Три учредителя «проекта Навальный»

Эмоциональный накал, которого достигли споры об Алексее Навальном и акциях в его поддержку, затрудняет возможность трезвого разговора о сути происходящего. На что нацелен «проект Навальный», кто его авторы и кого он привлекает на свою сторону?

«Проект Навальный» направлен против президента Владимира Путина – и ничего больше. Это не просто его главная, это его единственные цель и смысл. Он был раскручен перед тем, как в 2011-м Путин должен был объявить о своем решении вернуться в Кремль, то есть снова выдвигаться в президенты. «Проект Навальный» должен был помешать этому возвращению с помощью массового протестного движения, аналога «арабской весны», а когда это не получилось, цели изменились. «Проект Навальный» – это таран, с помощью которого хотят разбить кремлевские ворота. Но кто хочет?

Есть три главных составных части «проекта Навальный», три его учредителя.

Во-первых, это реваншистски настроенная часть российской элиты, причем элиты в широком понимании этого слова. Их можно называть демократами, либералами – но проще сказать, что это те, кто был властью и у власти в 90-е годы. Они получили во владение целую страну, причем используя для прихода к власти очень похожий «проект Ельцин» (похожий вплоть до физиогномического сходства персонажей – что называется, подсказка для дурака), а потом были лишены этого ресурса.

Компрадорская часть олигархата, чиновничества, столичной интеллигенции – их объединяет не только неприязнь к Путину и презрение к народу, но и жажда реванша. Полное отсутствие у них поддержки в народе делает невозможным приход к власти демократическим путем. Но если на рубеже 80-х и 90-х им удалось использовать в качестве тарана Ельцина, то почему не попытаться повторить этот опыт сейчас? Да, Путин не Горбачев, который своими собственными руками сделал большую часть разрушительной работы, но реваншисты играют вдолгую.

Вторым, младшим соавтором является прозападная часть отечественной интеллигенции, давно уже окуклившаяся в виде «малого народа». Они близки к первой группе, но скорее в виде ее идеологической обслуги – тоже были при власти, а сейчас остаются рядом с финансовыми потоками. Это те, кому категорически не нравится курс на самодостаточность России – им только с Западом, только в качестве вечного непутевого ученика, только постоянно извиняясь за Россию и русский народ, который никак не может стать на правильную сторону истории.

Это своеобразная и в основном столичная публика обладает немалым влиянием не только на формирование информационной повестки, но и на будущие поколения, поскольку сосредоточена в основном в медиа и образовательной сфере. Их ставка на Навального (который ни по своему происхождению, ни по взглядам не считается для них своим) сделана исключительно по прагматическим соображениям. Никто из «своих» категорически не подходит на роль «лидера народного протеста», а амбициозный и беспринципный Навальный умеет собирать вокруг себя доверчивую публику.

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Ну а третьим соучредителем является условный Запад. То есть та часть атлантических – в первую очередь англосаксонских – элит, которая всегда охотно использовала в игре с Россией любые способы вмешательства в наши внутренние дела. Помочь русским заговорщикам убить Павла I или Распутина? Не вопрос. Давать деньги на подрывную работу против правительства? Пожалуйста. Помочь борьбе диссидентов против советской власти, а потом сделать из того же академика Сахарова «символ протеста»? Конечно.

В способность Навального свергнуть Путина верят разве что самые отмороженные русофобы, но англосаксам «проект» выгоден в любом случае. Ведь с помощью него можно «шатать режим», влияя на внутриполитическую ситуацию в России. А еще регулировать «уровень громкости» в отношениях России с Западом в целом – при необходимости можно использовать фактор Навального для торможения тех или иных процессов.

И эти три соучредителя «проекта Навальный» не откажутся от его использования и раскрутки, потому что целью проекта является «Россия без Путина» – отстранение от власти поддерживаемого большинством президента и уничтожение независимой от внешнего влияния России.

Ко всему этому можно было бы относиться несерьезно, если бы у «проекта Навальный», кроме трех учредителей, не было бы и трех источников энергии. То есть того, откуда он подпитывает себе сторонников и силы. Их тоже три.

Первая, самая активная, но и самая бесперспективная – это один из учредителей «проекта», столичные «люди с хорошими лицами». Они заметны в масштабах столицы, но их практически нет в масштабах страны. Эти люди ведут агитацию и пропаганду в соцсетях, учат ненавидеть режим своих и чужих детей, ну и сами выходят на улицы. Но они страшно далеки от народа как в материальном, так и в морально-нравственном и идейном плане. Поэтому сам по себе этот источник способен только на прогулки по столичным бульварам и душераздирающие истории о том, «как же низко пала власть и тупо поддерживающее ее быдло».

Вторая составляющая протеста – это воспитанная первой молодежь. Свои дети (вплоть до детей олигархов), чужие, сформированные под влиянием правильного лектора. Они искренни и честны в своем обличении правителей, виноватых во всем – их так научили и воспитали. Их годами запугивают страшным жестоким государством, воспитывают во враждебности к нему, в презрении к якобы молчащему из-за страха народу. Но эту молодежь никак нельзя терять. За нее нужно биться всеми силами и средствами. Потому что ее уводят за собой те, кому нужны великие потрясения.

Главная надежда «проекта» – возмущенные люди. Возмущенные самой разной несправедливостью, от бытовой до общественной. Большими и мелкими олигархами, ворующими чиновниками, понаехавшими мигрантами, да самой жизнью. Их много среди тех, кто выходил на протестные акции – и далеко не все из них инфантилы или городские сумасшедшие. Нет, большинство – обычные люди, но всех их объединяет пессимизм в сочетании с доверчивостью. Они не верят власти, но хотят верить «борцу за правду». Именно на этот источник делают основную ставку авторы «проекта», надеясь рекрутировать из него все новых и новых искренних сторонников.

Как можно обезвредить «проект»?

Самое первое и простое, что может сделать власть – минимизировать влияние учредителей на сторонников. То есть свести к минимуму возможности манипуляции как со стороны Запада, так и внутрироссийских учредителей. С Западом достаточно просто вообще отказаться разговаривать на тему «проекта Навальный». А внутри страны надо минимизировать влияние агрессивного меньшинства на повестку и взгляды новых поколений. Не хотят уважать большинство, считают его мракобесным и несвободным? Хорошо. Но пускай воспроизводят свои взгляды в своем кругу, не влияя на всех и вся. Это недемократично? Наоборот. Как раз навязывание этим меньшинством большинству своих взглядов превратилось в глумление над народом и его ценностями.

Самое сложное в лишении «проекта Навальный» подпитки, это борьба за обычных людей, возмущенных несправедливостью. Это вообще одно из главных качеств русского народа – искать правду, справедливость во всем и всегда. Поэтому спекулянты и провокаторы всегда бьют в эту точку, надеясь найти отклик в русском сердце. Противоядием должно служить не только разоблачение манипуляторов и напоминание об историческом опыте нашего народа, но и стратегический курс на исправление нашего социально-экономического уклада, нашей жизни в сторону справедливости, солидарности, формирования национально мыслящего управленческого класса. Чем больше справедливости будет в России, тем более национальным будет наш уклад и тем меньше сил и внимания нам придется отвлекать на нейтрализацию подобных «проектов».