Почему мир разлюбил голливудские фильмы

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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:25  |  vz.ru
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту властиФото: ТАСС
Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Почему мир разлюбил голливудские фильмы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
О том, что было первым – снижение зрительского интереса или падение качества голливудской продукции, можно спорить долго. Факты в том, что происходящее – реальность, а не фантазии дилетантов. И в том, что во всём опять обвинили русских. Подробности...
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          Ирина Алкснис

          Почему мир разлюбил голливудские фильмы

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 3 октября 2018, 17:45

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          Анекдотичная новость про то, что в негативном мнении фанатов о последних «Звездных войнах» виноваты тоже мы, то есть «русские тролли», скрывает совсем не смешной бэкграунд и создает повод для вполне серьезных последствий для американской киноиндустрии и американского кинорынка.

          Дело в том, что Голливуд столкнулся с нарастающим год от года кризисом – люди перестают ходить в кино. Это касается большей части мира, но в данном случае речь о Штатах.

          Зрители же, в свою очередь, жалуются, что не ходят они в кино потому, что смотреть стало нечего, а засилье ремейков и франшиз уже не на шутку раздражает.

          О том, что было первым – курица или яйцо, то есть снижение зрительского интереса или ухудшение качества голливудской кинопродукции (и что стало причиной этого ухудшения), можно спорить долго, но это стоит обсудить в другое время.

          Фактом же является то, что происходящее – это реальность, а не фантазии впечатлительных дилетантов.

          Фото: Станислав Красильников/ТАСС

          Все чаще фиксируется падение количества проданных билетов, а повышение цен на них далеко не всегда компенсирует разницу, в результате чего происходит ухудшение финансовых показателей по сравнению с предыдущими годами. Прошлый – 2017-й – год в этом смысле оказался особенно провальным для кинорынка США. Падение выручки составило 2,7 процента, а билетов продали меньше аж на 6,2 процента.

          Этот год должен финансово реабилитироваться, но произойдет это исключительно за счет нескольких франшизных комиксоидов, а именно «Черной пантеры», «Мстителей: Войны бесконечности» и «Суперсемейки-2». Следующие несколько строчек бокс-офиса также занимают продукты популярных кинофраншиз.

          Кстати, еще один зримый признак упадка кино – неуклонное падение год от года рейтингов церемонии «Оскар». В этом году он и вовсе поставил антирекорд.

          В общем, представители американской киноиндустрии небезосновательно уже несколько лет бьют тревогу, которая в последнее время превратилась в набат.

          Как следствие, голливудские киношники задались сакраментальным русским вопросом «Кто виноват?» и очень быстро нашли ответ – плохие отзывы на фильмы в интернете.

          В общем, их можно понять. Кому же хочется признавать, что он снимает как минимум неинтересные зрителям, а как максимум – просто плохие фильмы, которые поэтому и проваливаются в прокате? Куда проще и приятнее все свалить на злобных интернет-писак, которые необоснованно обливают выходящие фильмы грязью и тем самым сбивают их на взлете, заведомо лишая интереса аудитории.

          Главным объектом возмущения и нападок стал сайт Rotten Tomatoes, самый популярный в мире веб-агрегатор отзывов на кинофильмы, по их совокупности выставляющий каждому фильму усредненную оценку, на которую действительно ориентируется существенная часть американцев, выбирающих фильм для кинопохода. В прошлом году, например, именно на этот сайт свалили неудачный финансовый результат своих картин создатели «Спасателей Малибу» и очередных «Пиратов Карибского моря».

          В Голливуде уже всерьез звучат предложения сделать что-нибудь с «вредоносными» рецензиями и отзывами в интернете, ввести какие-нибудь административные ограничения для Rotten Tomatoes и других подобных сайтов, поскольку, если бы не они, люди бы валом валили в кинотеатры на все, что там показывают.

          Разумеется, все эти инициативы становятся объектом стеба и осмеяния во все том же интернете и влекут за собой рекомендации юзеров снимать хорошее и интересное зрителям кино, а не затыкать род людям, которые высказывают неудобные Голливуду мнения.

          А теперь следим за руками.

          В декабре 2017 года на киноэкраны вышел фильм «Звездные войны: Последние джедаи». Картина выступила очень достойно, собрала только в Штатах 620 миллионов долларов (и 1,33 миллиарда в целом) и стала, кстати, лидером года по сборам.

          В мае 2018 года на киноэкраны выходит еще один фильм киносаги – «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». Кино становится одним из финансовых разочарований, собирая маленькую для франшизы кассу – 213 миллионов – в США и недотянув до 400 миллионов по миру.

          А в октябре 2018 года выходит исследование научного сотрудника Университета Южной Калифорнии (USC) Мортена Бэя, который утверждает, что «Последние джедаи» стали объектом «преднамеренных, организованных мер политического влияния, замаскированных под аргументы фанатов», за которыми стоят «русские тролли». При этом действительно, несмотря на кассовый успех, среди фанатов «Звездных войн» сильна нелюбовь к этому фильму.

          Вопрос: каковы шансы, что провал «Хана Соло» будет объяснен целенаправленной политической кампанией по дискредитации франшизы «Звездные войны», начатой еще на «Последних джедаях» (или даже раньше) со стороны троллей из России?

          И еще один вопрос: какова вероятность, что обвинение России во вмешательстве в американский кинопрокат будет использовано лоббистами Голливуда для введения административных ограничений на публикацию негативных отзывов и рецензий о выходящих кинокартинах?

          Десять лет назад... Да какие десять? Пять лет назад можно было бы, покрутив пальцем у виска, уверенно сказать: бред полный, а не вопросы.

          Вот только на дворе у нас 2018 год.


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