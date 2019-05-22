Кононенко высмеял американский сериал о Чернобыле

Журналист Максим Кононенко высмеял несоответствия в новом сериале «Чернобыль» от американского телеканала HBO.

«В очень достоверно сделанном сериале «Чернобыль» вчера обнаружилась клюква уровня «Красной жары». Какой-то очень высокий властный коридор, … в торце коридора, там, где по нашему представлению должен быть Ленин – гигантская, до потолка картина про то, как Иван Грозный убивает своего сына», – написал Кононенко в Telegram.

Он также отметил, что «еще и в кабинете Горбачева на стене (висит) портрет Карла Маркса».

В свою очередь дозиметрист, один из ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС Леонид Седов в комментарии порталу «Страна» указал на ложь в сериале.

«Такое ощущение, что сериал «Чернобыль» снимали по мотивам «Подслушано в курилке». Честное слово, я бы его не смотрел, если бы вы не попросили. Сериал нужно было назвать не «Чернобыль», а «Монстры». Самым страшным монстром в сериале изобразили власть Советского Союза, и только потом саму аварию», – сказал Седов.

По словам ликвидатора, во время катастрофы никто «не швырялся подчиненными». «Есть техника безопасности, согласно которой директор атомной станции и начальник смены первыми должны проверить, что произошло. Ни один начальник не пошлет в очаг пожара на АЭС нижестоящего инженера. Как я сам слышал от сотрудников ЧАЭС, руководство станции наоборот пыталось обезопасить сотрудников», – добавил Седов.

Также ликвидатор сказал, что история о работе на ликвидации за большие деньги – ложь. «Это неправда! О деньгах тогда и речи не было. Я, как и многие ликвидаторы, приехал добровольно, других на ЧАЭС направили по командировке. Но у всех нас был патриотизм и героизм. Мы хотели помочь», – рассказал он.

«Чернобыль» – исторический мини-сериал, созданный Крэйгом Мазином. Премьера сериала, созданного совместно американским каналом HBO с британской телесетью Sky, состоялась в США и Великобритании 6 мая 2019 года.