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10 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 10:48  |  vz.ru
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Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
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Могильщики «Оскара» повелись на разводку

Сэмюэл Л. Джексон поздравляет режиссера Спайка Ли, всегда снимавшего фильмы про черных и для черных REUTERS/Mike Blake/File Photo
Новые правила, введенные американской киноакадемией для потенциальных номинантов на премию «Оскар», вызвали бурю негодования и десятки апокалиптических прогнозов. Утверждается, что Голливуд поражен вирусом «культурного марксизма» и готов похоронить «нормальное кино» ради поддержки феминисток, чернокожих и геев. Но так ли это на самом деле?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Почему русские проиграли Крымскую войну

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    Могильщики «Оскара» повелись на разводку

    Сэмюэл Л. Джексон поздравляет режиссера Спайка Ли, всегда снимавшего фильмы про черных и для черных    10 сентября 2020, 10:24
    Фото: REUTERS/Mike Blake/File Photo
    Текст: Дмитрий Дабб

    Новые правила, введенные американской киноакадемией для потенциальных номинантов на премию «Оскар», вызвали бурю негодования и десятки апокалиптических прогнозов. Утверждается, что Голливуд поражен вирусом «культурного марксизма» и готов похоронить «нормальное кино» ради поддержки феминисток, чернокожих и геев. Но так ли это на самом деле?

    Сразу спойлер: новые критерии для фильмов, претендующих на соискание «Оскара», не стоят и десятой доли обращенного к ним возмущения и даже просто внимания. На практике они вообще мало на что повлияют.

    Главный принцип, которым руководствовался и продолжит руководствоваться Голливуд, это принцип мамоны. Теперь незначительная часть материальных благ будет перераспределена в пользу «угнетенных групп»: женщин, чернокожих, инвалидов, геев etc – но зрителей эти вопросы волновать не могут и не должны.

    Формально, чтобы претендовать на позолоченного болванчика в номинации «Лучший фильм» (и только в ней одной) после 2024 года, картина должна соответствовать двум критериям, разнесенным по четырем группам. Третья и четвертая в принципе не имеют отношения к творческому процессу, на что почти никто обратил внимания – всё внимание досталось первым двум.

    Вот первая. Одну главную роль или одну ведущую роль второго плана в фильме должен играть представитель нацменьшинства (чернокожий, азиат, латиноамериканец, индеец, гаваец, выходец из Ближнего Востока или Северной Африки). Альтернатива – отдать 30% всех второплановых ролей тем же национальностям, либо геям, либо инвалидам, либо хотя бы женщинам. Другая альтернатива – посвятить сам фильм проблематике, специфичной для какой-либо из перечисленных «идентичностей».

    Для примера возьмем «Войну и мир» Сергея Бондарчука, поскольку она стала не только первым советским художественным фильмом, получившим «Оскара», но и первым, номинированным на него. Если представить, что новые голливудские правила действуют в 1968 году и касаются в том числе иностранных картин (а они не касаются даже после 2024-го), знаменитая экранизация Толстого все равно проходит по первой группе критериев: чернокожих и геев там не наблюдается, но 30% женщин в ролях второго плана, пожалуй, что наберется.

    Теперь вторая группа. Как минимум двое нацменьшинств, геев, инвалидов или женщин должны входить в число руководителей картины – быть продюсером, режиссером, сценаристом, оператором-постановщиком, директором по кастингу, звуку, визуальным эффектам или по чему-нибудь еще. Альтернативы – отдать 30% мест тем же категориям во всей съемочной группе или найти шесть представителей нацменьшинств для технических должностей, например, монтажеров или гримеров.

    Подавляющее большинство более-менее крупных голливудских проектов одному из этих требований соответствуют уже сейчас и без всякой указивки.

    Несколько сложнее с «Войной и миром» – со стопроцентной гарантией меньшинством закрыта только одна из руководящих позиций: оператором эпопеи выступила уроженка Китая Иоланда Чен.

    Но если вы не можете или принципиально не хотите соблюдать обозначенные квоты, можно пойти другим путем и учесть все требования в двух оставшихся группах. А именно: предусмотреть для нацменьшинств, женщин, инвалидов и геев оплачиваемую стажировку и обучение в вашем проекте, а также нанять нескольких из них на руководящие позиции, связанные с дистрибуцией (рекламой) картины.

    На этом «либеральный фашизм», окончательную победу которого разглядели в оскаровских инициативах, заканчивается.

    Можно долго спорить о том, какую пользу все это принесет американскому кинематографу. И скорее всего прийти к выводу, что никакой пользы не принесет, как, впрочем, и никакого вреда.

    Это классический случай «много шума из ничего», будто бы в современном Голливуде можно представить профессиональную дискриминацию открытых геев (скорее она грозит открытым гомофобам), а фильмы с повышенным содержанием толерантности не являются фаворитами «Оскара» уже как минимум четверть века.

    Другое дело, что потешаться над голливудской политкорректностью в России своего рода традиция, берущая начало еще в эпохе VHS. Однако принимаемое нами за «толерантность» и «политкорректность» чаще всего является служением все той же мамоне, замаскированным под высокие гражданские принципы. Гораздо приятнее заявить, что чернокожие персонажи включены в фильм ради борьбы с расизмом, чем признаться, что у белых и у черных деньги одинакового зеленого цвета, а афроамериканцы, согласно исследованием, предпочитают смотреть фильмы с участием своих.

    Когда продюсер говорит «мы должны взять на роль черного», понимай это так: мы хотим, чтобы за наш фильм заплатили и черные тоже.

    США, где министерство культуры и государственное финансирование кино отсутствует в принципе, большинство вопросов кинопроизводства действительно решает рынок.

    Так было и на заре Голливуда, и во времена его превращения в главную кинофабрику мира. С 1930 по 1967 год там следовали так называемому кодексу Хейса, названному по фамилии пресвитерианского активиста. В кадре запрещались, например, любая нагота, сцены родов и казней, детальное описание преступлений, упоминание венерических заболеваний, сюжеты о белых рабах, осквернение американского флага, богохульство и неуважение к любой религии.

    В нем же регламентировалась продолжительность поцелуя, кроме того, категорически не рекомендовалось вызывать сочувствие к преступникам, демонстрировать соблазнение женщин и как-либо оправдывать супружеские измены.  

    Все это тоже было объявлено борьбой за мораль и принципы, а по сути являлось битвой за барыш. Потенциально скандальные фильмы рисковали быть заблокированными к показу в тех или иных штатах на основании местных законов или отпугнуть большую часть массового зрителя из тогда еще религиозного и патриархального среднего класса Америки.

    Кодекс не запрещал альтернативный подход к кинематографу, а был чем-то вроде печати «проверено на нравственность», при наличии которой его можно было безбоязненно выпускать в прокат, а добропорядочным американцам покупать билет на сеанс. Он стал ответом на серию громких коммерческих провалов и скандалов, потрясших Голливуд, главные воротилы которого опасались падения прибылей.

    Теперь киноакадемия пытается выставить себя сосредоточением уже других нравственных идеалов, но мотив у нее тот же. Это реакция на претензии активистов (мол, в оскаровских фильмах маловато чернокожих) и на то, что интерес зрителей и рекламодателей к церемонии раздачи слонов обваливается уже который год подряд.

    На практике новые «стандарты качества» будут иметь значительно меньше последствий для кинематографа, чем «кодекс Хейса» или «большой призыв» меньшинств в индустрию в 1980-х годах. Тем более что речь идет не о производстве кино как такового, а об одной-единственной номинации одной-единственной премии, порожденной и вручаемой сугубо частной лавочкой.

    К Голливуду и переживаемым им тенденциям можно относиться как угодно, но хоронить его пока что рано. По сути, мы учим зарабатывать деньги на кино тех, кто умеет это делать лучше всех в мире. С точки зрения тамошнего кинопроцесса номинация на главный «Оскар» – это всего лишь дополнительная реклама, которая ничем не поможет заведомо скучным и провальным проектам, сколько бы черных и женщин в нем ни сыграло.

    То, что политизация «Оскара» обесценила позолоченного болванчика, упрямый факт, но теперь, несмотря на громкие заголовки, к этому факту ничего по сути не добавили. Киноакадемия фиксирует свой индивидуальный как бы стандарт в условиях, когда он и так уже соблюдается почти всеми претендующими на «Оскар» картинами. При этом он формален и довольно прост с точки зрения соответствия, а основных голливудских игроков и прежде заботили не столько цацки, сколько заполняемость кинотеатров.

    Зато шума и пафоса – на весь крещеный мир, где отчего-то нашлись люди, решившие, что заурядная рекламная кампания находящейся в кризисе кинопремии – повод к тому, чтобы прощаться с «нормальным кино» и посыпать голову пеплом.

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