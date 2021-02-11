Три учредителя «проекта Навальный»

Взгляд
11 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 13:08  |  vz.ru
Разделы

Берлин спасал «Северный поток – 2» «грязной сделкой» с Америкой

США и Германия ведут закулисный торг вокруг российского газопровода REUTERS/Maxim Shemetov
Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин действительно предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены отнюдь не на продвижение американского газа в Европе. Подробности...
Перейти в раздел…

Давление США не поможет ударившему московских полицейских американцу

Студент из США перед дракой с полицией в Москве выпил литр водки TATYANA MAKEYEVA/Reuters
Госдеп намерен оказывать давление на Россию, пока не добьется освобождения Тревора Рида – гражданина США, осужденного в Москве за драку с полицией. При этом об освобождении или улучшении условий содержания российских граждан, заключенных в американских тюрьмах, со стороны Вашингтона речи не идет. Возможен ли взаимный обмен заключенными и какими путями Россия может добиться справедливости, например, для Виктора Бута и Константина Ярошенко? Подробности...
Перейти в раздел…

Как перековать баронство в партнерство и попасть в Госсовет

Сатка становится все более ярким и красочным городом Юрий Васильев/ВГЗГЛЯД
Необычно оформленные пятиэтажки, общественное креативное пространство и районный ДК, в котором выступают звезды мирового уровня. Все это – Саткинский муниципальный район, Челябинская область. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал здесь, чтобы выяснить, почему глава района Александр Глазков впервые попал в число новых членов Госсовета. Он единственный глава района в Государственном совете России. Подробности...
Перейти в раздел…

Американцы становятся особенно наглыми на Балканах

Целью США является то, чтобы Балканы стали частью НАТО полностью, без «белых пятен» Hazir Reka/Reuters
Администрация Джо Байдена будет добиваться от Белграда признания независимости Косова. Это нужно США для того, чтобы включить в НАТО Косово, а потом и саму Сербию. То, что кажется почти невероятным сейчас, может стать реальностью совсем скоро: на Балканах американцы действуют особенно нагло, что позволяет им добиваться своих целей в кратчайшие сроки. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Три учредителя «проекта Навальный»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Эмоциональный накал, которого достигли споры об Алексее Навальном и акциях в его поддержку, затрудняет возможность трезвого разговора о сути происходящего. На что нацелен «проект Навальный», кто его авторы и кого он привлекает на свою сторону? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как Россия в очередной раз спасла грузин от турок

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 февраля 1921 года Красная армия вошла в Грузию, где у власти были меньшевики. Те, перед лицом неминуемого поражения, решили призвать на помощь настоящего джинна из бутылки – турок. За что практически сразу же поплатились. Подробности...

Реальность стала дополнением к жизни в Сети

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Политический активизм одним лишь виртуальным миром ограничиваться не может. И вот люди, накачавшие друг друга сетевой злобой, выходят в реальный мир. А реальный мир – это такое место, где за слова и поступки приходится отвечать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Взятка за «Северный поток – 2»

Латвия должна заплатить

Зеленский или вакцина: кто сильнее?

Перейти в раздел…

Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
Подробности...

Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
Подробности...

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы бы хотели, чтобы фильм Кончаловского о расстрелах в Новочеркасске получил &laquo;Оскар&raquo;?
  • Да

  • Нет

  • Решу после просмотра фильма
Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?
  • Да

  • Нет

  • Ещё не определились
Как вы оцениваете решение суда о замене условного срока Навального реальным?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Еще не определились
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Объявивший себя убийцей летчика Пешкова турок Челик вышел на свободу
    Чижов поспорил с Боррелем о «достижении дна» в отношениях России и ЕС Лукашенко предложил обсудить изменение конституции Белоруссии Грузия на деньги Турции отремонтирует разбомбленный Россией военный аэродром Майор полиции в Хабаровске уволена за кривляние в TikTok
    Литва пригрозила лишить эфира российский телеканал «РТР-Планета» Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с распадом СССР Иран начал переговоры о постоянном членстве в ЕАЭС Житель Якутии предупредил москвичей о «ломающихся» от чая на морозе зубах
    В Совфеде ответили эстонскому депутату на слова о «советском мусоре» Выдумавшей беременность дагестанке пришлось хоронить кукол вместо детей Задержан обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже Умер Ларри Флинт

    Главная тема


    Давление США не поможет ударившему московских полицейских американцу

    поставки дизтоплива


    Белоруссия собралась отобрать у российской Транснефти транзитный трубопровод

    провокация у границ


    Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом

    дистанционное управление


    Стали известны подробности убийства иранского ученого-ядерщика «группой Моссада»

    Видео

    четвертое поколение


    США придумали ответ на российские Су-30 и Су-35

    День святого Валентина


    Оппозиция ушла от протеста к карнавалу

    отношения с Украиной


    Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир»

    лубянская площадь


    Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

    опустошение ПХГ


    Хитрый план Газпрома в Европе сработал

    новая волна


    Игорь Караулов: Реальность стала дополнением к жизни в Сети

    право на вакцинацию


    Геворг Мирзаян: Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

    великий поэт


    Владимир Можегов: Пушкин – это русский код возрождения

    на ваш взгляд


    Вы бы хотели, чтобы фильм Кончаловского о расстрелах в Новочеркасске получил «Оскар»?
    Петр Акопов

    Три учредителя «проекта Навальный»

    Петр Акопов
    обозреватель РИА «Новости»
    		11 февраля 2021, 12:10

    Эмоциональный накал, которого достигли споры об Алексее Навальном и акциях в его поддержку, затрудняет возможность трезвого разговора о сути происходящего. На что нацелен «проект Навальный», кто его авторы и кого он привлекает на свою сторону?

    «Проект Навальный» направлен против президента Владимира Путина – и ничего больше. Это не просто его главная, это его единственные цель и смысл. Он был раскручен перед тем, как в 2011-м Путин должен был объявить о своем решении вернуться в Кремль, то есть снова выдвигаться в президенты. «Проект Навальный» должен был помешать этому возвращению с помощью массового протестного движения, аналога «арабской весны», а когда это не получилось, цели изменились. «Проект Навальный» – это таран, с помощью которого хотят разбить кремлевские ворота. Но кто хочет?

    Есть три главных составных части «проекта Навальный», три его учредителя.

    Во-первых, это реваншистски настроенная часть российской элиты, причем элиты в широком понимании этого слова. Их можно называть демократами, либералами – но проще сказать, что это те, кто был властью и у власти в 90-е годы. Они получили во владение целую страну, причем используя для прихода к власти очень похожий «проект Ельцин» (похожий вплоть до физиогномического сходства персонажей – что называется, подсказка для дурака), а потом были лишены этого ресурса.

    Компрадорская часть олигархата, чиновничества, столичной интеллигенции – их объединяет не только неприязнь к Путину и презрение к народу, но и жажда реванша. Полное отсутствие у них поддержки в народе делает невозможным приход к власти демократическим путем. Но если на рубеже 80-х и 90-х им удалось использовать в качестве тарана Ельцина, то почему не попытаться повторить этот опыт сейчас? Да, Путин не Горбачев, который своими собственными руками сделал большую часть разрушительной работы, но реваншисты играют вдолгую.

    Фото: SHAMIL ZHUMATOV/Reuters

    Вторым, младшим соавтором является прозападная часть отечественной интеллигенции, давно уже окуклившаяся в виде «малого народа». Они близки к первой группе, но скорее в виде ее идеологической обслуги – тоже были при власти, а сейчас остаются рядом с финансовыми потоками. Это те, кому категорически не нравится курс на самодостаточность России – им только с Западом, только в качестве вечного непутевого ученика, только постоянно извиняясь за Россию и русский народ, который никак не может стать на правильную сторону истории.

    Это своеобразная и в основном столичная публика обладает немалым влиянием не только на формирование информационной повестки, но и на будущие поколения, поскольку сосредоточена в основном в медиа и образовательной сфере. Их ставка на Навального (который ни по своему происхождению, ни по взглядам не считается для них своим) сделана исключительно по прагматическим соображениям. Никто из «своих» категорически не подходит на роль «лидера народного протеста», а амбициозный и беспринципный Навальный умеет собирать вокруг себя доверчивую публику.

    Ну а третьим соучредителем является условный Запад. То есть та часть атлантических – в первую очередь англосаксонских – элит, которая всегда охотно использовала в игре с Россией любые способы вмешательства в наши внутренние дела. Помочь русским заговорщикам убить Павла I или Распутина? Не вопрос. Давать деньги на подрывную работу против правительства? Пожалуйста. Помочь борьбе диссидентов против советской власти, а потом сделать из того же академика Сахарова «символ протеста»? Конечно.

