Опубликованы кадры полета дрона над Рязанской областью

В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ аэродромов Польши

Источник в силовых структурах рассказал об использовании ВСУ аэродромов Польши для базирования украинских самолетов

Tекст: Антон Антонов

Источник РИА «Новости» заявил, что Украина размещает свою авиацию в третьих стран, «с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения», так как удар по ним может спровоцировать «прямое столкновение» России со странами ЕС и НАТО. На аэродромах Украины авиация пополняет боекомплект и проводит дозаправку, сказал источник.

Напомним, начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.