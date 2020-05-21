Россиян шокировал чернокожий князь Ростов в американском сериале про Екатерину II

Российских зрителей шокировал актерский состав американского комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II: в нем князь Ростов стал чернокожим, а князь Орлов имеет индийское происхождение.

Свое возмущение пользователи высказывают в соцсетях.

«Мне очень нравится новый сериал про Екатерину II. Это князь Ростов», – иронизирует @igiss.

Мне очень нравится новый сериал про Екатерину II. Это князь Ростов. pic.twitter.com/fsEOgLcJz6 — az (@igiss) May 18, 2020

При этом пользователь отметил, что сериал «Великая» является сатирой, «в том числе против тех, кто осуждает «расово неверный» кастинг в фильмах».

«Лютейшая ширли-мырлийная фарс-сатира с индусом Орловым, темнокожими графьями и расстрелянными медведями. Но при этом меру сериал не знает», – дал оценку сериалу пользователь @traktor_bang.

«Русские представлены дикими, (...) всюду водка да медведи», – написал @Kornilov1968.

«Смотрю сериал «Великая» дальше и становится только хуже. Петр III сын Петра I? Серьезно? Буффонада буффонадой, но создатели вообще даже не парились над исторической составляющей», – добавил @sokoloff_show.

«Князь Ростов из Ростова-на-Конго», – пошутил @517msk1.

Американский сериал «Великая» (The Great) рассказывает о юных годах будущей российской императрицы Екатерины Великой. Премьера шоу состоялась 15 мая 2020 года на Hulu. Главные роли в сериале исполнили Эль Фэннинг и Николас Холт.

Напомним, в 2019 году британская сценаристка Карла Мэри Свит осудила отсутствие чернокожих актеров в сериале от HBO «Чернобыль». Ее высказывание вызвало резонанс в соцсетях.

При этом позже выяснилось, что среди ликвидаторов действительно был чернокожий мужчина.