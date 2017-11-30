Россия переживает бум провинциального кино

Отечественный кинематограф демонстрирует феномен, который еще недавно было невозможно вообразить – бум регионального кино. Малоизвестные широкой публике комедии из Иркутска, криминальные драмы из Бурятии и эпосы из Якутии собирают в прокате десятки миллионов рублей. Но откуда в глубинке берется кино и кто его смотрит?

«Действительно, по регионам идет быстрый рост местного кино, – подтвердил газете ВЗГЛЯД Олег Иванов, бывший первый зампред Союза кинематографистов России, а ныне руководителя проектного офиса Минкульта ФГБУК «Роскультпроект». – Появились рибейты, идут питчинги, массово снимаются и прокатываются региональные фильмы».

Рибейт – это когда кинематографистам возвращается определенный процент от средств, потраченных на съемки. А питчинг – презентации кинопроектов с целью нахождения инвестора. За этими непривычными для русского уха терминами кроется один из секретов успеха малобюджетных фильмов из российской провинции.

От малой формы к большим деньгам

Сейчас региональное кино можно с чистым сердцем назвать одним из драйверов развития отечественного кинематографа. Еще несколько лет назад такое невозможно было даже представить, и есть несколько объяснений тому, почему ситуация изменилась столь кардинально.

«Демократизация профессии» обусловлена, с одной стороны, удешевлением и большей доступностью техники, с другой – возможностью получения кинообразования через онлайн-формы, а также развитием новых киношкол. «Также можно отметить, что региональные продакшны, ранее занимавшиеся съемкой только рекламы и клипов, в последнее время стали снимать все более и более качественное кино», – заявил газете ВЗГЛЯД секретарь Союза кинематографистов России Филипп Абрютин.

По совместительству Абрютин является сопредседателем правления Молодежного центра СК, среди задач которого – искать перспективных кинематографистов через фестивали короткого метра и всероссийский питчинг дебютантов, который в этом году проводился в 15 регионах России. За пять лет существования Центра было поддержано более 100 таких фестивалей. Что же касается питчинга, всего в нем засветились более пяти тысяч проектов. Лауреат первого такого мероприятия – Вадим Валиуллин с проектом «Кредит» – год спустя взял главный приз в конкурсе короткого метра на «Кинотавре», а в 2017-м его хоррор «Мертвым повезло» был представлен на том же «Кинотавре» уже в конкурсе полного метра.

Развивается и региональный прокат. Так, в кинотеатрах регионов-лидеров (Якутии, Татарстане, Башкортостане) идут до тридцати местных кинокартин в год. Топ-10 из них собирает более 50 млн рублей, а лидер проката 2016 года – бурятский фильм «Эластико» – сделал кассу почти в 20 млн рублей. Абсолютным рекордсменом среди регионального кино тоже является картина из Бурятии – криминальная драма «Решала-2», собравшая 27 млн рублей. Стоит отметить и иркутскую комедию «Похабовск. Обратная сторона Сибири» с «уловом» более чем в 20 млн рублей.

В уходящем году можно привести в пример комедию башкирского режиссера Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью» (сборы составили более 5 млн рублей) и биографическую ленту «Его дочь» Татьяны Эверстовой из Якутии (2,3 млн рублей).

Появился даже специальный «Кинорейтинг регионов», учитывающий самые разные показатели – от производства фильмов, проведения кинофестивалей и инфраструктуры проката до эффективности сотрудничества местного киносообщества с властью и бизнесом. Максимальное число баллов, которое возможно набрать, – 100. Пятерка регионов-лидеров 2017 года выглядит так: Петербург (85 баллов), Татарстан (78), Свердловская область (72), Башкортостан (69), Якутия (67).

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«Важную работу по поддержке регионального кино оказывает Фонд кино. Его программа по кинофикации малых городов с 2015 года позволила открыться более чем 300 кинотеатрам», – заявил газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Молодежного центра СК Дмитрий Якунин. Именно Фонд кино продвигает создание в регионах кинокомиссий и проведение упомянутых уже рибейтов. Самыми эффективными региональными кинокомиссиями в СК признают две крайние точки нашей страны – Приморский край и Калининградскую область.

То же Приморье стало первым регионом России, начавшим возвращать продюсерам часть затраченных на киносъемки средств. Первый рибейт получила структура компании «Марс Медиа», которая прошлой осенью снимала во Владивостоке драму «На районе» с Данилой Козловским, пока еще не вышедшую в прокат. Сегодня в крае действует программа 15% рибейтов и льгот по предоставлению киношникам локаций и кинооборудования. В краткосрочной перспективе там планируют выйти на производство шести фильмов в год. Причем интерес к съемкам в Приморье проявляют даже зарубежные кинокомпании из Китая, Японии и Кореи.

