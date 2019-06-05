Чернокожий ликвидатор объяснил, как попал в Чернобыль

Чернокожий ликвидатор по имени Игорь Хиряк, внимание к которому было привлечено в связи с сериалом HBO «Чернобыль», рассказал, как попал на работы по устранению последствий катастрофы на АЭС.

«Это была срочная служба. Призвался в 1985 году осенью и попал в Киев, в понтонно-мостовой полк, и как раз вечером в этот же день мы отправились на ликвидацию последствий. Я был там, не выезжая, 2,5 месяца. Позже ездил по выходным со своим шефом, возил его по делам туда. Так служба и шла, много лет не выводилась оттуда часть», – сказал Хиряк.

По его словам, работа на мосту через реку чередовалась с работой на самой стации. Смена групп происходила каждую неделю, пишет телеканал «Звезда».

«Обеспечивали проход кораблей, поддерживали мост в рабочем состоянии для эвакуации с белорусской стороны. А после одного выходного дня менялись с другой частью и выезжали на станцию. На ней на обводном канале был понтонный мост, также обслуживали мост, подъездные пути к нему, разовые работы выполняли какие-то», – добавил ликвидатор.

В ответ на вопрос о дозах радиации на местах, Хиряк привел следующие цифры: на воздухе значения дозиметра достигали четырех рентген в час, а «на конкретных предметах и больше 100 зашкаливало».

Он также сообщил, что не получил инвалидности, однако во время ликвидации получил ожог гортани и большую опухоль. В настоящее время он, «как и все чернобыльцы» находится на пенсии с 50 лет.

Хиряк родился в 1967 году, а осенью 1985 в возрасте 18 лет его призвали в армию. 29 апреля 1986 года молодой человек в составе понтонно-мостовой бригады по приказу отправился в район Чернобыля навести мост через реку Припять.

Ранее британская сценаристка Карла Мэри Свит осудила отсутствие чернокожих актеров в историческом сериале «Чернобыль», а позже пользователи соцсетей нашли темнокожего советского военного Хиряка и опубликовали его фотографию и наградной лист.