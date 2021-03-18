Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи

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НОВОСТЬ ЧАСА

Захарова: США должны ответить на базовые вопросы

18 марта, четверг  |  Последнее обновление — 10:07  |  vz.ru
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Когда доходы россиян снова начнут расти

Экономисты рассказали, кто в пандемию затянул пояса потуже Гавриил Григоров/ТАСС
Состоятельные россияне, оказывается, потеряли в год пандемии больше, чем люди с меньшими доходами. Такой вывод делают экономисты. Чем же объясняется такой парадокс и когда доходы россиян восстановятся до докризисных уровней? Подробности...
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Байден устроил истерику от безысходности

Джо Байден продолжает заигрывать со своими избирателями во вред отношениям с Россией REUTERS/Tom Brenner
Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений. Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Чем же была вызвана такая агрессивная риторика президента США и как Москве реагировать на столь беспрецедентные в дипломатической и политической практике заявления? Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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Зачем Британия объявила своим главным врагом Россию

Британская русофобия имеет давние корни общественное достояние
«Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу нашей безопасности». Такие слова содержатся в новой внешнеполитической доктрине Великобритании. Каковы реальные, а не декларативные причины столь серьезной оценки Лондона и почему Соединенные Штаты не считают Россию столь же масштабной угрозой? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Украина слишком важна для России, но предложение «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских. Потому что взамен от нас требуют отказаться от самостоятельности и совместных с Китаем планов по переустройству миропорядка. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Где у телевидения дно

Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин, журналист
Это абсолютно искусственная бонтонность где-то в украинских степях, куда свезли глубоко несчастных женщин, чтобы опозорить их и посмеяться над ними. Смотреть «Пацанок» по-настоящему тяжело, а боль от просмотра почти физическая. Подробности...
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30 лет назад прошел референдум обреченных

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
В несуразицах с союзным референдумом 1991 года мы видим не политическую волю и не план преодоления кризиса, а расписку в беспомощности. Это была заявка на самоликвидацию советско-союзной формы государственности – то есть сразу двух её составляющих одновременно. Подробности...
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Немцев обязали вернуть Крым Украине

Британия объявила Россию главным врагом

В США предложили отдать Украину России

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    Петр Акопов

    Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи

    Петр Акопов
    обозреватель РИА «Новости»
    		18 марта 2021, 09:18

    Седьмая годовщина возвращения Крыма в Россию привлекает дополнительное внимание как к Донбассу, так и к Украине в целом. Что с ними делать – и что с ними будет? Ситуация как в самой Незалежной, так и в борьбе за нее, подвешена – Россия смогла остановить процесс атлантизации, то есть похищения Украины Западом, но так и не вернула ее себе. При этом для России вопрос о будущем Украины не стоит – то есть у нас нет никаких других вариантов, кроме как восстановить единство русского мира. Не вернуть ее себе – а именно воссоединить разделенное. И речь не о Донбассе и не о Малороссии – а об Украине в целом, Украине как таковой (включая даже ее галицийскую, западенскую часть).

    Это не вопрос политики (самостоятельной российской и уж тем более несамостоятельной украинской) – это вопрос судьбы большого русского народа, неотъемлемой частью которого, наряду с великороссами, ныне русскими, являются и малороссы, ныне украинцы. Отказаться от отношения к независимой Украине как к национальной трагедии, вывиху русской истории, Россия может только ценой измены всему, что составляет основу русской цивилизации – своей истории, вере, национальному характеру и народному единству. Отказаться от Украины – перестать быть Россией.

    Но если русские в России в целом это понимают, то у англосаксов есть два основных подхода к Украине. Первый, жесткий – Украина должна быть любой ценой окончательно отторгнута от России и преобразована в новую Польшу (бывшие наши братья-славяне, ставшие врагами), воссоединение категорически недопустимо, Россия без Украины никогда снова не станет империей и т. д. Второй, мягкий – Украину нужно использовать для сдерживания России, для давления на нее и игры с ней, для вбивания клина между Россией и Европой, но так как Россия все равно никогда не смирится с потерей Украины, а Запад стратегически все равно не сможет ее удержать (да и не готов воевать за нее с Россией), то в какой-то момент ее придется вернуть Москве. Но не просто вернуть – а разменять на определенные уступки или сделать условием изменения политики России.

    Первую позицию можно назвать конфликтной, вторую – компромиссной. Кроме того, вторая позиция куда реалистичней – нужно быть очень большим фантазером (или русофобом), чтобы верить в то, что Запад (и дело даже не в его нынешнем кризисном состоянии) сможет в среднесрочной перспективе удержать Украину в сфере своего влияния. Хотя голос реалистов плохо слышен в атлантическом мире, их сложно назвать маргиналами – подобного подхода к Украине придерживаются, например, Киссинджер и Трамп. Нет, бывший госсекретарь не предлагал вернуть Украину России – но он очень внятно объяснял, что не стоит злить русских. Трампу, по многим признакам, идеи обмена были ближе, хотя публично он об этом никогда не говорил – да и зачем, если его с самого начала лишили даже возможности серьезного диалога с Путиным.

    Несмотря на реванш глобалистов, идея обмена Украины постепенно будет приобретать все большую популярность в Вашингтоне – просто в силу объективных причин. США одновременно слабеют и погружаются во все большую конфронтацию с Китаем – и в этой ситуации будут пробовать самые разные варианты спасения. Поэтому так любопытна появившаяся на этой неделе в The Washington Post статья ее обозревателя Генри Олсена «Китайско-российский план создания научной лунной станции – это зловещий знак для Запада». Конечно, это просто мнение американского колумниста – но очень показательное мнение.

    Фото: РИА Новости

    Олсен называет русско-китайский план строительства станции на Луне свидетельством фактического существования альянса, направленного против Запада. Причем этот альянс не ограничивается двумя странами – возникает и ось Москва – Пекин – Тегеран, что «должно вызвать тревогу у президента Байдена», ведь «эта группировка обладает глобальным охватом, что создает одновременные угрозы американским интересам по всему миру».

    Как реагировать Америке? Олсен видит три варианта: «проигнорировать эти предупредительные сигналы», «отнестись к этому враждебному альянсу как к свершившемуся факту и противопоставить ему всю американскую мощь, а также прочную структуру глобальных альянсов» или «попытаться расколоть эту ось».

    Третий вариант – единственный, предусматривающий изменения в американской политике. Расколоть ось предлагается, «уговорив Россию отказаться от союза с Китаем, хотя это неизбежно потребовало бы дать России то, что она ценит – например, доминирование над Украиной, а может быть, даже вывод натовских войск из прибалтийских стран-членов альянса». Вот так – давайте оторвем Россию от Китая, вернув ей влияние на Украину. То есть откажемся даже не от обещаний защиты и атлантизации, данных украинской элите, а от Украины как таковой. Понятно, что пока это абсолютно гипотетическое рассуждение – но со временем (причем достаточно быстро) оно вполне может стать реальностью. И как к этому относиться России?

    Беспокойство по поводу русско-китайского сближения понятно и оправданно – но атлантисты немного опоздали. Волноваться нужно было десять лет назад, хотя и тогда уже тенденция была необратима – но вместо этого семь лет назад они попытались похитить Украину, еще больше сцементировав тем самым русско-китайский альянс. Вернуть Украину, чтобы ослабить русско-китайские связи? Но это невозможно – Москва и Пекин вместе решают глобальные задачи. То есть строят мир, в котором никто – то есть англосаксы – не сможет забирать у них Украину и Тайвань. Да, забрали, пользуясь внутренней смутой в России и Китае – но мешают воссоединению-то ради того, чтобы не дать им стать сильнее.

    Украина слишком важна для России, но предложение «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских. Почему? Потому что взамен от нас требуют отказаться от самостоятельности – то есть права самим выбирать с кем и куда идти. И отказаться от совместных с Китаем планов по переустройству миропорядка – то есть фактически дать вторую жизнь абсолютно неприемлемой для нас атлантической эпохе. Которая подходит к своему концу – символом которого станет неизбежное воссоединение Украины и России.

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