Кто уничтожает премию «Оскар»

В воскресенье церемония вручения премии «Оскар» продолжит свой путь к деградации и забвению. Легендарное шоу сделало все для того, чтобы себя уничтожить. В связи с идеологическим упадком Голливуда, США теряют свою «мягкую силу», которая воздействовала на умы сотен миллионов человек по всему миру.

Подготовка к оскаровскому шоу идет в крайне нервной, при том – депрессивной атмосфере. Начиная с лета организаторы искали ведущего торжественной церемонии. Но все звезды отказывались от этой сомнительной чести. Опра Уинфри, Джастин Тимберлейк, Джерри Сайнфелд – это только малая часть тех, с кем велись безуспешные переговоры. Еще недавно выступить ведущим «Оскара» было пределом мечтаний для любого артиста. Сегодня это означает несколько недель тяжелой работы, скромный по нынешним меркам гонорар в несколько сот тысяч долларов, а главное – девятый вал ненависти в социальных сетях.

Только в декабре хозяин церемонии был наконец-то найден. Казалось, комик и телеведущий Кевин Харт подходил по всем параметрам. Он чернокожий, что очень важно на фоне кампании «слишком белый Оскар», которая бушует в интернете. Его шутки, по мнению критиков, являются «смешными, но не вызывающими». Наконец, ему «всего» 51 год, что делает его в глазах геронтократической киноакадемии «молодым дарованием».

Но всего через несколько часов после того, как киноакадемия представила Харта в качестве ведущего церемонии, его репутация была разрушена навсегда. В соцсетях опубликовали неполиткорректные отрывки из его выступлений, а журналист The Gardian привел обширную цитату из шуточного монолога Харта 2010 года, в котором он говорил:

«Один из моих главных страхов – что мой сын вырастет геем... Не подумайте, что я гомофоб. Делайте, что хотите. Но я, как гетеросексуальный мужчина, если я могу помешать своему сыну стать геем, я это сделаю!»

После этого киноакадемия расторгла с ним контракт, а Харт быв вынужден униженно извиняться перед представителями ЛГБТ. «Оскар-2019» окончательно остался без ведущего.

Параллельно церемонию пытались лишить интриги. Критики, общественность, политики и «лидеры мнений» ежедневно открытым текстом требуют от киноакадемии, чтобы «Оскар» за лучший фильм был выдан «Черной пантере» – бессмысленному фэнтези от Marvel про чернокожих представителей древней и могущественной цивилизации. Те, кто осмеливается возражать, клеймятся «расистами» или «трампистами» и лишаются доступа к дискурсу.

Кадр из фильма «Чёрная Пантера» (Marvel Studios)

Устрашившись накала страстей, академики приняли соломоново (казалось бы) решение – создать номинацию «Лучший популярный фильм», в которой у «Черной пантеры» не было бы сильных конкурентов. Однако защитники афроамериканской идентичности усмотрели в этом попытку создать для чернокожего супергероя «гетто» и забраковали идею.

Проблема в том, что дорогие блокбастеры типа «Пантеры» очень редко получают приз в главной номинации, где правят бал классические драмы и артхаус. А в случае, если «Пантера» получит только «утешительные» «Оскары» во второстепенных номинациях, накал общественной ненависти будет таков, что может снести всю киноакадемию.

До художественных достоинств номинантов никому дела нет. Критики по инерции прикидывают шансы на «Оскар» для черно-белой ретро-стилизации «Рома» Альфонсо Куарона или комедии Спайка Ли (кстати, самого заслуженного чернокожего режиссера Голливуда) «Черный клановец». Но общественность воюет только вокруг «Пантеры».

Казалось бы, эти скандалы должны увеличивать интерес к оскаровской гонке. Но все выходит ровным счетом наоборот: церемония вручения премии год от года теряет зрителей, приобретая ненавистников.

Теперь в это трудно поверить, но еще в 1980-90-е считалось, что «Оскар» – самое популярное телешоу мира, которое ежегодно смотрит миллиард человек. Правда, эту цифру придумали на канале ABC, транслирующем «Оскар», и никто ее не проверял. Но даже в России помнят прямые трансляции из Лос-Анжелеса в глубокой ночи – церемонию позиционировали как главное культурное событие мира, и отечественные кинокритики разбирали ее по косточкам.

