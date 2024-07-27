В МОК извинились за то, что КНДР перепутали с Южной Кореей на открытии Олимпиады

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По мнению предпринимателя, «церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества», передает РИА «Новости».
Как пишет «Спорт-Экспресс», французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову».
Кроме того, «ошеломили зрителей и два бородатых человека»: один – «якобы бог Дионис, больше похожий на скуфа-смурфика», второй – «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».
При этом «кто-то из них стал частью одного из самых провокационных кадров шоу – в один момент режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи».
Напомним, Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Олимпийский флаг у Эйфелевой башни на церемонии открытия повесили на флагшток в перевернутом виде. Часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии из-за погоды и плохой видимости.
Племянница Ле Пен Марешаль раскритиковала церемонию открытия Олимпиады в Париже за трансвеститов и унижение гвардии
Марешаль рассказала, что смотрела церемонию «со своими детьми». По ее словам, было сложно «оценить несколько удачных сцен» между «обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами».
Также она заявила об «унижении республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой», и «общем уродстве костюмов и хореографии», передает РИА «Новости» со ссылкой на pronews.gr.
Марешаль назвала церемонию «безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды woke-культуры».
Обращаясь к христианам, которые почувствовали себя оскорбленными «пародией на тайную вечерю», Марешаль заверила, что «это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию».
Pronews.gr пишет, что «присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за... Иисуса Христа и его учеников», вызвало «бурную реакцию» и свидетельствует о «полном крахе западной цивилизации, превращении праздника олимпизма и его идеалов в парад трансгендеров».
Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».
Многие известные личности и общественные деятели осудили эту постановку как проявление неуважения к религии и культурным ценностям, передает «Российская газета».
Футболист НФЛ Харрисон Баткер, ссылаясь на Священное Писание, назвал произошедшее кощунством.
Обозреватель Guardian назвал церемонию «токсичным зрелищем».
Ведущий американского подкаста Liberty Lockdown Клинт Рассел назвал безумием открытие мероприятия, где Иисуса и учеников на Тайной вечере заменили мужчинами в женских одеждах.
«Что, черт возьми, происходит на Олимпиаде? Неудивительно, что никто больше не смотрит ее?» – отметил известный американский блоггер Ник Сортор.
«Это было крайне неуважительно по отношению к христианам», – заявил Маск.
Президент юридической компании Judicial Watch Том Фиттон заметил, что транснациональные левые презирают западную цивилизацию.
Практикующая католичка Марион Марешаль, племянница Марин Ле Пен, заметила, что христиане всего мира чувствуют себя оскорбленными. «Это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое к любой провокации», – заверила она.
Напомним, во время шоу группа из 18 человек позировала за длинным столом на фоне реки Сены и Эйфелевой башни. В центре была полная женщина в татуировках с большим серебряным головным убором, который напоминал нимб, показанный на картинах с изображением Иисуса. Она улыбалась и делала руками форму сердца, пока другие смотрели в камеру, некоторые медленно танцевали.
Позднее на стол опустили огромный поднос, на котором лежал свернувшийся внутри полураздетый мужчина, с ног до головы выкрашенный в синий цвет.
Организаторы Олимпиады пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Однако, учитывая масштаб общественного резонанса, можно предположить, что этот скандал окажет серьезное влияние на имидж игр и вызовет новые дискуссии о границах допустимого в искусстве и культуре.
«Церемония была отличной, Куличенко на Кипре выступила замечательно… Это действительно интересно… Да, это Олимпиада!!!», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать символику страны и участвовать в командных соревнованиях.
Французский военкор Нэан: Елисейский дворец ввел безумную цензуру на время Олимпиады
Власти Франции отказались давать аккредитацию и визу российским журналистам, чтобы они не снимали, что реально происходит, потому что французские СМИ все очень с энтузиазмом говорят: «О, мы готовы, скоро начинается Олимпиада», заметила она. Нэан добавила, что этот энтузиазм не встречается с реальностью, люди чувствуют, что они в «тюрьме», передает ТАСС.
