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Сочинский нацпарк предложил установить защищенные от медведей мусорные баки
Курорт «Роза Хутор» обсудил установку защищенных от медведей мусорных баков
Старший научный сотрудник Сочинского национального парка Реваз Пруидзе сообщил о проработке вопроса установки защищенных от медведей мусорных баков на курорте «Роза Хутор».
Сочинский национальный парк и курорт «Роза Хутор» прорабатывают возможность внедрения мер по предотвращению встреч отдыхающих с хищниками, пишет ТАСС.
«Антимедвежий контейнер – это великолепная вещь. Медведь попытается проникнуть в них раз-второй-третий, а потом потеряет интерес», – рассказал Пруидзе. Ученый отметил необходимость своевременного вывоза отходов, чтобы туристы не оставляли мусор рядом с переполненными баками. В качестве альтернативы дорогостоящим контейнерам он предложил размещать обычные пластиковые урны в закрытых помещениях.
Генеральный директор курорта Константин Нестеров подчеркнул важность правильного обращения с мусором, так как медведей привлекают запахи пищи. Контейнерные площадки на территории оборудовали непроницаемыми ограждениями и обрабатывают специальными средствами. Урны на природных маршрутах располагают только в начале и конце троп для снижения привлекательности лесной зоны для животных.
Осенью в России зафиксировали массовые случаи выхода медведей к людям, в том числе на набережной реки Мзымты. Подобное поведение хищников связано с сокращением естественной кормовой базы из-за гибели каштановых деревьев от грибковых заболеваний и насекомых-вредителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число жертв нападений медведей в российских регионах увеличилось до 35 человек.
Также председатель комитета Госдумы по туризму Тимур Каноков предложил установить специальные контейнеры для мусора на туристических маршрутах.
Кроме того, вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о подготовке мер в связи с участившимися нападениями хищников на людей.