Почему мир разлюбил голливудские фильмы

Анекдотичная новость про то, что в негативном мнении фанатов о последних «Звездных войнах» виноваты тоже мы, то есть «русские тролли», скрывает совсем не смешной бэкграунд и создает повод для вполне серьезных последствий для американской киноиндустрии и американского кинорынка.

Дело в том, что Голливуд столкнулся с нарастающим год от года кризисом – люди перестают ходить в кино. Это касается большей части мира, но в данном случае речь о Штатах.

Зрители же, в свою очередь, жалуются, что не ходят они в кино потому, что смотреть стало нечего, а засилье ремейков и франшиз уже не на шутку раздражает.

О том, что было первым – курица или яйцо, то есть снижение зрительского интереса или ухудшение качества голливудской кинопродукции (и что стало причиной этого ухудшения), можно спорить долго, но это стоит обсудить в другое время.

Фактом же является то, что происходящее – это реальность, а не фантазии впечатлительных дилетантов.

Все чаще фиксируется падение количества проданных билетов, а повышение цен на них далеко не всегда компенсирует разницу, в результате чего происходит ухудшение финансовых показателей по сравнению с предыдущими годами. Прошлый – 2017-й – год в этом смысле оказался особенно провальным для кинорынка США. Падение выручки составило 2,7 процента, а билетов продали меньше аж на 6,2 процента.

Этот год должен финансово реабилитироваться, но произойдет это исключительно за счет нескольких франшизных комиксоидов, а именно «Черной пантеры», «Мстителей: Войны бесконечности» и «Суперсемейки-2». Следующие несколько строчек бокс-офиса также занимают продукты популярных кинофраншиз.

Кстати, еще один зримый признак упадка кино – неуклонное падение год от года рейтингов церемонии «Оскар». В этом году он и вовсе поставил антирекорд.

В общем, представители американской киноиндустрии небезосновательно уже несколько лет бьют тревогу, которая в последнее время превратилась в набат.

Как следствие, голливудские киношники задались сакраментальным русским вопросом «Кто виноват?» и очень быстро нашли ответ – плохие отзывы на фильмы в интернете.

На эту тему

В общем, их можно понять. Кому же хочется признавать, что он снимает как минимум неинтересные зрителям, а как максимум – просто плохие фильмы, которые поэтому и проваливаются в прокате? Куда проще и приятнее все свалить на злобных интернет-писак, которые необоснованно обливают выходящие фильмы грязью и тем самым сбивают их на взлете, заведомо лишая интереса аудитории.

Главным объектом возмущения и нападок стал сайт Rotten Tomatoes, самый популярный в мире веб-агрегатор отзывов на кинофильмы, по их совокупности выставляющий каждому фильму усредненную оценку, на которую действительно ориентируется существенная часть американцев, выбирающих фильм для кинопохода. В прошлом году, например, именно на этот сайт свалили неудачный финансовый результат своих картин создатели «Спасателей Малибу» и очередных «Пиратов Карибского моря».

В Голливуде уже всерьез звучат предложения сделать что-нибудь с «вредоносными» рецензиями и отзывами в интернете, ввести какие-нибудь административные ограничения для Rotten Tomatoes и других подобных сайтов, поскольку, если бы не они, люди бы валом валили в кинотеатры на все, что там показывают.

Разумеется, все эти инициативы становятся объектом стеба и осмеяния во все том же интернете и влекут за собой рекомендации юзеров снимать хорошее и интересное зрителям кино, а не затыкать род людям, которые высказывают неудобные Голливуду мнения.

А теперь следим за руками.

В декабре 2017 года на киноэкраны вышел фильм «Звездные войны: Последние джедаи». Картина выступила очень достойно, собрала только в Штатах 620 миллионов долларов (и 1,33 миллиарда в целом) и стала, кстати, лидером года по сборам.

В мае 2018 года на киноэкраны выходит еще один фильм киносаги – «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». Кино становится одним из финансовых разочарований, собирая маленькую для франшизы кассу – 213 миллионов – в США и недотянув до 400 миллионов по миру.

А в октябре 2018 года выходит исследование научного сотрудника Университета Южной Калифорнии (USC) Мортена Бэя, который утверждает, что «Последние джедаи» стали объектом «преднамеренных, организованных мер политического влияния, замаскированных под аргументы фанатов», за которыми стоят «русские тролли». При этом действительно, несмотря на кассовый успех, среди фанатов «Звездных войн» сильна нелюбовь к этому фильму.

Вопрос: каковы шансы, что провал «Хана Соло» будет объяснен целенаправленной политической кампанией по дискредитации франшизы «Звездные войны», начатой еще на «Последних джедаях» (или даже раньше) со стороны троллей из России?

И еще один вопрос: какова вероятность, что обвинение России во вмешательстве в американский кинопрокат будет использовано лоббистами Голливуда для введения административных ограничений на публикацию негативных отзывов и рецензий о выходящих кинокартинах?

Десять лет назад... Да какие десять? Пять лет назад можно было бы, покрутив пальцем у виска, уверенно сказать: бред полный, а не вопросы.

Вот только на дворе у нас 2018 год.