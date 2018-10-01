Кто уничтожает премию «Оскар»

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23 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
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Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
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«Евровидение» бьет по самоопределению украинцев

Мария и Анна Опанасюк способны принести Киеву успех на «Евровидении», но в отношении девушек началась травляФото: instagram.com/annamariaduet
На Украине перед финальным отбором конкурса «Евровидение-2019» разразился скандал. Участницы группы ANNA MARIA, которую считают фаворитом, назвали Крым российской территорией. В Киеве сумели разглядеть в происходящем аж проявление гибридной войны России против Украины. Почему в последние годы вокруг «Евровидения» не утихают скандалы на почве русофобии и как это отражается на репутации конкурса? Подробности...
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Выживание российского мужчины зависит от женщины

Наплевательским отношением к здоровью многие мужчины буквально гробят себяФото: Uwe Umstätter/Global Look Press
«Я не буду на приеме говорить, что нужно бросить курить человеку, который уезжает воевать в Донбасс», – говорит к.м.н., кардиолог Ярослав Ашихмин, рассуждая в интервью газете ВЗГЛЯД о том, почему российские мужчины живут значительно меньше, чем женщины. Подробности...
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Израиль и Украина начали «туристическую войну»

Первыми жертвами украинского пограничного возмездия стали ни в чем не повинные хасидыФото: Виктор Драчев/ТАСС
В последнее время Израиль стал массово заворачивать на своей границе украинских туристов, не без оснований подозревая в них будущих нелегальных «заробитчан». С некоторых рейсов из Киева снимают каждого пятого пассажира. В ответ Киев начал мстить – задержал на границе группу хасидов. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Россия должна быть единой не только в пространстве, но и во времени

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Разве, празднуя 23 февраля, мы тем самым не отказываемся символически от наследия воинов Киевской Руси? От войн Владимира Мономаха, Ивана Грозного? От Суворова, Кутузова, Румянцева, Скобелева, Ушакова, Брусилова? Разве не перечеркиваем вслед за большевиками тысячелетнюю линию русской истории? Подробности...
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Защита отечества – это не носки в форме танка

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Как можно любить «совок»?

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
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          Кто уничтожает премию «Оскар»

          Американский шоу-бизнес растерял свою «мягкую силу», увлекшись борьбой за права меньшинств    23 февраля 2019, 21:00
          Фото: Lucy Nicholson/Reuters
          Текст: Виктория Никифорова

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          В воскресенье церемония вручения премии «Оскар» продолжит свой путь к деградации и забвению. Легендарное шоу сделало все для того, чтобы себя уничтожить. В связи с идеологическим упадком Голливуда, США теряют свою «мягкую силу», которая воздействовала на умы сотен миллионов человек по всему миру.

          Подготовка к оскаровскому шоу идет в крайне нервной, при том – депрессивной атмосфере. Начиная с лета организаторы искали ведущего торжественной церемонии. Но все звезды отказывались от этой сомнительной чести. Опра Уинфри, Джастин Тимберлейк, Джерри Сайнфелд – это только малая часть тех, с кем велись безуспешные переговоры. Еще недавно выступить ведущим «Оскара» было пределом мечтаний для любого артиста. Сегодня это означает несколько недель тяжелой работы, скромный по нынешним меркам гонорар в несколько сот тысяч долларов, а главное – девятый вал ненависти в социальных сетях.

          Только в декабре хозяин церемонии был наконец-то найден. Казалось, комик и телеведущий Кевин Харт подходил по всем параметрам. Он чернокожий, что очень важно на фоне кампании «слишком белый Оскар», которая бушует в интернете. Его шутки, по мнению критиков, являются «смешными, но не вызывающими». Наконец, ему «всего» 51 год, что делает его в глазах геронтократической киноакадемии «молодым дарованием».

          Но всего через несколько часов после того, как киноакадемия представила Харта в качестве ведущего церемонии, его репутация была разрушена навсегда. В соцсетях опубликовали неполиткорректные отрывки из его выступлений, а журналист The Gardian привел обширную цитату из шуточного монолога Харта 2010 года, в котором он говорил: 

          «Один из моих главных страхов – что мой сын вырастет геем... Не подумайте, что я гомофоб. Делайте, что хотите. Но я, как гетеросексуальный мужчина, если я могу помешать своему сыну стать геем, я это сделаю!»

          После этого киноакадемия расторгла с ним контракт, а Харт быв вынужден униженно извиняться перед представителями ЛГБТ. «Оскар-2019» окончательно остался без ведущего.

          Параллельно церемонию пытались лишить интриги. Критики, общественность, политики и «лидеры мнений» ежедневно открытым текстом требуют от киноакадемии, чтобы «Оскар» за лучший фильм был выдан «Черной пантере» – бессмысленному фэнтези от Marvel про чернокожих представителей древней и могущественной цивилизации. Те, кто осмеливается возражать, клеймятся «расистами» или «трампистами» и лишаются доступа к дискурсу.

          Кадр из фильма «Чёрная Пантера» (Marvel Studios)
          Кадр из фильма «Чёрная Пантера» (Marvel Studios)

          Устрашившись накала страстей, академики приняли соломоново (казалось бы) решение – создать номинацию «Лучший популярный фильм», в которой у «Черной пантеры» не было бы сильных конкурентов. Однако защитники афроамериканской идентичности усмотрели в этом попытку создать для чернокожего супергероя «гетто» и забраковали идею.

          Проблема в том, что дорогие блокбастеры типа «Пантеры» очень редко получают приз в главной номинации, где правят бал классические драмы и артхаус. А в случае, если «Пантера» получит только «утешительные» «Оскары» во второстепенных номинациях, накал общественной ненависти будет таков, что может снести всю киноакадемию.

