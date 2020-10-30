Британский телеканал взял чернокожую модель на роль Анны Болейн

Актриса и модель Джоди Тернер-Смит выбрана британским телеканалом Channel 5 на роль жены короля Генриха VIII Анны Болейн в новом телесериале.

Вещательная компания ViacomCBS заказала три серии драмы, которая будет похож на психологический триллер, рассказывающей о последних месяцах жизни Болейн, сообщает Deadline.

Отмечается, что картина прольет феминистский свет на события последних дней жизни супруг Генриха VIII и переосмыслит ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров. Режиссером драмы будет Линси Миллер, снявшая криминальный фильм «Мертвый водопад».

Ранее в актерском составе американского комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II появились чернокожий князь Ростов и князь Орлов индийского происхождения.