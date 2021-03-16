Норвежский политик объяснил право Крыма вернуться в Россию

Крым имел полное право вернуться в состав России, никакой «аннексии» полуострова не было, заявил руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», политик и бизнесмен Хендрик Вебер.

«Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ Крыма имел право на самостоятельное решение – остаться с Украиной или вернутся под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины», – сказал Вебер РИА «Новости».

Норвежец подчеркнул, что ни о какой «аннексии» полуострова не может быть и речи, народ Крыма сам решил присоединиться к России. «Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров. Мы же знаем, что крымчане добровольно голосовали на референдуме, на улицах был праздник под названием: «Мы вернулись на Родину», – сказал политик.

Политик также не сомневается, что Запад в результате будет вынужден признать Крым как часть России. По мнению Вебера, сегодня это полуостров мира и взаимопонимания между народами.

«Когда Запад признает Крым российским, все друзья крымчан из в различных станах мира прилетят туда и будет праздник, как семь лет назад», – сказал политик.

18 марта Крым отметит седьмую годовщину воссоединения с Россией. Основные праздничные мероприятия пройдут под девизом «Крымская весна – семь лет дома».

Ранее депутат парламента Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») заявил, что «аннексии» или «оккупации» Крыма не было, референдум о воссоединении с Россией соответствовал международному праву.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым всегда был и навсегда останется русской землей, Украина никогда не имела законного права на полуостров.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.