По ее словам, это просто «безумная цензура», потому что власти боятся плохого имиджа Франции на международной аудитории.
Военкор уточнила, что, к примеру, полиция абсолютно не готова.
Она рассказала, что власти сделали систему с QR-кодом, с разделением на красные и серые зоны, но полицейские сказали, что у них нет этих аппаратов, чтобы сканировать QR-код, также организаторы забыли дать QR-код сотрудникам, которые занимаются вывозом мусора.
Нэан отметила также, что власти возвели преграды, которые мешают проходу по тротуарам и местами загораживают вид на Эйфелеву башню, билеты на метро и автобусы выросли в цене в два раза, а владельцы ресторанов и гостиниц говорят, что отток клиентов составляет от 50 до 90%.
«По-моему, эти Олимпийские игры будут самыми позорными, самыми ужасными. Я знаю много людей, которые взяли отпуск на весь период Олимпиады и уехали из Парижа, потому что не хотят жить в тюрьме, где нужно предоставить QR-код, чтобы просто вернуться домой или поехать куда-то», – отметила она.
Ранее в Париже задержали россиянина по подозрению в дестабилизации обстановки на ОИ.
На церемонии открытия ОИ в Париже подняли перевернутый олимпийский флаг
В рамках церемонии флаг к сцене в форме Эйфелевой башни принесла таинственная фигура. Однако на флагшток его водрузили перевернутым, в таком виде флаг и был поднят, передает РИА «Новости».
На Олимпийском флаге изображены пять колец: голубое, черное и красное составляют верхний ряд, желтое и зеленое –нижний. На записи видно, что на флагштоке желтое и зеленое кольца оказались над голубым, черным и красным.
Напомним, Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что «церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества».
Спикер МИД Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады в Париже
В своем Telegram-канале она указала, что на провал мероприятия указывает ряд пунктов, первым из которых значится информация о том, что до Олимпиады не допустят даже некоторых французских атлетов из-за традиционной одежды.
Вторым пунктом указан транспортный коллапс в Париже. При этом в неком «саботаже» обвинили каких-то «злоумышленников».
Захарова отметила, что в целом нелепая церемония открытия под открытым небом вынудила зрителей часами сидеть под проливным дождем. Оказалось, что организаторы не предусмотрели ни навесов, ни разгона туч.
Четвертой причиной провала дипломат назвала разочарованность зрителей, которые, увидев бессмысленную расстановку зрительских мест (невозможно было ничего увидеть), уходили с мероприятия.
Также, по ее словам, на играх в Сочи западным СМИ «не нравились собаки» – в Париже «им улыбались наводнившие улицы города крысы».
Кроме того, центр города превратился в гетто для устремившихся на открытие Игр бездомных.
Захарова добавила, что во время представления команд перепутали сборные КНДР и республики Кореи.
Также дипломат рассказала, что олимпийский факел нес «рэпер-наркоман Снуп Догг под слова «Da, da, da, da It's the motherfuckin' D-O-double-G».
Помимо прочего, на шоу флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса, подраскрывший формат конца света.
А также одним из «главных перфомансов» Олимпиады стало ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа, где апостолов изображали трансвеститы.
Вершиной действа Захарова назвала логично поднятый вверх тормашками над Парижем перевернутый флаг Олимпийского движения.
«Это не дно. Это дно Сены», – подытожила дипломат.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.
Как сообщает газета, Зико выходил из такси, когда его отвлекли неизвестные люди и забрали чемодан с драгоценностями и часами Rolex, французские власти открыли расследование, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что движение французских высокоскоростных поездов (TGV) сильно нарушено на ряде линий в день открытия Олимпийских игр после умышленных поджогов минувшей ночью.
Президент МОК Бах объявил Олимпийские игры в Париже открытыми
Впервые в истории церемония открытия прошла за пределами стадиона – ее провели на берегах реки Сена, передает РИА «Новости».
При этом Олимпийский флаг возле Эйфелевой башни на церемонии открытия Игр повесили на флагшток в перевернутом виде, передает ТАСС.
