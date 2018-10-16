Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

Взгляд
26 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:09  |  vz.ru
Разделы

Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
Перейти а раздел…

Олег Кожемяко: Врать не надо было!

«Под обоснованные проекты государство может дать денег. А если ты не обосновываешь, не прописываешь – так их и нет. На глаз, что ли, отсыпать?»Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
«Я имею право говорить: здесь у нас сейчас очень плохо», – заявил спецкору газеты ВЗГЛЯД и.о. главы Приморского края Олег Кожемяко. В регионе за «новыми красивыми мостами» проступает худшая по оснащенности на Дальнем Востоке социалка, которая требует неотложного внимания. При этом Кожемяко заверил, что на социальные программы «деньги есть». Подробности...
Перейти а раздел…

Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
Перейти а раздел…

Порошенко пошел на срыв выборов президента Украины

Петр Порошенко сделал шаг к узурпации власти Фото: Ukrainian Presidential Office/
Xinhua/Global Look Press
Президент Украины Петр Порошенко нашел изощренный способ продлить срок своих истекающих полномочий. Провокация при участии военных кораблей в Керченском проливе, вероятно, позволит украинскому лидеру с крайне низким рейтингом популярности ввести военное положение и сорвать сроки выборов главы государства весной 2019 года. Поддержат ли в этом Порошенко партнеры по коалиции и страны Запада? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

Дмитрий Дабб, кинокритик
Советский интеллигент любил не совсем того Бертолуччи, каким он был на самом деле. На самом деле тема секса занимает в его кино столь же важное место, что и лысина Де Фюнеса в комедиях с Де Фюнесом: можно, конечно, и без нее обойтись, но это будут уже совсем другие фильмы. Подробности...

Украина – это плохой мальчик, который задирает прохожих

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» еще, а наши геополитические «партнеры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Очень глупый план Порошенко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

      Перейти а раздел…

      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
      Подробности...

      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
      Подробности...

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:На Украине введено военное положение
          ФСБ подробно рассказала о задержании и стрельбе по украинским кораблямУкраинские моряки признали, что нарушили границу РоссииСБ ООН отклонил запрос России по ситуации в Керченском проливеГермания опровергла обещание Меркель по срокам вступления Украины в ЕС
          Украина показала готовность к настоящей войне с РоссиейПорошенко заявил об угрозе сухопутного вторжения со стороны РоссииЧубайс заявил о «необратимости и неуничтожимости» либеральной идеологии в РоссииУкраинский банк заявил о победе в суде по делу о взыскании с России 1,3 млрд долларов
          Еще одна европейская авиакомпания решила закупить российские самолетыРоссия заявила о подготовке Украиной провокации в Донбассе с химоружиемКудрин сообщил о миллиардном воровстве в РоскосмосеКак Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

          Главная тема


          Запад раскусил провокацию Порошенко

          «обещали взорвать»


          Зампостпреда России в ООН объяснил действия ФСБ против украинских кораблей

          «слишком обременительно»


          Выяснилось, что помешало Украине применить авиацию для поддержки своих кораблей

          «действовать осторожно»


          Российские Су-24 «проверили бдительность» кораблей НАТО

          Видео

          «москитов «прихлопнули»


          Задержанные у Крыма моряки оказались «звездами» украинского интернета

          защита границы


          Опубликовано видео навала российского корабля на украинский

          «очень опасные игры»


          Что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море

          «если есть сомнения»


          Космонавт подсказал Рогозину способ проверить высадку американцев на Луне

          Дальний Восток


          Олег Кожемяко: Врать не надо было!

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          морская провокация


          Лев Пирогов: Как Вашингтон натравливают Украину на Россию

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Дмитрий Дабб

          Бертолуччи вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона

          Дмитрий Дабб
          кинокритик
          		 26 ноября 2018, 21:25

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Бертолуччи принадлежал к итальянскому пантеону богов великого кино, в ряду которых обычно поминался третьим. Первым всегда шел Феллини, а дальше – по алфавиту, между Антониони и Висконти, стоял, соответственно, он – полноценный свидетель эпохи, учившийся у Пазолини, соперничавший с Годаром, ассистировавший Леоне и вдохновлявший Скорсезе.

          То, что алфавит здесь кириллический, смущать не должно. Для советского человека итальянские мастера значили чуть больше, чем для американского или французского, как и для СССР Италия стояла чуть особняком от агрессивного блока НАТО. Пока на Волге разрастался город Тольятти, кинематографисты двух стран братались на фестивалях, мешая водку с граппой. И наши мнили себя благодарными учениками ихних, хотя во времена «Радуги» Донского было ровно наоборот – именно от нее есть пошел итальянский неореализм.

          Об этом уважающие Маркса доны помнили, как и о том, что именно коммунисты до последнего держали стенку против коричневой чумы. Почти все апеннинские мэтры были в той или иной степени красными, а Бернардо, сын Аттилио, и вовсе состоял в итальянской компартии, чем вызывал у советской цензуры тяжелый разрыв шаблона. Это очень хорошо, что товарищ Бертолуччи снимает кино о гибельности фашизма и загнивании империализма, но почему же снимает порнуху?

          Как следствие, его картины перед попаданием в кинотеатры Ленинграда, Кирова и Орджоникидзе сокращались и перемонтировались. Советский интеллигент любил не совсем того Бертолуччи, каким он был на самом деле. На самом деле тема секса занимает в его кино столь же важное место, что и лысина Де Фюнеса в комедиях с Де Фюнесом: можно, конечно, и без нее обойтись, но это будут уже совсем другие фильмы.

          Первая же полнометражная работа – «Костлявая кума» – начиналась с убийства проститутки, будучи типичным для итальянцев криком о социальной справедливости в ожидании революции. Про революцию он вообще снимал часто, про сексуальную революцию – почти всегда, а в мировом антибуржуазном эрохите «Последнее танго в Париже» заставил Брандо и Шнайдер воплощать собственные сексуальные фантазии и подходы, главный из которых про то, что телку маслом не испортишь.

          Фото: Imago/Global Look Press

          С Брандо после выхода фильма они не разговаривали 15 лет. Шнайдер сравнивала съемки с изнасилованием. Картину запретили к прокату в Италии, но мировых сборов хватило на дорогущий эпос «Двадцатый век» с хронометражем в пять с половиной часов. Снимать кино так, как это делал он, теперь не дают никому. Даже если продюсер сам из коммунистов и помнит, что деньги – зло, на высокохудожественные визионерские эксперименты уровня Б. зла уже не хватает.

          Вытолкнув «Танго» с большого экрана, Родина будто отторгла всего Бертоллучи, завершив тем самым его интернациональный выбор и закрепив фирменный сюжетный прием – взгляд иностранца на туземные страсти. К моменту съемок оскароносного «Последнего императора», где китайский владыка Пу И режет вены в привокзальном сортире, он уже отринул веру в красное и записался в буддисты-любители. Итогом этого увлечения стал «Маленький Будда» с Киану Ривзом – еще одна визионерская радость, ставшая путеводителем по дхарме для чайников у целого поколения, включая россиян 1990-х.

          Единственным зрителем на парижской премьере «Будды» был Далай-лама, что предсказуемо восприняли как благословение, начав хватать тысячелетнею восточную мудрость по верхам.

          Российские торговцы ваджрами, четками, колокольчиками, китайским чаем и палками-вонялками должны теперь Бертолуччи на памятник скинуться – это будет по совести.

          Он был моложе большинства итальянских мэтров его уровня, но из кино ушел вовремя – примерно в тот же период, что и все остальные, заперев дверь снаружи. Единственная за последние 15 лет картина – «Я и ты» – выглядит настолько случайной, что ею можно пренебречь даже в рамках некролога. А последней хочется считать «Мечтателей» – признанную радость синефила с наслоением цитат из киноклассики, где в центре, как и положено, перверсии – тройничок, инцест, андрогинность. Этим Бертолуччи как бы закольцовывает эпоху великого кино, начатую в пятидесятых и с трудом дотянувшую до нулевых, когда перверсии перестали быть вызовом, став модой.

          Если на страничке во «ВКонтакте» второкурсницы ВГИКа «Мечтатели» не значатся в числе любимых фильмов, она не из ВГИКа, гоните ее прочь.

          «Мечтатели» же стали его прощальным приветом европейской левизне, к числу которой он ранее принадлежал и лично участвовал в парижских волнениях 1968-го. Борец с патриархальностью, дожив до седин патриарха, делает частью баррикад ящики дорогого шампанского, как бы показывая недалекость и лицемерие зажравшейся «золотой молодежи». И в то же время – по-прежнему хранит эту молодость от окрика закостенелых папиков, завещая ни в чем себе не отказывать в мечтах и в койке.

          Родись он на 40 лет позже, снимал бы, наверное, документалистику о природе и быте неевропейских народов. Только в ней сейчас уместны столь длинные планы, столь мегаломанский хронометраж, столь открыточные виды и столь расчетливая игра со светом и тенью, играть в которую ему позволяла камера извечного напарника Витторио Стораро – одного из лучших кинооператоров XX века.

          Его кино почти всегда про то, как живое и новое сметает мертвое и старое, идет ли речь о подростке-онанисте или Сиддхартхе Гаутаме. Бертолуччи верил в молодость, любовался молодостью и считал, что молодость справится сама, отринув отцовскую палку. Возможно, быть столь либеральным папиком, взирающим на грехи юношества откуда-то из-под облаков, ему позволяло отсутствие собственных детей. Но последнему фигуранту великой эпохи, как и последнему императору, наследники ни к чему.

          Как и в его фильмах, великая эпоха должна быть перечеркнута революцией новой молодости, которая не страшится старых богов. А то, что эта самая молодость, отдав должное экспериментам с наркотиками и сексом, сама производить великое кино зачастую неспособна, уже не проблема Бертолуччи. Он-то мог, спросите хоть во ВГИКе.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Украина – это плохой мальчик, который задирает прохожих

          Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
          Смысл провокации: президент маленькой державы получает возможность ввести чрезвычайное положение, отменить выборы, сохранив возможность «поцаревать» еще, а наши геополитические «партнеры» смогут ужесточить санкции в ответ на «агрессию». Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Очень глупый план Порошенко

          Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
          Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»

          Андрей Манчук, политолог
          Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период критика власти становится преступлением. Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте. Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          Что делать, когда ты один, как советская продавщица

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Когда в твоей жизни начинаются дни рождения, цифры которых тебе уже неинтересно озвучивать, позади образуется гора прошлого. Откуда ты вышел однажды, вытаскивая последние вещи, и уже не вернешься. Подробности...
          Обсуждение: 12 комментариев

          Белый дом дает индульгенцию на политические убийства

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          По сути, Вашингтон признал, что союзное государство устранило своего врага, но решил не отказывать ему в протекции. За закрытыми дверями, возможно, саудовским товарищам и скажут пару ласковых, но мировому сообществу послан сигнал. Подробности...

          Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ

          Егор Холмогоров, Публицист
          На подхвате СБУ действуют банды недорого оплачиваемых уголовников, пикетирующих храмы и епархиальные управления УПЦ с плакатами «Томас спасет Украину». Кто такой этот Томас, они объяснить толком не могут, зато падки на агрессию. Подробности...
          Обсуждение: 37 комментариев

          Полезный фастфуд Дейла Карнеги

          Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
          Поменяй себя. Мысли позитивно. Визуализируй свои цели. Человечество любит простые решения. Этим объясняется и популярность мебели, которую можно собрать, как детский конструктор, и то, что учение Дейла Карнеги, приспосабливаясь к новому времени и слегка меняясь в частностях, продолжает жить и развиваться. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Золото приходит на смену американскому доллару

          Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
          По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
          Обсуждение: 43 комментария

          Почему Кант побеждает русских полководцев

          Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
          Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я в последнее время общался – они сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант. Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы? Подробности...
          Обсуждение: 22 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............