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22 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
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Зачем властям нужен сильный рубль

Российская валюта необычно укрепляется Silas Stein/dpa/ТАСС
Курс доллара в пятницу неожиданно опустился ниже 60 рублей. Этого мало кто допускал даже в самых смелых прогнозах. Считается, что слишком крепкий рубль невыгоден ни бюджету, ни экспортерам. И у Центробанка есть возможность развернуть тренд. Почему он этого не делает? Подробности...
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Кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать

Андрей Билецкий руководил «Азовом» дистанционно, Денис «Редис» Прокопенко – на месте кадры из видео
Спецоперация на «Азовстали» завершена – сдались в плен находившиеся там боевики и командиры «Азова». Впрочем, считать это окончательной победой над самой одиозной боевой группой украинских националистов пока преждевременно – «Азов» имеет разветвленную сетевую структуру по всей Украине. Кому из главарей этой неонацистской сети уже грозит трибунал, а кто пока недоступен для правосудия? Подробности...
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Гражданскому флоту России ставят боевые задачи

Ледоколы могут решать задачи по снабжению заполярных военных баз России Лев Федосеев/ТАСС
На фоне тотальной гибридной войны против Запада Россия меняет свою Морскую доктрину. Корректировку документа анонсировал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в военное время станет проще задействовать гражданские суда и экипажи для нужд ВМФ. В первую очередь понадобятся контейнеровозы, танкеры и ледоколы. Насколько полезен гражданский флот для боевого потенциала России в Мировом океане? Подробности...
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Британия становится европейским лидером по приближению к нищете

Нищета становится суровой реальностью для все большего числа британских подданных Gustavo Valiente/Global Look Press
«Апокалиптический рост цен». Такими словами оценивает происходящее в Великобритании не кто-нибудь, а глава Банка Англии. Дело дошло до того, что простые британцы приходят погреться и помыться в местный «Макдоналдс», потому что не могут позволить себе ничего другого. Как получилось, что именно Британия стала лидером по погружению Европы в экономическую катастрофу? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Рука голода тянется на Украину с Запада

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Неудержимая продажа за рубеж пшеницы привела к тому, что в нынешнем году Украина будет закупать в Турции муку, изготовленную из украинского зерна, проданного туркам в 2021 году. Подробности...

В информационной войне Россия играет вдолгую

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Дмитрий Грунюшкин, писатель
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Война Маска и Байдена

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    Британия становится европейским лидером по приближению к нищете

    Нищета становится суровой реальностью для все большего числа британских подданных
    		   22 мая 2022, 17:04
    Фото: Gustavo Valiente/Global Look Press
    Текст: Тимур Шафир

    «Апокалиптический рост цен». Такими словами оценивает происходящее в Великобритании не кто-нибудь, а глава Банка Англии. Дело дошло до того, что простые британцы приходят погреться и помыться в местный «Макдоналдс», потому что не могут позволить себе ничего другого. Как получилось, что именно Британия стала лидером по погружению Европы в экономическую катастрофу?

    Благодаря нескольким сообщениям, оставленным в Twitter, журналист и политический редактор британского издания The Times Стивен Суинфорд, в течение нескольких часов приобрел большую популярность среди своих соотечественников, а также стал известен широкому кругу европейских читателей. Еще несколько месяцев назад интерес к этим кратким сообщениям вряд ли бы выплеснулся за пределы круга британских финансистов и политиков.

    Но Суинфорд писал свои твиты, находясь на встрече членов Казначейского комитета английского парламента с управляющим Банком Англии Эндрю Джоном Бейли. Уже за несколько дней до нее всем британцам стало окончательно ясно – инфляция в стране побила рекорды 40-летней давности, а дальнейшие прогнозы темпов экономического спада имеют все шансы перейти из категории «неутешительные» в «пугающие». От главного банкира государства ожидали конкретных данных по поводу того, как всем им дальше быть.

    Эндрю Бейли не обманул ожиданий и даже превзошел их. Благодаря оперативной работе журналиста Суинфорда его откровения и другие зарисовки со встречи цитировались буквально «всем миром» значительно раньше, чем были опубликованы ее официальные итоги. «Последовательность потрясений, которые переживает наша экономика – беспрецедентны». «Британия сталкивается с апокалиптическим ростом цен на продовольствие из-за войны на Украине». «Банк Британии немного беспомощен, потому что 80% причин инфляции – внешние шоковые причины».

    Каждое высказывание чувствовавшего себя немного беспомощным Эндрю Бейли становилось маленькой шоковой терапией. При этом в его речи напрочь отсутствовали хотя бы предварительные оценки того, как действовать в этой ситуации тем британцам, чьи доходы значительно ниже официального заработка управляющего Банком Англии – свыше 575 000 фунтов стерлингов в год. Для них у Бейли нашлись уверенность в скором увеличении безработицы в стране и пророческая идея о том, что рост цен вызовет рост требований повышения заработных плат британцами, что опять-таки усугубит инфляцию.

    Мелвин Джон Страйд, член Консервативной партии, в ходе дебатов задал Эндрю Бейли вопрос о том, почему Банк Англии не предпринимал никаких действий, чтобы предвосхитить ситуацию и хоть как-то обезопасить экономику королевства. «Вы что, спали за рулем?» – так звучал вопрос политика, в свое время служившего секретарем Королевского казначейства. «Мы не в состоянии предсказывать войны», – почти огрызнулся в ответ управляющий Банком Англии.

    Ухудшение экономической ситуации в стране является прямым следствием украинского вектора внешней политики Соединенного Королевства, и рассуждения о предсказаниях в данном случае не являются признаком непрофессионализма или «небольшой беспомощности».