Кроме того, как сообщает France Info, часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии – на верхних набережных Сены оказалась плохая видимость. Кроме того, в некоторых местах обзор закрывали деревья и заборы, а также зонты зрителей, раскрытые с началом дождя.
Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях россияне примут участие в пяти дисциплинах, они будут выступать в нейтральном статусе, без российского флага и гимна, а их медали не будут учитываться в общем медальном зачете.
Впервые в истории это событие проходит вне стадиона. Российские спортсмены не принимают участия в традиционном параде, но на Играх в Париже выступят 15 представителей России, передает РИА «Новости».
МОК разрешил участие российских спортсменов при условии соблюдения ряда критериев. Всего в церемонии принимают участие 10,5 тыс. спортсменов.
Напомним, Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях россияне примут участие в пяти дисциплинах: семь теннисистов, три гребца на байдарках и каноэ, три велосипедиста, одна спортсменка в прыжках на батуте и один пловец.
По решению МОК они будут выступать в нейтральном статусе, без российского флага и гимна, а их медали не будут учитываться в общем медальном зачете.
«Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба министерства транспорта в Париже», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила о нескольких поджогах, совершенных минувшей ночью.
Согласно данным BFMTV, злоумышленники атаковали релейные шкафы и кабели, что вызвало серьезные сбои на трех линиях высокоскоростных поездов TGV. В результате многие поезда были задержаны или отменены, что затронуло около 800 тыс. пассажиров.
Власти Франции квалифицировали произошедшее как саботаж.
В четверг на Играх-2024 прошли квалификационные соревнования по стрельбе из лука. У женщин победу одержала представительница сборной Южной Кореи 21-летняя Лим Си Хен, набравшая 694 очка из 720, установив новый мировой рекорд, второй результат показала еще одна представительница Южной Кореи Нам Су Хен – 688 баллов, третьей стала Янг Сяолей из Китая, набравшая 673 очка, пишет «Российская газета».
Ранее гимн Израиля освистали перед футбольным матчем на Олимпиаде.
AFA потребовала обеспечить безопасность участников матчей, передает ТАСС.
Матч между командами был прерван на 16-й компенсированной ко второму тайму минуте при счете 2:2, когда болельщики сборной Марокко выбежали на поле и бросали петарды в аргентинских футболистов. Спустя два часа встреча была доиграна при пустых трибунах, второй гол аргентинцев был отменен из-за положения вне игры. Победу со счетом 2:1 одержала сборная Марокко.
Ранее в Париже задержали россиянина по подозрению в дестабилизации обстановки на ОИ.
Сотрудники парижского отеля, в котором разместились чиновники МОК, объявили забастовку
По данным издания, сотрудникам отеля не повышали зарплаты с 2017 года, при этом Hotel du Collectionneur является единственным отелем класса люкс в Париже, который не достиг соглашения по финансовым вопросам со своими работниками перед Олимпиадой, передает ТАСС.
Как пишет издание, в связи с двухчасовой акцией протеста был нарушен график завтрака. The Mirror US сообщает, что МОК заплатил за эксклюзивное проживание около 24 млн долларов и планировал организовывать в отеле регулярные ужины и мероприятия. Сотрудники утверждают, что общая сумма их требований составляет лишь 1/20 от контракта отеля с МОК.
Ранее участвующие в открытии Олимпиады французские артисты пригрозили забастовкой.
BFMTV: Движение поездов нарушено во Франции в день открытия ОИ после умышленных поджогов
Как говорится в сообщении, ночью SNCF стала жертвой умышленных поджогов, затронувших атлантическую, северную и восточную линии высокоскоростных поездов, передает РИА «Новости».
Как указывает на сайте сама SNCF, на северном направлении остановлено сообщение между Парижем и Лиллем, возобновление нормального движения поездов ожидается только 29 июля, также сообщение прервали между Парижем и городами Тур и Ле-Ман на западе страны. Аналогичная ситуация сложилась и на восточном направлении. На этих двух линиях возобновление перевозок ожидается 27 июля. SNCF сообщила, что злоумышленный акт также был предотвращен на юго-восточной линии.
Ранее работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан сообщила, что власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр, не допустив к их освещению часть российских журналистов.