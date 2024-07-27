За минувшие сутки были отражены две контратаки формирований 92-й штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери противника составили до 165 военнослужащих, три броне машины, два пикапа, 155-мм американская гаубица М777, четыре 122-мм гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), 110-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии поблизости от Синьковки, Табаевки Харьковской области, Макеевки, Невского, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР). Также отражена атака штурмовой группы 241-й бригады теробороны, сообщил Конашенков.

ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, бронемашину «Козак», 155-мм американскую гаубицу М198, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», 105-мм британскую гаубицу L-119.

Уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Подразделения«Южной группировки заняли более выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ под Ступочками, Катериновкой, Максимильяновкой и Северском ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, четыре бронемашины.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм американская гаубица М198, три 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм британских орудия L-119, 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены американская РЛС AN/TPQ-36 и станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», подытожили в оборонном ведомстве.