Американские СМИ рассказали о недостатках сериала HBO «Чернобыль»

Журналист Генри Фаунтин в своем материале для The New York Times разобрал сериал из пяти серий от HBO, посвященный событиям на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Перевод текста представлен «Иносми.ру».

Фаунтин отметил, что взрыв и пожар в реакторе четвертого энергоблока на АЭС был чрезвычайным происшествием и к нему не был никто готов.

«Это самая страшная катастрофа в истории атомной энергетики, унесшая жизни 30 человек в самый первый момент (и намного больше в последующие годы, хотя о количестве жертв спорят по сей день)», – отметил публицист.

Он подчеркнул, что авторы сериала не пытаются придать катастрофе «благопристойный вид» и «сгладить острые углы».

«Но они упрощают. Мрачное и зловещее у них остается, однако требования Голливуда и бюджетные ограничения накладывают свой отпечаток на элемент беспорядка и хаоса», – добавил Фаунтин.

Вместе с тем журналист считает, что многие сцены изображены в сериале довольно правдоподобно.

«Блочный щит управления четвертого энергоблока воспроизведен до мельчайших деталей, включая кнопки управления стержнями, белые халаты и шапочки, которые носили операторы. (Когда я пять лет тому назад побывал в помещении управления смежного третьего энергоблока, мне пришлось надеть такую же странную одежду, которая больше подходит для булочной, чем для атомной электростанции)», – привел пример автор.

Он добавил, что действия реальных героев Валерия Легасова и Бориса Щербина, которые отображены в сериале, выглядят правдоподобно. А вот вымышленный персонаж Ульяна Хомюк не может похвастаться таким достоинством.

«В конце продюсеры несут какую-то ахинею о том, что Хомюк – это собирательный образ, что она представляет всех ученых, которые занимались расследованием катастрофы. Ну и ладно. Но и в остальном «Чернобыль» тоже страдает от упрощений, которые так характерны для Голливуда», – добавил Фаунтин.

К голливудским клише он отнес поступки отважных пожарных и горняков, не осознающих радиационной опасности и многие другие нелогичные эпизоды кино.

«Это можно продолжать долго. Даже не спрашивайте меня о синем свечении из разрушенного реактора в первой серии, которое уходит высоко в небо. Да, ядерный реактор может создавать голубой оттенок, который возникает от излучения. Но четвертый энергоблок никак не мог походить на световую инсталляцию «Посвящение в свете», которую показали на Манхэттене в годовщину 11 сентября», – пояснил он.

В заключение Фаунтин отметил, что мини-сериал «правильно показывает основополагающие истины».

«Он показывает, что чернобыльская катастрофа в большей степени была вызвана ложью, обманом и гниением политической системы, чем неверными конструкторскими решениями, плохим управлением или слабой подготовкой персонала», – подчеркнул Фаунтин.

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