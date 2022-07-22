Взгляд
22 июля, пятница  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
Разделы

Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
Перейти в раздел…

Болгары опять хотят от России корыстной дружбы

Корнелия Нинова гарантирует, что политика Болгарии в отношении России сильно изменится REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
В Болгарии, чей народ не выдержал русофобской политики премьера Петкова, формируется новая власть. Ведущая роль в ней должна принадлежать социалистам из БСП, получившим от президента мандат на создание коалиции. БСП считают русофильской партией, и она уже пообещала изменить политику в отношении РФ. Что это означает для самой России?  Подробности...
Перейти в раздел…

Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
Перейти в раздел…

Приход к власти «кровожадной» Трасс устраивает Россию

У Трасс есть две дочери и один приоритет в политике - борьба с Россией WIktor Szymanowicz/Reuters
В борьбе за пост премьер-министра Великобритании определился однозначный лидер. Если не произойдет чего-то экстраординарного, на Даунинг-стрит переедет глава МИД Лиз Трасс - та самая «кровожадная особа», которая объявила своей главной задачей победу над Россией. Украинцы ликуют, но у россиян тоже нет повода для огорчений, скорее, наоборот.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Начнется ли война за китайский «остров Крым»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отдавать Тайвань китайцам никто в США не собирается, как не собирался отдавать Украину России. В Пекине тоже понимают, что частично признанный остров с каждым годом все больше политически удаляется от материка. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Остров Венгрия как образец независимой политики

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У мадьяр еще сохранилось национальное достоинство, и именно поэтому Венгрия сегодня стоит как кость в горле у европейской и евроатлантической бюрократии. Для России же она превратилась едва ли не в самого удобного партнера среди стран ЕС и НАТО. Подробности...

В проблемах с газом виновата шизофрения немецких политиков

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Немцы вслух не могут признаться, что мощь германской промышленности, все эти экспортные успехи и «майбахи» на продажу многие годы держались на одном единственном преимуществе – дешевой энергии из России. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Лиз Трасс – наш злейший враг в Британии

Болгары получили шанс на дружбу с Россией

Изгнание американцев и раздел Сирии

Перейти в раздел…

Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
Подробности...

Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
Подробности...

Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
  • Квас

  • Морс

  • Иван-чай

  • Сбитень

  • Кисель

  • Компот

  • Березовый сок

  • Кефир
Американский писатель Стивен Кинг предложил "запретить" русских писателей. Изменилось ли после этого ваше отношение к его творчеству?
  • Да, ухудшилось

  • Да, улучшилось

  • Нет, не изменилось
Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?
  • Отлично

  • Хорошо

  • Удовлетворительно

  • Плохо

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Раде захотели конфисковать «излишки» газа из транзитных трубопроводов
    Эксперты назвали причины вероятного закрытия «Сохнут» в России Украина разочарована военной помощью Грузии В Нидерландах заявили о пределе военной помощи Украине Седьмой пакет санкций ЕС смягчил ряд антироссийских ограничений
    В Херсоне раскрыта планировавшая теракты крупная группа диверсантов Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса Минобороны: Украинские военные в российской форме демонстративно грабят дома в Славянске В Европе зафиксировали случаи контрабанды оружия с Украины
    СМИ: Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии В Госдуме назвали инструмент противодействия HIMARS Венгрия попросила увеличить объем поставок российского газа Россия добавила в санкционный список 39 граждан Австралии

    специальная операция


    Глава британской разведки дал прогноз о сроках контрнаступления ВСУ

    «яркий индикатор»


    Эксперт указал на печальные для Украины последствия европейских отставок

    данные разведки


    Стало известно, кто управляет американскими РСЗО HIMARS на Украине

    Видео

    «Центральноазиатский союз»


    Страны Средней Азии ищут альтернативу России

    «Северный поток»


    Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

    концлагерь Ясеновац


    Между нацистским скандалом на Балканах и спецоперацией есть связь

    мировой рынок


    Российское зерно ломает сценарий антироссийских санкций

    «школа губернаторов»


    Кто станет новой властью на освобожденных территориях Украины

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


    Игорь Мальцев: Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

    на ваш взгляд


    Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?

    Приход к власти «кровожадной» Трасс устраивает Россию

    У Трасс есть две дочери и один приоритет в политике - борьба с Россией
    		   22 июля 2022, 08:40
    Фото: WIktor Szymanowicz/Reuters
    Текст: Дмитрий Бавырин

    В борьбе за пост премьер-министра Великобритании определился однозначный лидер. Если не произойдет чего-то экстраординарного, на Даунинг-стрит переедет глава МИД Лиз Трасс - та самая «кровожадная особа», которая объявила своей главной задачей победу над Россией. Украинцы ликуют, но у россиян тоже нет повода для огорчений, скорее, наоборот.

    Глава Форин-офиса Лиз Трасс зарегистрировала свой сайт кандидата в лидеры тори за месяц до падения шефа - Бориса Джонсона, но после первого тура голосования ее по факту списали со счетов. Комментаторы в России восприняли это со злорадством, на Украине - с разочарованием. Причина понятна.

    Из всех кандидатов Трасс - главный «ястреб». Напористая, безапелляционная, агрессивная, она полностью разделяла позицию начальника о необходимости победить российскую армию «на поле боя», о ведении с нами «войны на истощение» на украинском плацдарме и о выстраивании новой мировой архитектуры безопасности, при которой Россия - изгой, а Великобритания возвращает себе былое величие

    Свою последнюю речь перед депутатами уходящий премьер завершил призывом «дружить с США, помогать Украине и защищать свободу». Как известно, лучше прочих запоминается последняя фраза.

    Судя по всему, теперь Джонсон делает все возможное, чтобы его сменщицей стала именно Трасс. Публично поддержать не может, это ей только навредит. Но может задействовать скрытые механизмы влияния на партию, в чем он, как неоднократно показывала практика, большой мастак.

    Как бы там ни было, после пятого, предфинального тура голосования Трасс сенсационное поднялась с третьего места на второе, обойдя на полкорпуса (на 8 голосов) «лейтенанта в купальнике» Пенни Мордонт и выбив ее из гонки. 

    Формальным лидером остается бывший вице-премьер Риши Сунак с 137 голосами. Но главой партии и премьер-министром почти неизбежно станет Трасс. После поражения Мордонт именно она - однозначный фаворит.

     Дело в том, что финалистов отбирают голосованием партийной элиты. Там много таких, кому нравится специалист по финансам, блестяще образованный «технократ» Сунак, тем более, сейчас Великобритании просто необходим хороший бухгалтер. Но в финале голосовать могут абсолютно все члены Консервативной партии, порядка двухсот тысяч человек. А среди них Трасс значительно более популярна, чем богатый и буржуазный Сунак с его индийским зятем-мультимиллионером.

    Не стоит забывать, что речь идет о Консервативной партии, наиболее архаичное крыло которой, не признаваясь в том публично, может рассуждать в расистско-сексистском духе - «да, женщина, зато хоть бы белая».

     Трасс все это наверняка осознает. Ее избирательная кампания - смесь популизма (всё сможем, всех победим) с брутализмом (вроде нашумевшей поездки на танке вдоль эстонско-российской границы). Глава Форин-офиса однозначно делает ставку на людей «попроще», грубо говоря - на плебс. И почти неизбежно победит, имея в качестве заявленного приоритета своей программы противостояние с Россией.

    В самой России, говоря еще грубее, Трасс считают прежде всего дурой - и не только из-за «ястребиной» риторики. Она уже успела споткнуться и на российской географии, и на украинской истории (то, говорит, монголы нападали на Украину, то татары), чтобы ее воспринимали так, а не иначе.

