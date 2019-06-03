Сценаристка из Британии осудила отсутствие чернокожих актеров в сериале «Чернобыль»

В Великобритании сценаристка Карла Мэри Свит осудила отсутствие чернокожих актеров в новом сериале от HBO «Чернобыль».

«Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?» – приводит РИА «Новости» ее заявление в Twitter.

Мэри Свит заявила, что разочарована тем, как повели себя создатели сериала. По ее словам, они делают вид, что «чернокожих людей не существует».

Твит британской сценаристки вызвал резонанс в социальных сетях. Некоторые подписчики удивлялись, откуда в СССР могли взяться чернокожие люди.

«История неполиткорректна», – прокомментировал заявление Мэри Свит один из пользователей.

«Я заскриню этот тред, потому что никто не поверит, что такую глупость можно было запостить», – написал другой пользователь.

Пятисерийный фильм «Чернобыль» сняли американский канал HBO и британская телесет Sky. Он рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая произошла в апреле 1986 года.

Ранее американские СМИ рассказали о недостатках и положительных моментах мини-сериала «Чернобыль».