    Британское правительство и не должно было предсказывать вооруженный конфликт на Украине, так как оно является одной из инициировавших его сторон, сделавшей очень многое для эскалации ситуации. И обязано, по плохо скрываемому убеждению Бориса Джонсона, стать одним из бенефициаров сложившейся ситуации.

    Но мнение руководства империи в корне отличается от понимания ситуации подданными Елизаветы II и членами их семей или домохозяйств (households). Теми, для кого значительным является рост ежемесячных расходов в 265 с небольшим фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей) при усредненной сумме расходов в 3801 фунт в месяц (около 280 тысяч рублей). Это именно та сумма, на которую по подсчетам Национальной статистической службы (Office for National Statistics) увеличились расходы среднестатистической британской семьи относительно апреля 2021 года. По данным службы, британцы стали платить на 46 фунтов больше за электричество. Те из них, у кого есть собственные автомобили, стали платить на 24 фунта больше за бензин. Приблизительно на такую же сумму у тех и других выросли расходы на продукты питания.

    Данные говорят о том, что уже более 4,5 млн британских семей отключили режим предоплаты за электроэнергию на своих счетах. Более 40% взрослого населения королевства в ходе опросов общественного мнения заявляют, что оплата счетов за электроэнергию станет их главной финансовой задачей и нагрузкой в ближайшие месяцы. Средняя задолженность по счетам за электроэнергию при этом уже выросла по стране на 120 фунтов.

    О стремительных изменениях в судьбе тех британцев, которые и раньше могли себе позволить лишь минимальные расходы, не жалея красок рассказывают местные СМИ. Те, у кого после оплаты всех жилищно-коммунальных услуг на руках практически не остается свободных средств, начинают использовать кафетерии и рестораны быстрого питания, чтобы не просто перекусить, но и провести вечер в тепле, так как они вынуждены в целях экономии выключать отопительные приборы в домах и квартирах.

    Британцы начинают экономить на еде для своих детей и приводить их в общественные и торговые центры, чтобы дети могли элементарно умыться, почистить зубы и позволить себе хоть небольшую радость – посмотреть мультфильмы на общественных ТВ. Число этих людей, живущих на границе так называемой относительной бедности, около 14 миллионов из 67 000 000 населения страны, и Банк Англии, несмотря на «небольшую беспомощность», уже прогнозирует рост этих показателей. В четвертом квартале текущего года, после октябрьского перерасчета тарифов на электроэнергию, инфляция составит рекордные 10,5-11%.

    Единственным аргументом, который британцы слышат в ответ на вопрос о причинах сползания в пропасть – конфликт на территории Украины. Также, как в период с 2016-2019 годов основной причиной всех бед экономики был Brexit, а с 2019 по 2022 год – пандемия COVID-19. Однако бессмысленность этого ответа кажется очевидной уже каждому жителю страны. Британия не поставляла топливо и продовольствие с Украины, напротив – она является одним из основных спонсоров конфликта на территории этой страны, вложив в прокси-войну против России уже более 3,9 млрд фунтов стерлингов. Эта цифра значительно ниже средств, затраченных Францией и Германией, и уступает только астрономическим суммам США, которые ковбойским галопом несутся навстречу собственному кризису.

    А показатели инфляции Британии опережают в том числе и американские, и немецкие, и тем более французские, уверенно занимая лидерские позиции в странах золотого миллиарда.

    Показатели европейских стран «второго эшелона», такие как литовские 15,6%, в мире джентльменов мало кого тревожат. А вот цифры, демонстрируемые Парижем, успешно замедляющим темпы инфляции, могут заставить Бориса Джонсона схватиться за традиционно нечесаную голову.

    Французское правительство не торопится жечь деньги налогоплательщиков в бездонной украинской топке, а напротив, вкладывает в поддержку собственной энергетики более 30 млрд евро дополнительно и регулирует рост цен на энергоносители. Основными поставщиками энергии в стране являются атомные электростанции, управляемые государством, что значительно облегчает задачу новому французскому правительству во главе с мадам Элизабет Борн.

    Германия справляется с ростом инфляции не так успешно, как Франция, так как не имеет таких возможностей государственного регулирования. Тем не менее правительство Федеративной Республики пытается лавировать между ненужным грузом военных расходов и решениями внутренних экономических проблем. В стране введена льгота в виде пособия на оплату электроэнергии в размере 300 евро, на три ближайших месяца снижен энергетический налог на топливо.

    На этом фоне британские подданные действительно чувствуют себя «немного беспомощными». Борис Джонсон с грохотом провалил недавние выборы, после которых Консервативная партия потеряла контроль над традиционно «своими» еще со времен Маргарет Тэтчер округами в Лондоне и других регионах.

    При этом премьер продолжает считать себя реинкарнацией Уинстона Черчилля, заявляя об изготовлении противотанковых ракет NLAW и отправке их на Украину в качестве меры спасения британцев от безработицы в долгосрочной перспективе. Министр обороны Лиз Трасс, укрепив свои знания в постсоветской географии, заявляет о решимости направить оружие и в Молдавию – очевидно, руководствуясь той же логикой, что ее патрон.

    Слова же заместительницы министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин, посоветовавшей британцам, попавшим в сложную финансовую ситуацию, либо работать больше, либо найти себе работу более высокооплачиваемую, не забудут еще долго, а припомнят довольно скоро. Если обнищание жителей Соединенного Королевства продолжится такими темпами и под аккомпанемент таких же провальных шагов правительства, то досрочные парламентские выборы могут состояться ранее запланированного 2024 года. У двадцати с лишним процентов британцев и их детей, находящихся на грани реального голода, нет таких долгосрочных перспектив, как у премьера Джонсона.

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