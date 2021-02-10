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Путин рассказал об отказе Макрона от помощи в расследовании по Навальному
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Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в изучении изъятых после инцидента с блогером Алексеем Навальным образцов.
В ходе первой телефонной беседы с Макроном после «отравления» Навального российский лидер предложил, чтобы российские специалисты отправились в Европу и совместно в лабораториях определили яд во взятых образцах. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с главредами российских СМИ, передает РИА «Новости».
Также Путин заверил французского коллегу, что если в результате исследований найдут хоть что-то, то будет возбуждено уголовное дело.
Кроме того, Путин предлагал и другой вариант сотрудничества – принять западных специалистов в России и провести исследования проб здесь, но Макрон отказался.
Россия, выражавшая готовность в сотрудничестве, не получила ответы на запросы ни от Франции, ни от Германии, отметил президент.
18 января Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера Алексея Навального в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Министр также заявил, что Германия прибегает к методам дипломатического хамства при общении с Россией по ситуации вокруг Алексея Навального, Москва в таком тоне разговаривать не будет.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания в Шереметьево Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Кроме того, она заявила, что ответы ФРГ на запросы России по ситуации вокруг инцидента с Навальным были получены, однако не содержали информации по сути вопроса.
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
Юлия Навальная покинула Россию
Супруга Алексея Навального улетела из России в Германию, сообщает «Интерфакс».
По данным источника агентства, Навальная вылетела из московского аэропорта Домодедово во Франкфурт-на-Майне.
Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
В связи с этим бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге Навального, предложив ей занять место мужа.
Политолог Андрей Манойло предполагал, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального с Тихановской.
Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg.
Между тем руководитель «сети штабов» Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.
Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова, ему инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.
СК потребовал заочно арестовать Леонида Волкова
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Следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте главы сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонида Волкова по делу о призывах подростков к участию в несогласованных акциях.
«В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ», – сказали ТАСС в Басманном суде, который будет рассматривать ходатайство следствия.
В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории России либо с момента его экстрадиции на территорию России. По данной статье Волкову грозит до трех лет лишения свободы.
Во вторник руководитель «сети штабов» Алексея Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что давно наблюдает за деятельностью Леонида Волкова. «Впервые столкнувшись с его политической активностью еще в Свердловской области, я подумал, что он очень неглупый человек. Но с тех пор он регулярно делает такие шаги, которые вынуждают меня корректировать оценку его интеллектуальных способностей в худшую сторону», – заявил он.
Собеседник напомнил о выпаде Волкова в его адрес после снятия с выборов в Законодательное собрание Свердловской области. «Тогда я поддержал его публично, а в ответ получил оскорбление и обещание меня повесить. После этого я перестал считать Леонида Волкова умным человеком, и он еще раз это подтвердил», – отметил политтехнолог.
Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
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Президент Владимир Путин поручил подготовить решения, которые помогут устранить проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы.
В начале совещания с членами правительства Путин отметил, что хотел бы вернуться к вопросу, который недавно прозвучал на Совете по науке и образованию в выступлении одного из участников, – уровне заработных плат научных сотрудников, передает РИА «Новости».
«Очень часто мы видим – ну, во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько – что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет», – сказал он.
Путин напомнил, что в 2017 году правительство отчиталось о выполнении «майского» указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы, при этом в послании 2019 года особое внимание было обращено на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен.
«Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем. Вместе с тем, порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб», – подчеркнул президент.
Он поручил правительству совместно с субъектами оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем заработной платы бюджетников. «Вообще бюджетников. Во всех сферах и в регионах страны», – сказал глава государства.
Путин отметил, что современные цифровые и информационные возможности позволяют сделать это не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста. «Такие возможности по сути у нас сегодня есть. То есть на выходе должна быть полная объективная исчерпывающая картина», – отметил он.
Президент добавил, что «нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника». «Главное – необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы», – сказал глава государства, добавив, что ключевое требование здесь – оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.
Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.
После этого Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.