    В реальности Трасс не Маргарет Тэтчер, конечно, которую она неловко пытается косплеить, но далеко не дура - и не нужно в этом смысле обманываться. Ей по меркам политика всего-ничего - 46 лет, но восемь из них она министр чего-нибудь. Всего возглавляла шесть министерств (иногда - два одновременно), включая сверхзначимые - юстиции и иностранных дел. До того служила финансовым аналитиком в нефтегазовом гиганте Shell. Дуры таких карьер не делают.

    Трасс допустимо сравнить с Джорджем Бушам-младшем - еще одним записным дурнем в элите англосаксов. Он часто попадал впросак и сильно зависел от вице-президента Чейни, но, в то же время, пытался казаться глупее, чем он есть на самом деле, чтобы привлечь на участки «глубинную Америку». Натуральный мажор из Лиги плюща с серебряной ложкой во рту талантливо играл «своего в доску» перед рабочими Алабамы и богомольцами Техаса.

    Похожим образом действует Трасс. Так что точнее было бы воспринимать ее как амбициозную карьеристку и хитрого циника, переборовшего в себе влияние родителей.

    Она рано увлеклась политикой, но сперва была левым - как вся ее семья, а потом либеральным активистом, критиковавшим святая святых для консерваторов - монархию. Чуть оперившись, Трасс перебирается в ряды тори (надо думать, к ужасу родителей), и тех пор ее карьера шла только в гору, везде и всюду она пользовалась доверием руководства.

    Тот же Джонсон поручал своей протеже наиболее ответственные миссии, включая переговоры с ЕС по ирландской проблеме. Сейчас она не входит в число заметных международных тем, но от контактов с Лондоном евросоюзовцев вообще-то трясет - в большей степени от Джонсона, но и от Трасс тоже.

    Спикер МИД РФ Мария Захарова и вовсе оценивала ее как «кровожадную» и попросту опасную. Присмотревшись к Трасс, с этим трудно спорить.

    Но правда также в том, что Россия сейчас противостоит не Трасс, Сунаку или Джонсону, а Великобритании как таковой. Это не наш выбор, это выбор самих британцев. И ничто не говорит в пользу того, что эта ситуация изменится даже при более радикальной сене власти в Туманном Альбионе, например, при победе лейбористов на выборах - они жаждут доказать, будто могут поддерживать Украину и противостоять России эффективнее, чем любое правительство тори.

    Возможно, лучшим правительством тори для нас будет как раз то, которое не желает сбавлять обороты в глобальном противостоянии с нами. Потому что текущий период для Великобритании - кризисный. Именно теперь, при готовой повышать ставки Трасс британская элита рискует надорваться, а после этого если не поумнеть, то хотя бы получить по рукам от избирателей, которых рекордная за 30 лет инфляция волнует гораздо больше, чем судьба Мариуполя.

    Менее удачным представляется тот вариант, при котором Лондон возьмет передышку на бухучет, что наверняка случилось бы при премьере Сунаке. Он тот, при ком Великобритания будет собираться с силами и подрывать международные позиции России с помощью новых возможностей дипломатии, которые дает происхождение, религия и семья Сунака (Трасс вряд ли способна вбить клин между Россией и Индией, тем более - с ее-то манерами, а индуист Сунак как минимум попробует).

    Поэтому практически неизбежный переезд Трасс из Форин-офиса на Даунинг-стрит, оставаясь предметом радости для украинцев, не становится проблемой для россиян. Не бывает радости от того, что ненавидящий тебя функционер приходит к власти, но моральная компенсация воспоследует: когда бы ни ушла в отставку Трасс (сейчас кажется, что эта отставка будет скорее бесславной, если не позорной), Россия останется и сможет засвидетельствовать поражение своего врага.

    Как ранее засвидетельствовала отставку Джонсона. Как засвидетельствует позднее отставки многих других премьер-министров Ее Величества.

    Та из них, до которой Великобритания распадется, может и сможет принципиально изменить отношения Москвы и Лондона. Все до неё - вряд ли.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •