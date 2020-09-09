Стали известны новые требования для номинации на «Оскар»

Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм», сообщает пресс-служба премии.

В академии сообщили, что «стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино», передает РБК.

Отмечается, что при разработке критериев использовались, в частности, стандарты Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками.

Так, например, теперь один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем другой этнической группы.

Вместе с тем не меньше 30% актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями.

Кроме того, основная тема киноленты должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями.

Также в качестве стажеров, дистрибьютеров, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.

Указывается, что для номинации фильма на главный «Оскар» в 2022 и 2023 году соблюдение этих стандартов не будет обязательным условием, однако начиная с 96-й церемонии в 2024 году для получения номинации кинокартина должна будет соответствовать как минимум двум из четырех представленных стандартов.

Правила для всех остальные номинаций «Оскара» останутся прежними.

Ранее были объявлены сериалы – претенденты на «телевизионный «Оскар».

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