Захарова заявила о подготовке акции сторонников Навального по методичкам США
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Подготовка к незаконной акции 14 февраля, которую анонсировали сторонники Алексея Навального, ведется по методичкам Соединенных Штатов, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Скажите, а вы до этого интересовались тем, как осуществляется подготовка каких-то событий на территории других стран, например Соединенных Штатов Америки, других натовских структур? В курсе, нет? Там цветочки бывают, ленточки, по-разному. Просто посмотрите, цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хештеги и так далее. Вы что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно и до, и после было бы, если бы мы не знали, чем это закончится», – сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на вопрос, можно ли считать акцию 14 февраля чем-то «подсказанным представителями НАТО».
Она напомнила, что на Украине был «оранжевый» Майдан, а также отметила события «арабской весны» – начавшиеся по всему региону массовые народные выступления, которые привели к смене ряда правительств и политическим кризисам в странах региона, передает РИА «Новости».
«Мы не только видим ее (руку США), мы просто знаем. Здесь нечего скрывать, нечего придумывать. Очевидно классическая по тем самым методичкам, о которых вы так часто говорите, идет работа. Может быть, для кого-то смешно. Я, например, ничего смешного не вижу», – добавила Захарова, отвечая на вопрос, видно ли за всеми этими событиями и предстоящей акцией 14 февраля «руку Соединенных Штатов».
Во вторник руководитель «сети штабов» Алексея Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что давно наблюдает за деятельностью Леонида Волкова. «Впервые столкнувшись с его политической активностью еще в Свердловской области, я подумал, что он очень неглупый человек. Но с тех пор он регулярно делает такие шаги, которые вынуждают меня корректировать оценку его интеллектуальных способностей в худшую сторону», – заявил он.
Собеседник напомнил о выпаде Волкова в его адрес после снятия с выборов в Законодательное собрание Свердловской области. «Тогда я поддержал его публично, а в ответ получил оскорбление и обещание меня повесить. После этого я перестал считать Леонида Волкова умным человеком, и он еще раз это подтвердил», – отметил политтехнолог.
В «Яблоке» ответили главе псковского отделения партии на критику Явлинского
Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко жестко раскритиковал позицию руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга, ранее опубликовавшего открытое письмо Григорию Явлинскому.
В своем письме Шлосберг, в частности, заявил, что статья Явлинского «Без путинизма и популизма» больно ударила не по Алексею Навальному, а по добросовестным людям, которые являются «нашими избирателями» и «нашей главной общественной аудиторией», пишет «Псковская лента новостей».
Иваненко не поддержал такую позицию. «Статья Явлинского никого не ударила – ни Навального, ни людей. Понятно, что вас волнуют голоса на выборах, … а автора статьи «Без путинизма и популизма» в этой ситуации волнуют жизни и здоровье граждан. Для Вас они – избиратели, а для Явлинского – люди! Вот такая разница, Лев Маркович. Именно поэтому вы и не поняли статьи «Без путинизма и популизма», – написал Иваненко.
По его мнению, Шлосберг делает ошибочные выводы о личности и взглядах Навального. «Мы исключили Навального из партии за национализм, «Русские марши», его союз с фашистами и ни разу не пожалели об этом. Ваше предположение, что если Навальный будет находиться у власти, то мы будем в оппозиции к нему, глубоко ошибочно хотя бы потому, что если он придет к власти, такие как вы или мы будут уничтожены на корню. Что значит «стилистические расхождения» с Навальным? При чем здесь стиль? Навальный – ницшеанец, националист, собеседник боевиков. Этого достаточно, чтобы мы держали от Навального максимальную дистанцию, будь у него хоть сто миллионов сторонников», – добавил Иваненко.
Недоумение у сооснователя «Яблока», в настоящее время занимающего посты зампредседателя партии и руководителя ее московского отделения, вызвали утверждения Шлосберга о том, что с возвращением в Россию Навального в страну вернулась публичная политика. «Почему вы сочли, что «возвращение Навального в Россию вернуло в нашу страну публичную политику» да еще и с требованием свободы, понять из вашего текста не представляется возможным. Вы полагаете, что если бы Навальный не приехал и не сел в тюрьму, то в России не было бы публичной политики и свобода была бы никому не нужна? Странное заявление», – прокомментировал Иваненко.
По его определению, «публичная политика – это не беготня по улицам и драки с ОМОНом, это совсем другая категория». «С какой стати неэтично ругать Навального, исходя из того, что он в тюрьме? Тюрьма для политика-популиста – дрожжи для роста авторитета в толпе. Ложный и бесчеловечный «авторитет» Ульянову, Джугашвили, Шикльгруберу был создан именно потому, что тогдашние либералы считали «неделикатным» жестко критиковать тех, кто имеет статус политзаключенного. Навальный знал, что если он приедет в Россию, его посадят. Он решил приехать и сесть. Это тактика его политической игры», – отметил зампредседателя партии «Яблоко».
Явлинский 7 февраля опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального.
Советники Байдена захотели узнать содержание переговоров Путина и Трампа
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Советники президента США Джо Байдена хотят узнать содержание телефонных переговоров бывшего главы американского государства Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, звонки не записывались, сообщают СМИ.
Источники Politico заявили, что около десятка разговоров все еще остаются тайной. Советники Байдена хотят узнать, не раскрывал ли Трамп секретную информацию и не заключал ли он с Путиным конфиденциальных соглашений, которые могут застать Белый дом врасплох, передает ТАСС.
Бывший сотрудник администрации Трампа пояснил, что «Байдену принадлежат все материалы по разговорам» и не требуется разрешение, чтобы «просмотреть» имеющиеся записи. При этом Politico пишет, что Трамп «держал в строгом секрете» детали частных разговоров с иностранными лидерами, сами звонки не записывались, хотя помощники Трампа обычно слышали переговоры и вели записи. Именно эту информацию, которая, согласно закону, передается в Национальный архив США, и может заполучить команда Байдена.
По данным источников газеты, Трамп редко говорил Путину что-либо, что до этого не заявлял публично. Совет национальной безопасности США не сталкивался с проблемами с доступом к содержанию звонков предыдущего руководителя вашингтонской администрации.
В январе Байден позвонил российскому лидеру. Как пояснила пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки, «эта беседа отчасти имела место потому, что приближалось истечение срока действия ДСНВ».
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В Кремле оценили итоги переговоров с Боррелем в Москве
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Москва внимательно следит за высказываниями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, переговоры с ним в Москве были более содержательны, чем просто обсуждение ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, – того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного. Непонятно только в чем его поддерживают, осужденного», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Тем временем евродепутаты на протяжении двух часов отчитывали Борреля за визит в Москву, который сочли «отрезвляющим и унизительным». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
Суд заочно арестовал Волкова
Объявленного в международный розыск сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Леонида Волкова», – сообщила Софинская РИА «Новости».
Волкова арестуют на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции, уточнила она.
Волкову инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Во вторник руководитель «сети штабов» Алексея Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что давно наблюдает за деятельностью Леонида Волкова. «Впервые столкнувшись с его политической активностью еще в Свердловской области, я подумал, что он очень неглупый человек. Но с тех пор он регулярно делает такие шаги, которые вынуждают меня корректировать оценку его интеллектуальных способностей в худшую сторону», – заявил он.
Собеседник напомнил о выпаде Волкова в его адрес после снятия с выборов в Законодательное собрание Свердловской области. «Тогда я поддержал его публично, а в ответ получил оскорбление и обещание меня повесить. После этого я перестал считать Леонида Волкова умным человеком, и он еще раз это подтвердил», – отметил политтехнолог.
Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Эксперт: Волков скопировал идею акции с фонариками с акций в честь Дня Победы
Призыв Волкова к сторонникам блогера Алексея Навального собираться вечером во дворах и зажигать фонарики – это пародия на прошлогодние акции, которые проводились в честь Дня Победы в разгар пандемии. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя подготовку сторонников Навального к акции протеста 14 февраля.
«Я напомню, что всего несколько дней назад Волков объявил, что уличная активность прекращается как минимум до весны. И вот теперь он вдруг передумал и решил вновь устроить акцию. И случилось это сразу после его встречи с «представителями Евросоюза», которая в понедельник прошла в Брюсселе. Очевидно, что хозяева из натовских структур ему быстро объяснили, что ничего сворачивать нельзя. Мол, делайте хоть что-нибудь!», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Что же касается сути воскресной акции, то фантазии сторонников Навального хватило только на то, чтобы подражать тем акциям, которые проходили в России на День победы – в самый разгар пандемии. «Предложение Волкова – это плагиат, обезьянничание. Это – копирование прекрасных народных акций весны прошлого года. Тогда мы, несмотря на все ограничения и запреты, все равно сумели отметить священный для всех нас праздник. Именно тогда прошли такие акции как «Фонарики Победы», «Окна Победы». Еще была «Свеча памяти» 22 июня. Предложение Волкова - подделка под них. К сожалению, это продолжение той же издевательской линии поведения, когда один мерзавец публично хамил ветерану в суде», – подчеркнул собеседник.
