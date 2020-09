Кононенко: «Оскар» заставит актеров афишировать свою принадлежность к меньшинствам 9 сентября 2020, 17:20

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Проверить соблюдение новых критериев для «Оскара» будет сложно, поскольку не каждый человек хочет афишировать свою принадлежность к тому или иному меньшинству. В противном случае премия просто потеряет свое значение, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Американская киноакадемия представила новые критерии для «Оскара» за «лучший фильм», которые начнут действовать уже в 2024 году. Согласно подготовленным правилам, кинокартина должна будет соответствовать как минимум двум из четырех стандартов. Например, главную или ведущую роль предлагается отдать азиату, афроамериканцу или представителю другой этнической группы, либо минимум 30% актёров должны быть женщинами, представителями ЛГБТ, расовых меньшинств или людей с ограниченными возможностями. «Еще в июле месяце такие правила ввела Британская киноакадемия (BAFTA, англ. The British Academy of Film and Television Arts), которая также занимается вручением наград в области компьютерных игр. Тогда их за это обсмеяли, поскольку если новым правилам должны соответствовать персонажи игр, то тогда стоит обратить внимание и на коллективы студий. В связи с чем возникает вопрос, а как они собираются это проверять? Получается, что представители меньшинств должны будут обязательно заявить об этом, что неправильно», – рассуждает Кононенко. Он объясняет, что и в случае с «Оскаром» абсолютно непонятно, как это возможно будет контролировать, ведь не каждый человек хочет афишировать свою принадлежность к тому или иному меньшинству. «Мы имеем дело с каким-то абсолютно шизофреническим набором правил, которые не применимы в принципе. Я думаю, что до 2024 года еще много воды утечет, и, конечно, никто эти критерии не будет соблюдать. В противном случае это приведет к тому, что премия «Оскар» потеряет свое значение. Она и сейчас уже не очень важна для индустрии, ну а так про нее вообще все забудут и закроют за ненадобностью», – считает Кононенко. Ранее международный Берлинский кинофестиваль (Берлинале) принял решение отказаться от номинаций «лучшая мужская и женская роль». Вместо этого уже с 2021 года награда будет присуждаться за «лучшую главную роль», независимо от пола актера.