          До художественных достоинств номинантов никому дела нет. Критики по инерции прикидывают шансы на «Оскар» для черно-белой ретро-стилизации «Рома» Альфонсо Куарона или комедии Спайка Ли (кстати, самого заслуженного чернокожего режиссера Голливуда) «Черный клановец». Но общественность воюет только вокруг «Пантеры».

          Казалось бы, эти скандалы должны увеличивать интерес к оскаровской гонке. Но все выходит ровным счетом наоборот: церемония вручения премии год от года теряет зрителей, приобретая ненавистников.

          Теперь в это трудно поверить, но еще в 1980-90-е считалось, что «Оскар» – самое популярное телешоу мира, которое ежегодно смотрит миллиард человек. Правда, эту цифру придумали на канале ABC, транслирующем «Оскар», и никто ее не проверял. Но даже в России помнят прямые трансляции из Лос-Анжелеса в глубокой ночи – церемонию позиционировали как главное культурное событие мира, и отечественные кинокритики разбирали ее по косточкам.

          Три года назад журналисты Hollywood Reporter опросили руководство телеканалов других стран, чтобы выяснить, насколько популярен «Оскар». Цифры оказались скромными. Церемонию смотрят около 5 млн человек в Канаде, чуть меньше в Индии, 365 тыс. в Китае... По самым щедрым прикидкам, общая международная аудитория шоу не превышала 27 млн человек.

          С тех пор телерейтинг «Оскара» просел почти в полтора раза. В прошлом году аудитория в самих США достигла исторического минимума в 26 млн просмотров. А по числу зрителей во всем мире заслуженное шоу значительно уступает аудитории популярных влоггеров типа Пьюдипая.

          Причин этому много. Например, такая: престарелым членам киноакадемии трудно угнаться за временем и ориентироваться в современном мире. Два года назад разразился скандал, наглядно демонстрирующий, что ветеранам кинематографии пора на покой.

          Тогда вручать главный приз пригласили 79-летнюю Фэй Данауэй и 78-летнего Уоррена Битти – в четь пятидесятилетия культового фильма «Бонни и Клайд». Ассистент, который должен был подать им конверт с названием фильма-победителя, был занят тем, что снимал за кулисами звезд и постил фотографии в Инстаграм. По ошибке он подсунул Уоррену Битти конверт с именем Эммы Уотсон, уже победившей в номинации «лучшая актриса».

          Битти открыл конверт и увидел, что там написано «Эмма Уотсон – «Ла-Ла Ленд». Полуслепой актер не поверил своим глазам и передал конверт Данауэй. Та вообще не увидела имени Уотсон – оно было напечатано слишком мелким шрифтом – и провозгласила, что «Оскар» за лучший фильм достается «Ла-Ла Ленду». Съемочная группа этого мюзикла бросилась на сцену, продюсеры получили заветную статуэтку и начали произносить благодарственную речь.

          Через несколько минут в микрофон было объявлено, что случилась накладка, а на самом деле «Оскар» присуждается картине про чернокожего гея-подростка «Лунный свет». Конверт с названием настоящего победителя куда-то засунули и долго искали. Продюсеры «Ла-Ла-Ленда» едва не потеряли сознание.

          Все это позорище в прямом эфире транслировалось на весь свет и не способствовало высоким рейтингам.

          На следующем «Оскаре» рейтинги попытались поднять за счет травли Дональда Трампа. Ведущий Джимми Киммель вульгарно острил о «потоке твитов из президентского туалета». Итогом стало очередное падение зрительского интереса.

          «Самый низкий рейтинг Оскара за всю историю, – злорадно твитнул Трамп. – А все потому, что нет у нас больше Звезд – за исключением вашего Президента (шучу, конечно)».

          Но главная причина регулярных провалов «Оскара» – тот кризис, в который американский шоу-бизнес загнал себя сам. Погрязнув во внутренних, непонятных со стороны разборках, в борьбе за права бесчисленных меньшинств, в инквизиционных процессах политкорректности и страстях по харрасменту, он стал «вещью в себе», потеряв свой глобальный размах и влияние на умы.

          Страсти, кипящие теперь вокруг «Оскара», интересны лишь небольшой части американцев, исповедующих культ антитрампизма и политкорректности. На взгляд обычных любителей кино во всем мире, это глубоко провинциальные, местечковые разборки, в которых на наших глазах погибает большой стиль классического Голливуда.

          Из числа номинантов на главный приз «Оскара-2019» три фильма («Черная пантера», «Черный клановец» и «Зеленая книга») посвящены борьбе чернокожих. Еще в трех («Богемская рапсодия», «Фаворитка», та же «Зеленая книга») освещается непростая жизнь геев и лесбиянок. Все это красиво снято, замечательно озвучено и профессионально сыграно.

          Но в мире нет такого количества геев, лесбиянок и афроамериканцев, чтобы сделать это кино не только популярным, но и любимым на долгие годы.

          Политически правильные фильмы теряет массовую аудиторию. А по причине упадка Голливуда США теряют свою «мягкую силу», которой воздействовали на умы миллиарда человек во всем мире. Крах этой идеологической империи происходит не одномоментно – со взрывами и спецэффектами, а беззвучно и неторопливо, словно в замедленной съемке.

          Вскрываются цифры, что число телезрителей на порядок меньше заявленного. Художественные достоинства фильмов уступают на второй-третий план под натиском политкорректности. Высокий стиль оборачивается истерическими дрязгами.

          24 февраля 2019 года церемония вручения премии «Оскар» продолжит свой путь к деградации и забвению.


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