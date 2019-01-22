Стали известны номинанты премии «Оскар – 2019»

В Лос-Анджелесе опубликовали шорт-лист номинантов на премию «Оскар – 2019», среди которых лидерами оказались фильмы «Власть» и «Фаворитка» с шестью номинациями.

В числе претендентов на лучший фильм оказались «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, «Звезда родилась» Брэдли Купера, «Рома» Альфонсо Куарона, «Зеленая книга» Питера Фаррелли, «Черный клановец» Спайка Ли, «Власть» Адама Маккея, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и «Черная пантера» Райана Куглера, пишет ТАСС.

За звание лучшей актрисы будут состязаться Леди Гага (Стефани Джерманотта) за главную роль в фильме «Звезда родилась», Гленн Клоуз за участие в киноленте «Жена», Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?») и Ялица Апарисио («Рома»).

На званием лучшего актера претендуют Кристиан Бэйл за главную роль в фильме «Власть», Брэдли Купер («Звезда родилась»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности») и Вигго Мортенсен («Зеленая книга»).

Лучшим режиссером могут оказаться снявший «Рома» Альфонсо Куарон, режиссер фильма «Черный клановец Спайк Ли, Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Павел Павликовский («Холодная война») и Адам Маккей («Власть»).

91-я премия «Оскар» пройдет 24 февраля в Голливуде.