Три года назад журналисты Hollywood Reporter опросили руководство телеканалов других стран, чтобы выяснить, насколько популярен «Оскар». Цифры оказались скромными. Церемонию смотрят около 5 млн человек в Канаде, чуть меньше в Индии, 365 тыс. в Китае... По самым щедрым прикидкам, общая международная аудитория шоу не превышала 27 млн человек.

С тех пор телерейтинг «Оскара» просел почти в полтора раза. В прошлом году аудитория в самих США достигла исторического минимума в 26 млн просмотров. А по числу зрителей во всем мире заслуженное шоу значительно уступает аудитории популярных влоггеров типа Пьюдипая.

Причин этому много. Например, такая: престарелым членам киноакадемии трудно угнаться за временем и ориентироваться в современном мире. Два года назад разразился скандал, наглядно демонстрирующий, что ветеранам кинематографии пора на покой.

Тогда вручать главный приз пригласили 79-летнюю Фэй Данауэй и 78-летнего Уоррена Битти – в четь пятидесятилетия культового фильма «Бонни и Клайд». Ассистент, который должен был подать им конверт с названием фильма-победителя, был занят тем, что снимал за кулисами звезд и постил фотографии в Инстаграм. По ошибке он подсунул Уоррену Битти конверт с именем Эммы Уотсон, уже победившей в номинации «лучшая актриса».

Битти открыл конверт и увидел, что там написано «Эмма Уотсон – «Ла-Ла Ленд». Полуслепой актер не поверил своим глазам и передал конверт Данауэй. Та вообще не увидела имени Уотсон – оно было напечатано слишком мелким шрифтом – и провозгласила, что «Оскар» за лучший фильм достается «Ла-Ла Ленду». Съемочная группа этого мюзикла бросилась на сцену, продюсеры получили заветную статуэтку и начали произносить благодарственную речь.

Через несколько минут в микрофон было объявлено, что случилась накладка, а на самом деле «Оскар» присуждается картине про чернокожего гея-подростка «Лунный свет». Конверт с названием настоящего победителя куда-то засунули и долго искали. Продюсеры «Ла-Ла-Ленда» едва не потеряли сознание.

Все это позорище в прямом эфире транслировалось на весь свет и не способствовало высоким рейтингам.

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На следующем «Оскаре» рейтинги попытались поднять за счет травли Дональда Трампа. Ведущий Джимми Киммель вульгарно острил о «потоке твитов из президентского туалета». Итогом стало очередное падение зрительского интереса.

«Самый низкий рейтинг Оскара за всю историю, – злорадно твитнул Трамп. – А все потому, что нет у нас больше Звезд – за исключением вашего Президента (шучу, конечно)».

Но главная причина регулярных провалов «Оскара» – тот кризис, в который американский шоу-бизнес загнал себя сам. Погрязнув во внутренних, непонятных со стороны разборках, в борьбе за права бесчисленных меньшинств, в инквизиционных процессах политкорректности и страстях по харрасменту, он стал «вещью в себе», потеряв свой глобальный размах и влияние на умы.

Страсти, кипящие теперь вокруг «Оскара», интересны лишь небольшой части американцев, исповедующих культ антитрампизма и политкорректности. На взгляд обычных любителей кино во всем мире, это глубоко провинциальные, местечковые разборки, в которых на наших глазах погибает большой стиль классического Голливуда.

Из числа номинантов на главный приз «Оскара-2019» три фильма («Черная пантера», «Черный клановец» и «Зеленая книга») посвящены борьбе чернокожих. Еще в трех («Богемская рапсодия», «Фаворитка», та же «Зеленая книга») освещается непростая жизнь геев и лесбиянок. Все это красиво снято, замечательно озвучено и профессионально сыграно.

Но в мире нет такого количества геев, лесбиянок и афроамериканцев, чтобы сделать это кино не только популярным, но и любимым на долгие годы.

Политически правильные фильмы теряет массовую аудиторию. А по причине упадка Голливуда США теряют свою «мягкую силу», которой воздействовали на умы миллиарда человек во всем мире. Крах этой идеологической империи происходит не одномоментно – со взрывами и спецэффектами, а беззвучно и неторопливо, словно в замедленной съемке.

Вскрываются цифры, что число телезрителей на порядок меньше заявленного. Художественные достоинства фильмов уступают на второй-третий план под натиском политкорректности. Высокий стиль оборачивается истерическими дрязгами.

24 февраля 2019 года церемония вручения премии «Оскар» продолжит свой путь к деградации и забвению.