Во вторник глава «региональных штабов» Навального Леонид Волков анонсировал акцию протеста на воскресенье 14 февраля. Он предложил жителям крупных городов выйти вечером во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Еще на прошлой неделе тот же Волков говорил, что протестные акции откладываются до весны.
На заявление Волкова отреагировала представитель МИД Мария Захарова. В своем Facebook она обратила внимание на то, что Волков изменил свое решение сразу после встречи с представителями стран НАТО, проведенной днем ранее в Бельгии.
Ранее сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. В 2014 году по этому делу он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
Захарова уличила западные IT-компании в подстрекательстве к акциям в России
Руководство западных IT-компаний путем распространения дезинформации целенаправленно продвигало контент с подстрекательством к акциям в России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В преддверие всех этих незаконных акций, которые мы сейчас наблюдали, американские IT-, интернет-монополисты устойчиво раскручивали на платформах дезинформационные ролики», – заявила Захарова, выступая на заседании комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, передает РИА «Новости».
По ее словам, не вызывает сомнения, что руководство компаний целенаправленно, с применением алгоритмических приоритизаций контента продвигало этот контент массово, массированно. «Фиксировался и резкий рост количества просмотров. Все это увязывалось с политической поддержкой западного мейнстрима и шло открытое подстрекательство российских граждан путем обмана, путем распространения дезинформации к противоправной деятельности», – подчеркнула она.
Ранее Захарова заявила, что подготовка к незаконной акции 14 февраля, которую анонсировали сторонники Алексея Навального, ведется по методичкам Соединенных Штатов.
Сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал газете ВЗГЛЯД, что «сам по себе Алексей Навальный ничего не представляет, он является всего лишь инструментом». «Но цель этой инструментальной работы руками Запада – разрушение суверенитета России», – добавил он. По его словам, люди, которые управляют Навальным, ставят своей целью привести к власти в стране людей, которые будут работать на разрушение суверенитета России, ликвидацию основ ее обороноспособности.
Путин поручил объяснить формирование зарплат бюджетников
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил объяснить формирование зарплат бюджетников, чтобы у людей не складывалось впечатление, что власть их надувает.
«Вот смотрите: средняя заработная плата у нас по региону. Средний доход по региону. А высчитываем мы для научной сферы 200% от среднего дохода от трудовой деятельности по региону. Ну надо объяснить, что это такое. Чтобы это было понятно и прозрачно. И не только руководителям соответствующих министерств и ведомств, а гражданам», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент вспомнил слова, которые когда-то произнес Александр III. «Он как-то сказал: «Когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно. Но похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин – был такой министр путей сообщений – тут уже непонятно ни мне, ни ему», – сказал он.
Путин подчеркнул, что надо объяснять так, чтобы было понятно всем. «Здесь нет ничего сложного, люди разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает», – подчеркнул он.
Также Путин поручил подготовить решения, которые помогут устранить проблемы с зарплатами работников бюджетной сферы.
Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.
После этого Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.
СК потребовал арестовать ударившего полицейского на акции в Москве мужчину
Следователи требуют отправить под стражу 22-летнего Алексея Миляева, который несколько раз ударил сотрудника полиции на незаконной акции 23 января в центре Москвы, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.
«В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании в отношении Миляева Алексея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»), меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 апреля 2021 года», – сказали в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Эксперт: С помощью Навального Запад вносит раскол в российское общество
«Сам по себе Алексей Навальный ничего не представляет, он является всего лишь инструментом. Но цель этой инструментальной работы руками Запада – разрушение суверенитета России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя недавние действия Навального и его окружения.
«Я абсолютно уверен, что этот «берлинский пациент» является рабочим инструментом для влияния на обстановку в России. Он не представляет в России ни общественные организации, ни определенные слои населения. И Навальный далеко не первый такой инструмент. Мы помним дело Скрипалей и прочие фейки», – считает военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
По словам собеседника, он хорошо помнит, как в 90-е годы приходили во власть под лозунгами борьбы с коррупцией и к чему это приводило. «Если рассматривать ситуацию в геополитическом плане, то она достаточно однозначная. Россия начала укреплять свой суверенитет, прежде всего в сфере политики и в военной области, и оказалось, что это идет вразрез с предыдущими планами Запада, прежде всего Соединенных Штатов», – уверен эксперт.