    В способность Навального свергнуть Путина верят разве что самые отмороженные русофобы, но англосаксам «проект» выгоден в любом случае. Ведь с помощью него можно «шатать режим», влияя на внутриполитическую ситуацию в России. А еще регулировать «уровень громкости» в отношениях России с Западом в целом – при необходимости можно использовать фактор Навального для торможения тех или иных процессов.

    И эти три соучредителя «проекта Навальный» не откажутся от его использования и раскрутки, потому что целью проекта является «Россия без Путина» – отстранение от власти поддерживаемого большинством президента и уничтожение независимой от внешнего влияния России.

    Ко всему этому можно было бы относиться несерьезно, если бы у «проекта Навальный», кроме трех учредителей, не было бы и трех источников энергии. То есть того, откуда он подпитывает себе сторонников и силы. Их тоже три.

    Первая, самая активная, но и самая бесперспективная – это один из учредителей «проекта», столичные «люди с хорошими лицами». Они заметны в масштабах столицы, но их практически нет в масштабах страны. Эти люди ведут агитацию и пропаганду в соцсетях, учат ненавидеть режим своих и чужих детей, ну и сами выходят на улицы. Но они страшно далеки от народа как в материальном, так и в морально-нравственном и идейном плане. Поэтому сам по себе этот источник способен только на прогулки по столичным бульварам и душераздирающие истории о том, «как же низко пала власть и тупо поддерживающее ее быдло».

    Вторая составляющая протеста – это воспитанная первой молодежь. Свои дети (вплоть до детей олигархов), чужие, сформированные под влиянием правильного лектора. Они искренни и честны в своем обличении правителей, виноватых во всем – их так научили и воспитали. Их годами запугивают страшным жестоким государством, воспитывают во враждебности к нему, в презрении к якобы молчащему из-за страха народу. Но эту молодежь никак нельзя терять. За нее нужно биться всеми силами и средствами. Потому что ее уводят за собой те, кому нужны великие потрясения.

    Главная надежда «проекта» – возмущенные люди. Возмущенные самой разной несправедливостью, от бытовой до общественной. Большими и мелкими олигархами, ворующими чиновниками, понаехавшими мигрантами, да самой жизнью. Их много среди тех, кто выходил на протестные акции – и далеко не все из них инфантилы или городские сумасшедшие. Нет, большинство – обычные люди, но всех их объединяет пессимизм в сочетании с доверчивостью. Они не верят власти, но хотят верить «борцу за правду». Именно на этот источник делают основную ставку авторы «проекта», надеясь рекрутировать из него все новых и новых искренних сторонников.

    Как можно обезвредить «проект»?

    Самое первое и простое, что может сделать власть – минимизировать влияние учредителей на сторонников. То есть свести к минимуму возможности манипуляции как со стороны Запада, так и внутрироссийских учредителей. С Западом достаточно просто вообще отказаться разговаривать на тему «проекта Навальный». А внутри страны надо минимизировать влияние агрессивного меньшинства на повестку и взгляды новых поколений. Не хотят уважать большинство, считают его мракобесным и несвободным? Хорошо. Но пускай воспроизводят свои взгляды в своем кругу, не влияя на всех и вся. Это недемократично? Наоборот. Как раз навязывание этим меньшинством большинству своих взглядов превратилось в глумление над народом и его ценностями.

    Самое сложное в лишении «проекта Навальный» подпитки, это борьба за обычных людей, возмущенных несправедливостью. Это вообще одно из главных качеств русского народа – искать правду, справедливость во всем и всегда. Поэтому спекулянты и провокаторы всегда бьют в эту точку, надеясь найти отклик в русском сердце. Противоядием должно служить не только разоблачение манипуляторов и напоминание об историческом опыте нашего народа, но и стратегический курс на исправление нашего социально-экономического уклада, нашей жизни в сторону справедливости, солидарности, формирования национально мыслящего управленческого класса. Чем больше справедливости будет в России, тем более национальным будет наш уклад и тем меньше сил и внимания нам придется отвлекать на нейтрализацию подобных «проектов».

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •