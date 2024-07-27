Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.4 комментария
Опубликованы кадры полета дрона над Рязанской областью
В Сети появилось видео, на котором запечатлена попытка украинских беспилотников нанести удар по Рязанской области.
На видеокадрах заметно, как украинский беспилотник, сделав крюк, пролетел над жилыми многоэтажными домами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Ранее средства ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник.