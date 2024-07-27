В МОК извинились за то, что КНДР перепутали с Южной Кореей на открытии Олимпиады

Ким Дотком назвал открытие Олимпийских игр «закрытием человечества»

Tекст: Антон Антонов

По мнению предпринимателя, «церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества», передает РИА «Новости».

Как пишет «Спорт-Экспресс», французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову».

Кроме того, «ошеломили зрителей и два бородатых человека»: один – «якобы бог Дионис, больше похожий на скуфа-смурфика», второй – «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

При этом «кто-то из них стал частью одного из самых провокационных кадров шоу – в один момент режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи».

Напомним, Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Олимпийский флаг у Эйфелевой башни на церемонии открытия повесили на флагшток в перевернутом виде. Часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии из-за погоды и плохой видимости.