а раздел…

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
          • Да, и нужно возводить новые

          • Нет, но уже имеющиеся сносить не надо

          • Нет, нужно все снести

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Власти Москвы опровергли сообщения о снижении объемов онкопомощи
              В России подтвердили 8,8 тыс. новых случаев коронавирусаСтало известно о скорой передаче флоту АПЛ «Князь Владимир»США призвали Индию выбрать американские системы ПВО вместо российскихУкраина поссорилась с Болгарией
              Малышева назвала витамин для борьбы с коронавирусомВ Крыму сочли фарсом планы Киева получить компенсацию от РоссииКиев сообщил о гибели в Донбассе командира украинского батальона «Луганск-1»Таллин не разрешил детям россиян получать гражданство Эстонии
              СК установил распространительницу фейка о продаже китайских масокВ Тбилиси посочувствовали Киеву из-за набора кадров из окружения СаакашвилиВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для РоссииСенат США ускорил расследование о деятельности сына Байдена на Украине

              Главная тема


              Судьба ядерных бомб подтверждает версию о тайном сговоре США и Германии

              авантюра с наемниками


              США запретили СБ ООН уважать суверенитет Венесуэлы

              истребитель пятого поколения


              Стало известно об успешных госиспытаниях Су-57

              Видео

              минские соглашения


              Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс

              достижения и провалы


              Пять главных тенденций первого года президентства Зеленского

              стабильная валюта


              Рубль научился справляться с мировыми кризисами

              Внутренние противоречия


              Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС

              Первенство родной страны


              Андрей Перла: Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

              те, кто важны


              Игорь Мальцев: Эпидемия показала, кто чего стоит

              Актуальные вопросы


              Геворг Мирзаян: Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?

              Россиян шокировал чернокожий князь Ростов в американском сериале про Екатерину II

                 21 мая 2020, 10:58
              Фото: "Великая",Echo Lake Entertainment
              Текст: Наталья Ануфриева

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Российских зрителей шокировал актерский состав американского комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II: в нем князь Ростов стал чернокожим, а князь Орлов имеет индийское происхождение.

              Свое возмущение пользователи высказывают в соцсетях.

              «Мне очень нравится новый сериал про Екатерину II. Это князь Ростов», – иронизирует @igiss.

              При этом пользователь отметил, что сериал «Великая» является сатирой, «в том числе против тех, кто осуждает «расово неверный» кастинг в фильмах».

              «Лютейшая ширли-мырлийная фарс-сатира с индусом Орловым, темнокожими графьями и расстрелянными медведями. Но при этом меру сериал не знает», – дал оценку сериалу пользователь @traktor_bang.

              «Русские представлены дикими, (...) всюду водка да медведи», – написал @Kornilov1968.

              «Смотрю сериал «Великая» дальше и становится только хуже. Петр III сын Петра I? Серьезно? Буффонада буффонадой, но создатели вообще даже не парились над исторической составляющей», – добавил @sokoloff_show.

              «Князь Ростов из Ростова-на-Конго», – пошутил @517msk1.

              Американский сериал «Великая» (The Great) рассказывает о юных годах будущей российской императрицы Екатерины Великой. Премьера шоу состоялась 15 мая 2020 года на Hulu. Главные роли в сериале исполнили Эль Фэннинг и Николас Холт.

              Напомним, в 2019 году британская сценаристка Карла Мэри Свит осудила отсутствие чернокожих актеров в сериале от HBO «Чернобыль». Ее высказывание вызвало резонанс в соцсетях.

              При этом позже выяснилось, что среди ликвидаторов действительно был чернокожий мужчина.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............