Мураховский напомнил, что именно в 90-е годы произошло продвижение сил НАТО к границам России и был осуществлен вывод группировок наших войск из Европы. Также заключались невыгодные для РФ международные договоры. «И вдруг Россия начала идти по совсем самостоятельному пути. Оказалось, что ни военными, ни политическими средствами сделать с ней практически ничего невозможно. И против нее стали работать старым проверенным методом: вносить раскол в общество. Сегодня грубо слепленные фейки выдаются за факты, а потом эмоционально окрашиваются и сбрасываются в неокрепшие умы. Но моему поколению мозг не вынесешь уже. А большую часть молодежи, которая не имеет собственного опыта и которая воспринимает всю информацию прежде всего эмоционально, а не на уровне понимания, знаний и логичного выстраивания причинно-следственных связей, удается, к сожалению, увлечь лозунгами, фейками, борьбой непонятно за что и непонятно с кем», – пояснил эксперт.
По его словам, люди, которые управляют Навальным, ставят своей целью привести к власти в стране людей, которые будут работать на разрушение суверенитета России, ликвидацию основ ее обороноспособности: «Это будет опять проникновение в правительство и на ключевые предприятия людей из западных структур, контроль и захват финансовых потоков, вывоз на Запад научно-технических кадров, документации. Нам до сих пор очень тяжело икается в некоторых областях от наследия 90-х».
На прошлой неделе суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Сторонники блогера организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах.
Путин поздравил сотрудников МИД с Днем дипломатического работника
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел с Днем дипломатического работника, отметив, что благодаря действиям МИД удалось стабилизировать ситуацию в ряде «горячих точек».
«Отечественная внешнеполитическая служба может по праву гордиться своей богатой историей. Опираясь на славные традиции, заложенные предшественниками, российские дипломаты и сегодня находятся на переднем крае защиты национальных интересов, вносят значимый вклад в укрепление мира на планете, в решение важнейших глобальных и региональных проблем», – говорится в заявлении президента, размещенном на сайте Кремля.
Путин указал, что «во многом благодаря активным и последовательным действиям министерства иностранных дел удалось добиться стабилизации ситуации в ряде «горячих точек», обеспечить конструктивное сотрудничество с большинством зарубежных партнеров, включая, прежде всего, государства Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС».
Кроме того, президент отметил эффективную работу, проделанную МИД и его загранучреждениями, по оказанию помощи россиянам, находившимся за границей в разгар пандемии коронавируса.
«В нынешней весьма непростой обстановке важно наращивать усилия по обеспечению стратегической стабильности и безопасности, защите базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН в мировых делах. Приоритетной задачей по-прежнему является углубление евразийской интеграции, ее сопряжение с другими региональными интеграционными проектами. И конечно, следует активнее отстаивать права и интересы наших соотечественников за рубежом, принимать действенные меры по укреплению позиций русского языка в мировом культурном пространстве», – отмечается в сообщении.
Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента 31 октября 2002 года.
Путин встретится с главными редакторами российских СМИ
Президент Владимир Путин вечером в среду проведет встречу с главными редакторами российских СМИ, она пройдет в видеоформате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вечером (Путин) традиционную свою ежегодную встречу проведет – которой, кстати, уже почти год не было – пообщается с главными редакторами российских СМИ: и электронных СМИ, и радио-, и интернет-СМИ, и печатных СМИ», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что это «не публичная встреча», повестки для нее нет, само общение пройдет в режиме видеоконференции. «Традиционно где-то раз в год президент такие встречи проводит. К сожалению, в этом году она пройдет также «через телевизор», – добавил Песков.
Кроме того Путин, который в среду работает в Ново-Огарево, днем проведет совещание с членами правительства в режиме видеоконференции, где также заслушает доклад первого вице-премьера Андрея Белоусова о совершенствовании института банкротства, сообщил пресс-секретарь главы государства. Кроме этого, у главы государства запланированы и другие встречи непубличного характера.