Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Гендиректор «Дождя» получил пять лет колонии за нежелательную организацию
Гендиректора «Дождя» Тена заочно приговорили к пяти годам колонии
Суд в Москве заочно приговорил генерального директора телеканала «Дождь» (СМИ-иноагент) Марка Тена к пяти годам лишения свободы по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщили в прокуратуре города.
«С учетом позиции государственного обвинителя Замоскворецкой межрайонной прокуратуры 35-летний Марк Тен признан виновным по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ <…> Тен заочно приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ему также запрещено в течение 10 лет заниматься деятельностью, связанной с руководством и журналистикой в СМИ, а также администрировать сайты и каналы в интернете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе правоохранительные органы начали уголовное преследование председателя совета директоров телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой* (иноагент) и его генерального директора Марка Тена. В мае суд признал руководителя телеканала Тихона Дзядко* (иноагент) виновным в распространении недостоверной информации о российской армии. В октябре прошлого года суд заочно отправил его под стражу.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом