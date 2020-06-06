Михаил Кокшенов − наш Сильвестр Сталлоне

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Выборы президента США помогут «Северному потоку – 2»

Американцы придумали новый план, как остановить строительство российской трубыФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку – 2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать России услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока – 2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США. Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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При создании Crew Dragon Илон Маск пошел на серьезный риск

Даже диаметр ракеты имеет большое значение для ее успехаФото: REUTERS/Joe Skipper
Продолжаются споры о том, насколько технологически новым является запущенный к МКС космический корабль Crew Dragon. Несомненно, Илон Маск произвел ряд ярких, но по сути чисто внешних эффектов (как его новые скафандры, например). Однако некоторые технические решения Crew Dragon действительно стали большим шагом вперед для освоения космоса. Хотя и рискованными. Подробности...
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В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого

Турецкая армия насчитывает полмиллиона «штыков» и слывет одной из самых сильных в НАТОФото: Umit Kozan/Global Look Press
В древней истории вражды греков и турок наметился новый поворот. Афины пригрозили Анкаре нападением в случае, если турки начнут бурить нефть на принадлежащем Греции шельфе. Планы такой добычи ранее обнародовала Турция. Несмотря на членство в НАТО обе страны все время балансируют на грани войны. Если представить себе, что она и впрямь вспыхнет, чьи шансы на победу выше? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Михаил Кокшенов − наш Сильвестр Сталлоне

Дмитрий Дабб, кинокритик
Фильмы с ним содержат самые пошлые приметы самой подлой эпохи − малиновые пиджаки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и готовность каждого обдурить каждого. Но самого дядю Мишу все-таки любили. Любили за дело. Подробности...

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              Дмитрий Дабб

              Михаил Кокшенов − наш Сильвестр Сталлоне

              Дмитрий Дабб
              кинокритик
              		 6 июня 2020, 12:15

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              Он был из тех советских актеров, чьи фамилии давались блоком «в фильме также снимались», то есть никогда не играл главных ролей, а до появления длинных титров не попадал даже в титры. Мало кто знает, что комедийный артист Михаил Кокшенов с нами уже 60 лет – он засветился в столь важных лентах как «Высота», «Девчата» и «Золотой теленок», но в столь крошечных эпизодах, что о нем не сочли нужным упомянуть.

              Чтобы прийти к славе, пришлось стать жлобом – даже в экранизации Гоголя Кокшенов играл Держиморду. Не меняя этого амплуа, он переходил из фильма в фильм, пока наконец не обосновался в коллекции масок Леонида Гайдая. Это гарантировало всенародную известность и всенародную же любовь, которая неожиданно передалась через несколько поколений.

              Неожиданно, потому как фамилия Кокшенова стала чем-то вроде клейма, наличие которого обозначало низкопробную, низкобюджетную и низкоинтеллектуальную комедию. Фильмы, которые он снимал и в которых снимался, совершенно не за что любить. Исключением не являются даже плоды творческого союза с Гайдаем.

              Однако самого «жлоба» – актера прямолинейного и не особо замысловатого действительно любили. Он не получал и сотой доли той желчи, которая доставалась, например, Петросяну, и продолжал жить в добродушных мемах, как авторы шлягера «Йожин з Бажин» или Эдуард «Мистер Трололо» Хиль.

              «Вы выиграли премиальное DVD-издание «10 золотых фильмов с Михаилом Кокшеновым» – и всем сразу понятно, о чем речь, и после какого слова нужно смеяться. Моментально возникает перед глазами почти лубочный, хорошо узнаваемый образ русского болвана – человека-физрука, о голову которого весело ломаются бревна, если бить ими сзади.

              Фото: Первая конная,Мосфильм

              Это гораздо ближе к трэшу, чем к Чарли Чаплину, но к трэшу по своему очаровательному, трешу светлому и печальному одновременно. В главных ролях Кокшенов появлялся в период, который стал одним из тяжелейших в жизни страны, но его фильмы были удивительно беззлобными, хотя и содержали все самые пошлые приметы самой подлой эпохи – малиновые пиджаки, большие пушки, валютных проституток, преклонение перед Америкой и желание каждого обдурить каждого.

              Зенитом его карьеры стала роль у оскароносца Меньшова в «Ширли-мырли» – по тем временам блокбастере, передававшем через гротеск социальное безумие России 1990-х. Но даже в столь богатом бестиарии образов ему досталась роль афроамериканца-телохранителя, что по современным западным меркам дно под дном («блекфейс» воспринимается ими как непростительный расизм, поскольку отсылает ко временам цирковых карикатур на «туповатых негров»).

              При этом параллельно Кокшенов стал лицом дешевого и сделанного как будто наспех «кооперативного» кино начала 90-х, снятого на деньги различных компаний и бизнесменов. В части из этих картин он выступил в качестве режиссера
              Остается только надеяться, что Меньшова не лишат за это «Оскара» и что при необходимости американцам пояснят контекст. Карикатуры на русских Кокшенов играл гораздо чаще, чем карикатуры на негров, но русские даже не думали обижаться. Как уже было сказано, дядю Мишу любили. Сейчас, когда его больше нет, это представляется очевидным.

              Вполне очевидно и то, что Кокшенов – это наш русский Сильвестр Сталлоне. Заокеанский мужик-звезда тоже бредил жанровым кино, тоже выходил к зрителю через трэш, через порнуху во всех смыслах слова, искал и находил деньги на проекты, где играл в однотипных ролях, не меняя выражения лица-кирпича. Его признали худшим что ли актером тысячелетия, но к концу шестого десятка реабилитировали, зауважали за упорство, включили в список больший профи, пригласили в киновселенную Marvel и даже номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

              Кокшенову не достался столь же счастливый финал, поскольку он работал в жанре комедии в стране для грустных. Дядя Миша уже давно не снимался в кино, тяжело болел и возникал только в мемах, а скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, что совершенно не смешно, хотя законы того самого жанра как будто требуют снабдить черный траурный прямоугольник титром Directed by Leonid Gaidai.

              Но всё равно он наш Слай, человек, попавший в культовые фильмы и буквально живший кинематографом, простовато воспроизводя в нем себя и творя тем самым добро в плохое, злое, лютое время. Речь сейчас даже не о «целительной силе смеха», а о конкретной помощи нуждавшимся людям: так называемые кооперативные фильмы Кокшенова, на которые сбрасывались для отмыва бабла бизнесмены и прочие жулики, давали работу постсоветским актерам в самые голодные для профессии годы.

              В известном смысле это не жизнь, а выживание – такие фильмы даже не выходили в прокат, их смотрели сразу на видео и DVD, никогда не хвалили, но почему-то все же смотрели. Это было наивное авантюристское кино, однако без вольностей с моралью – положительным героям там воздавалось, в конце побеждали мир, дружба и любовь, а красная машина с Валерией Новодворской на заднем сидении уезжала в закат над городом Майями.

              Можно долго спорить о том, может ли такое наследие считаться культурным, но ему этого и не нужно. Наследие Кокшенова уже имеет более значимое признание – историческое. Его широко узнаваемый образ –нерукотворный памятник ему самому и целой эпохе, когда миллионы незлых советских людей, прежде не обидевших бы и мухи, жизнь вдруг заставила стать жлобами в духе персонажей дяди Миши.

              Этот русский мужик достоин уважения, зумеры. Он выжил в лихие девяностые и помог выжить другим. Russian Lives Matter.


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