Среди синефилов особым почетом давно уже пользуется кино из Якутии, где существует Совет при президенте республики по кинематографии. «Также уже намечена система развития кинематографа в Иркутской области и Калмыкии, планируется проведение стратегических сессий и разработка дорожных карт по развитию кино в регионах», – рассказывает Олег Иванов.

Однако о масштабной системной поддержке местного кинематографа говорить пока рано – это признают все опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Пока речь идет только о начале пути.

Якутское чудо

Если говорить о причинах повышенного интереса к «своим» фильмам в российской провинции, получается довольно любопытная картина.

«Развитие кино в национальных республиках – Якутии, Башкирии или Татарстане – часто связано с желанием сохранить национальную культуру, – объясняет Филипп Абрютин. – Кроме того, зрителю интересно видеть в кино знакомые улицы, родную природу, узнаваемые лица. Во многих региональных фильмах с удовольствием снимаются местные знаменитости, блогеры, журналисты, что дает дополнительную рекламу для данных картин».

К примеру, в Нижнем Новгороде был снят уникальный альманах «Студия "Нижний"», причем на деньги нижегородцев с участием нижегородских актеров.

«В некоторых регионах – Бурятии или Иркутске, где кинематограф развивают бывшие кэвээнщики, популярны жанры комедии, криминальной драмы и мелодрамы, – добавляет Дмитрий Якунин. – А, к примеру, в Воронеже и Тамбове студии сделали ставку на семейное и детское кино».

Сейчас отрасль развивается даже на Северном Кавказе. В 2011 году известный режиссер Александр Сокуров набрал свою режиссерскую мастерскую на базе Кабардино-Балкарского университета в Нальчике. Короткометражные курсовые работы его учеников, снятые в жанре авторского кино, были представлены на фестивалях «Кинотавр» и «Зеркало», а полнометражный дебют Кантемира Балагова «Теснота» был с успехом показан в Каннах.

Однако наиболее успешной в региональной кинематографии страны небезосновательно называют Якутию, появился даже особый термин – «якутское чудо». Где еще в российской провинции снимают по десятку картин в год? По словам директора Ассоциации кинематографистов «Якутская республиканская киносеть» Петра Чиряева, «пока полноценного бренда российского кино в мировом масштабе не существует, а вот в масштабах страны уже есть состоявшийся бренд якутского кино».

Экстраполировать «якутское чудо» на другие регионы России можно и нужно. «Если у нас в очень сложной с точки зрения климата и логистики республике это получается, наверное, может получиться и в любом другом регионе. Кроме того, если модель нашей кинофикации увеличить в пропорциональном соотношении к масштабам страны, то в России наконец может появиться кино, которое окупается», – заявил Чиряев газете ВЗГЛЯД.

Если говорить не о производстве, но и об инфраструктуре, то в той же Якутии в ближайшие годы планируется оборудовать кинозалами 96% территории региона, построить 22 DCP-зала (цифровых) и 250 залов с менее дорогим оборудованием, а долю якутского контента довести до 50%.

Ряд других субъектов Федерации о таком размахе пока даже не мечтают, но у них есть свои успехи. Так, в Иваново появился кинотеатр на крыше, в котором регулярно «крутят» авторское кино. Во Владивостоке запущен Всемирный фестиваль уличного кино, где зрители голосуют за фильмы с помощью фонариков на телефонах. «Пермь-кино» организует один из ведущих смотров документалистов «Флаэртиана», а «Ярсинема» снимает в родном Ярославле полные метры и сериалы. Причем в последнее время этот город стал своеобразной базой для съемок дипломных фильмов студентов из разных киношкол.

«Проект возрождения отечественного кино мог бы стать народным, имиджевым проектом для нашей страны», – рассуждает Олег Иванов. Среди ближайших приоритетов он называет воссоздание «Ялтинской киностудии», на которой может сниматься более 50 фильмов и сериалов в год. Там же, в Крыму, нужно создать и Центр молодежного кино. Кинематографисты со всего мира, не желающие встраиваться в схему «кинобизнес по-голливудски», будут приезжать туда набраться опыта у отечественных мэтров и их друзей, таких как Эмир Кустурица.

Другие перспективные «киноточки» на карте страны: Тюмень, Карелия, Мурманск, Воронеж, Нижний Новгород, Тамбов, а также Алтай, уже подаривший российской культуре множество громких имен – Василий Шукшин, Валерий Золотухин, Владимир Хотиненко, Алексей Булдаков. Создание киноцентра в Белокурихе – самом восточном городе-курорте в нашей стране – могло бы привлечь не только ведущие российские студии, но и зарубежных партнеров.

Столь смелый прогноз может кого-нибудь удивить, но кто еще десять лет назад поверил бы в «якутское чудо»?